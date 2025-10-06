Bé trai sốc phản vệ sau ăn cháo nấu với quả mướp

TP HCMBé Minh, 10 tháng tuổi, nổi mẩn đỏ khắp người, tím tái sau khi ăn cháo nấu với quả mướp, được bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ độ ba.

BS.CKI Cao Hoàng Thiện, đơn vị Cấp cứu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bé Minh nhập viện trong tình trạng tím môi và các đầu chi, tay chân lạnh, mạch khó bắt, có tiếng rít ở phế quản, ban da nổi toàn thân. Nhịp thở của bé nhanh 50 lần/phút (bình thường 30 lần/phút), SpO2 (nồng độ oxy trong máu) còn 80%, bác sĩ xác định đây là tình huống sốc phản vệ độ ba.

Bác sĩ lập tức chỉ định tiêm adrenalin 2 lần mỗi 5 phút, tiêm solumedrol và dimedrol nhằm nhanh chóng ngăn chặn diễn tiến của cơn sốc phản vệ lên độ bốn - tình huống có thể dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Sau khi được cấp cứu theo phác đồ, bệnh nhi dần ổn định, mẩn đỏ và ban da lặn dần, môi hồng, chi ấm, SpO2 tăng lên 97%, nhịp thở ổn định 36 lần/phút. Bé được chuyển đến cơ sở chuyên sâu để theo dõi và điều trị tiếp.

Bác sĩ Thiện tư vấn cho người nhà bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bé Minh từng bị phản vệ độ một khi ăn cháo nấu với quả mướp và trứng nhưng khi ấy mẹ nghĩ bé dị ứng với trứng. TS.BS Nguyễn Phúc Tân, khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nhận định trường hợp này nhiều khả năng dị nguyên chính là mướp, bởi lần phản vệ gần nhất trẻ chỉ ăn cháo nấu với mướp. Dù vậy với trẻ nhỏ, phản ứng có thể thay đổi theo thời điểm và mức độ tiếp xúc. Do đó, phụ huynh cần tuyệt đối tránh cho bé ăn lại mướp và các thực phẩm cùng họ bầu bí, đồng thời không tự ý cho thử lại những món nghi ngờ khác.

Phụ huynh cần thông báo tình trạng dị ứng của trẻ cho nhà trẻ hoặc người chăm sóc để tránh nguy cơ tiếp xúc lại, đảm bảo an toàn. Nếu bé xuất hiện mày đay, khó thở, ngứa... sau ăn, cần đưa đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự ý xử trí tại nhà.

Theo bác sĩ Tân, hiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có thực hiện xét nghiệm máu sàng lọc nhiều dị nguyên để hỗ trợ tìm nguyên nhân dị ứng. Trong trường hợp chưa rõ tác nhân, khi tình trạng dị ứng của trẻ ổn định ít nhất 4-6 tuần, bác sĩ có thể tiến hành test lẩy da nhằm xác định chính xác dị nguyên. Đây là phương pháp an toàn, có thể áp dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi