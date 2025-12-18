Bé gái bị rách vùng mắt do kính cận vỡ

Hà NộiNgọc, 11 tuổi, ngã vỡ kính cận gây nhiều vết thương nham nhở, bầm dập, sưng nề ở mặt, vết rách dài 10 cm sát vùng mắt.

Ngày 18/12, TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, phòng khám Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ định chụp X-quang loại trừ chấn thương sọ não hay vỡ xương gò má cho bé Ngọc trước khi xử lý khâu thẩm mỹ. Bác sĩ gây mê để bé không đau, sau đó cắt lọc làm sạch vết thương, khâu bằng chỉ chuyên dụng nhiều lớp.

Sau một giờ phẫu thuật, bé tỉnh táo, huyết động ổn định, vết khâu khô, thị lực ổn định. Bé xuất viện sau một ngày, bác sĩ hướng dẫn chăm sóc vết thương tại nhà, tái khám định kỳ.

Theo bác sĩ Lan, kính cận có thể trở thành vật nguy hiểm khi xảy ra va chạm mạnh. Các loại thấu kính thủy tinh vỡ vụn cắt sâu vào da, thậm chí xuyên thủng nhãn cầu, gây mù lòa vĩnh viễn. Vùng mặt là khu vực nhạy cảm, tập trung nhiều dây thần kinh, mạch máu. Nếu xử lý không đúng cách hoặc khâu không đúng lớp có thể để lại sẹo lồi, lệch cơ mặt hoặc thậm chí ảnh hưởng thị lực.

Bác sĩ Lan khuyến cáo phụ huynh nên trang bị cho trẻ kính làm bằng nhựa (tròng kính nhựa) an toàn thay vì kính thủy tinh, tránh để gọng kính lỏng hoặc nứt, kiểm tra định kỳ độ cận. Trường hợp bị thương do kính vỡ hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào ở vùng mặt, tuyệt đối không tự cầm máu hay khâu tại nhà. Xử lý vết thương sâu vùng mặt cần bác sĩ chuyên môn khâu thẩm mỹ nhiều lớp, thực hiện trong môi trường vô khuẩn.

Thanh Ba