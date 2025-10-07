Bệnh da thường gặp khi nước ngập

Mưa lũ, ngập lụt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, vi nấm và ký sinh trùng phát triển, gây nhiều bệnh như nấm da, ghẻ, viêm da tiếp xúc.

BSCKI Nguyễn Thị Việt Hà, khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết vào mùa mưa lũ, nước ngập hòa lẫn rác thải, bụi bẩn và nhiều tác nhân gây bệnh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh da liễu, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được xử lý kịp thời.

Nấm da

Đây là bệnh phổ biến do tiếp xúc trực tiếp với môi trường ẩm ướt và ô nhiễm. Bệnh thường biểu hiện ở kẽ ngón chân, kẽ ngón tay, vùng bẹn và các vùng da khác. Triệu chứng thường gặp là các mảng da đỏ, ngứa, bong vảy, có thể kèm mụn nước, mụn mủ, có xu hướng lan rộng.

Sai lầm phổ biến khi điều trị bệnh là nhiều người tự ý bôi thuốc corticoid khiến tổn thương nấm bị che lấp tạm thời nhưng bệnh lan rộng và khó chữa hơn. Chậm trễ đi khám có thể dẫn đến bệnh nặng thêm. Lạm dụng các biện pháp dân gian như đắp lá cây cũng gây kích ứng và bội nhiễm vi khuẩn.

Bác sĩ Hà khuyến cáo người bị nhiễm nấm da trong mùa mưa lũ cần giữ da sạch khô, vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng dịu nhẹ, không gãi hay chà xát vùng tổn thương. Người bệnh dùng thuốc kháng nấm theo chỉ định và đi khám da liễu khi có dấu hiệu nặng như ngứa nhiều, nứt kẽ, mưng mủ.

Bác sĩ đang kiểm tra vùng nấm móng cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm da tiếp xúc

Viêm da tiếp xúc xảy ra khi da tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Tay chân bị ngâm lâu trong nước ngập khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, tạo điều kiện cho tác nhân gây hại xâm nhập. Người bệnh thường xuất hiện các mảng da đỏ, sưng nề, ngứa khó chịu. Thói quen dùng nhiều chất tẩy rửa, sát khuẩn sau lũ cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh, nhất là ở người có cơ địa dị ứng.

Để phòng và xử trí bệnh viêm da tiếp xúc kịp thời, người dân không nên ngâm lâu trong nước ngập, nếu phải lội nước cần mang ủng hoặc găng tay cao su để bảo vệ da. Sau khi tiếp xúc với nước bẩn, cần rửa lại bằng nước sạch, lau khô và thay quần áo ngay.

Bệnh ghẻ

Bệnh ghẻ do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây ra. Chúng xâm nhập vào lớp ngoài của da, có các triệu chứng điển hình như nổi mụn nước, sẩn đỏ ở vùng nếp gấp của cơ thể như kẽ tay, nách, bụng, bộ phận sinh dục. Người mắc bệnh ghẻ thường ngứa dữ dội, nhất là khi về đêm, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày.

Ghẻ có khả năng lây lan rất cao qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung quần áo, chăn màn, khăn tắm... Khi một thành viên trong gia đình mắc bệnh, nguy cơ lây cho những người khác là rất lớn. Cần phát hiện sớm, điều trị đúng cách và giữ vệ sinh cá nhân, môi trường sống để hạn chế bệnh lây lan trong cộng đồng.

Nhiễm trùng da

Nhiễm trùng da thường do tụ cầu và liên cầu gây ra. Các tác nhân này dễ dàng xâm nhập qua những vết trầy xước, tổn thương da trong quá trình lội nước hoặc lao động dọn dẹp sau lũ.

Các triệu chứng như sưng, đỏ, đau, chảy dịch, hình thành ổ áp xe, gây loét da và có nguy cơ tạo sẹo sau này. Trong trường hợp nặng, nhiễm trùng có thể lan rộng, gây viêm mô bào, nguy cơ gây nhiễm khuẩn huyết. Nguy cơ nhiễm trùng da thường cao hơn ở người có bệnh mạn tính như tiểu đường, suy tĩnh mạch mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch.

Chấn thương da và mô mềm

Nước ngập tiềm ẩn nhiều rủi ro chấn thương do va chạm với vật sắc nhọn như kim loại, thủy tinh, đá... Những vết thương hở nếu không được xử lý kịp thời có thể nhiễm trùng nặng, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết.

Ngay khi phát hiện vết thương cần kiểm tra, rửa với nước sạch, dung dịch sát khuẩn và băng kín, tránh tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Đa số trường hợp chấn thương da và mô mềm cần được khám, điều trị bằng thuốc bôi hoặc thuốc uống phù hợp để đạt hiệu quả hoàn toàn và ngăn ngừa biến chứng.

Giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tối đa tiếp xúc với nước ô nhiễm và chăm sóc vết thương đúng cách để phòng ngừa các bệnh da liễu trong và sau mùa mưa lũ. Bác sĩ Hà lưu ý tuy bệnh ngoài da không quá nguy hiểm nhưng không phải mọi tổn thương da đều có thể tự xử lý tại nhà. Nếu vết thương sưng đỏ kéo dài 3-5 ngày không giảm, chảy mủ, dịch có mùi hôi hoặc kèm sốt, mệt mỏi, người bệnh cần đi khám ngay. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo viêm mô bào, hoại tử hoặc nhiễm trùng huyết, cần được can thiệp y tế kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm.

Hằng Trần