Bệnh có thể gặp từ triệu chứng ngứa

Ngứa trên da, có thể xảy ra ở mặt, là dấu hiệu cháy nắng, da quá khô hoặc bệnh chàm, vẩy nến.

Ngứa da không chỉ gây khó chịu mà còn làm da tổn thương, có thể do nhiều nguyên nhân. Dưới đây là các bệnh về da có biểu hiện ngứa và cách khắc phục.

Da khô

Da khô gây thô ráp, bong tróc, ngứa, nhưng không phát ban. Tình trạng này có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, da khô và dễ ngứa trên mặt hơn khi thời tiết lạnh, khô.

Để khắc phục, nên sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng và kem dưỡng ẩm có chứa ceramide. Chất này có tác dụng củng cố và phục hồi hàng rào bảo vệ da, từ đó ngăn ngừa mất nước qua lớp thượng bì.

Bệnh chàm

Chàm là bệnh da mạn tính không lây, có liên quan đến các yếu tố di truyền, cơ địa, chất tiếp xúc. Bệnh gây ra các sang thương trên da làm khô, đỏ và ngứa. Chàm có nhiều loại như chàm đồng tiền, chàm tiếp xúc, chàm thể tạng, có thể xuất hiện từng đợt, dai dẳng hoặc tái phát.

Nên thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên để giữ ẩm cho làn da. Người bệnh nên đến bác sĩ để được chỉ định dùng thuốc kiểm soát triệu chứng.

Viêm da tiết bã

Viêm da tiết bã xuất hiện tại những vùng da có nhiều dầu như vùng chữ T (cánh mũi, trán), sau tai, cung mày, cổ và ngực. Một số biểu hiện như nốt ban đỏ hồng, bề mặt có vảy bong, nhờn dính, ngứa. Theo Viện Da liễu Mỹ (AAD), bất kỳ ai cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng tình trạng này xảy ra nhiều ở người trên 50 tuổi, nhất là nam giới, người có làn da đen.

Bác sĩ kê toa thuốc bôi cho người bệnh để giảm mức độ tổn thương da. Nếu viêm nặng, lan rộng, người bệnh được chỉ định thêm thuốc uống. Trường hợp nặng, kéo dài và sử dụng thuốc ít hiệu quả, bác sĩ có thể điều trị bằng liệu pháp ánh sáng nhằm làm sạch vảy, cải thiện tình trạng da.

Viêm da tiếp xúc

Nếu da ngứa kèm phát ban đỏ xuất hiện sau khi sử dụng sữa rửa mặt, xà phòng, kem dưỡng da hoặc mỹ phẩm mới có thể do viêm da tiếp xúc. Bệnh thường hết trong vòng vài ngày đến vài tuần khi tránh xa chất gây kích ứng. Trong thời gian này, người bệnh có thể chườm mát 10-15 phút mỗi lần để giảm ngứa hoặc dùng kem dưỡng ẩm.

Ngứa da gây đỏ, trầy xước khi gãi. Ảnh: Freepik

Cháy nắng

Vết cháy nắng trên mặt gây khó chịu, ngứa. Nguyên nhân do các vết mẩn đỏ, sưng tấy, nóng và đau, có thể tác động đến các sợi thần kinh bề mặt, gửi tín hiệu ngứa đến não. Vết cháy nắng nghiêm trọng cũng xuất hiện bong tróc hoặc phồng rộp.

Các biện pháp khắc phục gồm giữ cho làn da luôn mát mẻ và ngậm nước. Bạn có thể dùng một miếng vải ẩm đắp lên mặt trong 10 phút, sau đó thoa kem dưỡng da hoặc gel có chứa lô hội, đậu nành.

Vẩy nến

Theo Tổ chức Bệnh vẩy nến Mỹ, các vùng da dễ xuất hiện vẩy nến quanh tai, miệng hoặc mắt. Các mảng da này có xu hướng khô, ngứa và thường bùng phát do phản ứng với các tác nhân như nhiễm trùng, thời tiết lạnh hoặc tổn thương da.

Triệu chứng nhẹ có thể được kiểm soát bằng thuốc mỡ hoặc kem như corticosteroid, vitamin D hoặc retinol. Người bệnh nặng cần đến bác sĩ khám để dùng thuốc phù hợp.

Nguyên nhân khác

Đôi khi ngứa trên mặt hoặc nơi khác trên cơ thể do dùng thuốc mới như aspirin, thuốc huyết áp, thuốc giảm đau hoặc do điều trị ung thư bằng bức xạ. Khi da ngứa do dùng thuốc, người bệnh nên chia sẻ với bác sĩ để tìm ra phương pháp cải thiện phù hợp.

Trong một số trường hợp, ngứa có thể do thiếu máu, bệnh tiểu đường, gan, thận, đa xơ cứng, zona. Ngứa ở nốt ruồi có thể là dấu hiệu ung thư da.

Huyền My (Theo Livestrong)