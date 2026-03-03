Bé gái hen phế quản kèm viêm mũi dị ứng

TP HCMBé An, 6 tuổi, ho khan suốt nửa năm, bác sĩ phát hiện do hen phế quản và viêm mũi dị ứng liên quan mạt bụi nhà.

Bé An đã điều trị nhiều đợt kháng sinh viêm hô hấp, từng cắt VA và đốt cuốn mũi. Bé ho dai dẳng, nặng về đêm và lúc giao mùa, hay nôn sau ho, kèm ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi trong.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Trưởng khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận bé mắc viêm da cơ địa từ nhỏ, bố bị viêm mũi dị ứng mạn tính. Nghi ngờ bé ho do dị ứng, PGS Lâm chỉ định làm các xét nghiệm dị ứng và đánh giá chức năng hô hấp chuyên sâu, kết quả bệnh nhi dương tính với mạt bụi nhà, bao gồm Dermatophagoides pteronyssinus và Blomia tropicalis. IgE đặc hiệu với dị nguyên tăng cao, test hồi phục phế quản dương tính.

PGS Lâm chẩn đoán bé mắc hen phế quản thể ho kèm viêm mũi dị ứng, trong đó ho là triệu chứng nổi bật và dai dẳng nhất.

PGS Lâm giải thích cho mẹ An về tình trạng bệnh của con. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo PGS Lâm, ho kéo dài ở trẻ do nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là nhiễm virus, vi khuẩn đường thở. Khi trẻ ho tái diễn nhiều lần thường được chẩn đoán theo hướng nhiễm trùng hô hấp. Tuy nhiên, bé An không sốt, không khò khè rõ rệt, ho chủ yếu về đêm - nguyên nhân chính có thể dị ứng đường thở, đặc biệt hen phế quản thể ho, dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn.

Người bị hen phế quản thể ho và viêm mũi dị ứng tiếp xúc với dị nguyên như bụi nhà, phấn hoa..., hệ miễn dịch phản ứng quá mức gây ra viêm đường thở, biểu hiện bằng ho kéo dài. Do đó, nếu điều trị theo hướng nhiễm trùng bằng kháng sinh hay phẫu thuật sẽ không "trúng đích", chỉ giảm được các triệu chứng tạm thời. Viêm vẫn âm thầm tồn tại khiến trẻ ho kéo dài, tái phát nhiều đợt, thậm chí xuất hiện các cơn cấp phải nhập viện.

Sau hai tuần điều trị đúng hướng, kết hợp vệ sinh kiểm soát môi trường sống, giảm các dị nguyên, bé An giảm ho, ngủ ngon hơn. PGS Lâm lưu ý gia đình duy trì thay ga giường thường xuyên, hạn chế thú bông, không nuôi thú cưng trong phòng ngủ, sử dụng máy lọc không khí để giảm nguy cơ tái phát hen, viêm mũi dị ứng cho trẻ.

Theo PGS Lâm, ho kéo dài trên vài tuần, đặc biệt ho về đêm, ho theo mùa hoặc kèm các biểu hiện dị ứng như ngứa mũi, hắt hơi, chảy mũi trong là những dấu hiệu cần được đánh giá theo hướng dị ứng đường thở. Chẩn đoán đúng nguyên nhân giúp trẻ được điều trị phù hợp, tránh ho kéo dài và hạn chế nguy cơ phải nhập viện vì các đợt cấp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi