Bảy bài học yêu bằng lý trí dành cho những người giống Mai

Những ngày qua, Mai - bộ phim mới nhất của Trấn Thành - vẫn chơi vơi sức nóng khi liên tục dẫn đầu cuộc đua phòng vé Việt những ngày đầu năm. Không bàn về chuyện tác phẩm hay - dở thế nào vì đã có nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra, mà cảm nhận về nghệ thuật thì mỗi người một khác. Nên tôi xin dành câu trả lời cho những nhà chuyên môn đánh giá, phê bình. Ở bài viết này, tôi chỉ muốn nếu ra vài suy nghĩ tích cực cho những người đã, đang và sẽ ở vào hoàn cảnh như Mai - nhân vật chính trong bộ phim này.

1. 'There is no such thing as Soulmate' (không có thứ gọi là 'chỉ một người')

Ở đại học, bạn tôi cũng bị người yêu đòi chia tay đột ngột. Bạn "khóc trời, khóc đất", mất ngủ suốt nhiều ngày, chỉ đóng cửa tự nhốt mình trong phòng, cấm cả tôi vào phòng. Nhưng tôi vẫn luôn nói với bạn rằng: "Đừng lo, rồi mày sẽ gặp một người còn tốt hơn vậy nữa". Lúc ấy, bạn nói tôi chỉ biết an ủi suông. Ấy vậy mà đúng bốn tháng sau, bạn đã gặp một người mới - người đàn ông của cuộc đời bạn sau này.

Mà tôi biết, nếu không phải người này, bạn cũng sẽ gặp được người tốt tiếp theo, vì đàn ông và phụ nữ tốt trên đời không thiếu. Quan trọng là mình chọn ở bên ai mà thôi. Một người thầy của tôi cũng từng nói "không có thứ gọi là 'chỉ một người'". Con trai của thầy khi gặp người phụ nữ đầu tiên mình thích cũng đã nghĩ rằng đây là người duy nhất của cuộc đời và kết hôn chỉ sau bốn tháng yêu nhau. Để rồi, một năm sau, họ ly dị.

Suy nghĩ "lâu lâu mới gặp một người" và cho rằng "đó là định mệnh" khá nguy hiểm, dù cảm xúc của bạn có mạnh mẽ đến đâu. Chúng ta nên mở lòng với nhiều người: vừa để hiểu kiểu người mình thích, vừa tăng khả năng tìm đúng người. Và phải thừa nhận, lúc hẹn hò là thời điểm bạn vui nhất phải không? Nhớ rằng "chúng ta không có cam kết gì với nhau cho đến khi đính hôn".

Nếu ta tìm được đúng người để gắn bó lần này thì tốt. Nếu không đúng, bạn vẫn còn nhiều người khác tốt tương đương để lựa chọn trong tương lai, mà không cần phải giành giật từ ai mà. Chỉ cần bạn kiên nhẫn tìm kiếm và tin tưởng. Nên với Mai, ngay cả khi Sâu tìm được người khác sau cô, thì cô cũng có thể làm được điều tương tự. Đừng ngại tuổi tác vì sớm hay muộn không quyết định hạnh phúc của bạn. Và cũng đừng vì ai mà phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống.

2. Chọn nơi đúng sẽ tăng khả năng gặp người đúng

Thầy tôi từng dạy: "Nếu con thích đọc sách và tìm người cùng thích sách, hãy đến thư viện. Nếu tìm người yêu thể thao thì hãy chơi thể thao. Nếu thích người phục vụ cộng đồng, thì hãy tham gia tình nguyện, giúp đỡ trại trẻ hay bệnh viện... Khả năng cao con sẽ gặp được người tốt hơn ở những nơi lành mạnh. Khả năng ko bao giờ là 100%, nhưng thứ tất cả chúng ta cần là cơ hội. Con không thể vào quán bar mỗi ngày lúc 1h sáng và mong gặp đúng người. Hoặc dù có thì tỷ lệ cũng là rất thấp".

Thế nên, với Mai, massage không phải nghề xấu. Nhưng nếu chỉ làm mỗi massage thì không đủ để gặp được người mình mong muốn, vì nó đã định hình từ ban đầu những người Mai sẽ gặp. Đó là lý do cuối phim Mai đổi nghề, và chắc rằng cuộc sống của cô sẽ có nhiều thay đổi.

3. Hãy chờ đợi một năm nếu có thể

Có giai đoạn tôi thích một người và cũng được người ta thích trong suốt mấy năm cấp 2, cấp 3. Có người tôi rất thích lúc mới quen, nhưng sau sáu tháng, mọi cảm xúc chợt tan biến. Dù ban đầu tôi rất nhớ nhung và chia tay cũng khóc nhiều vì buồn, nhưng tôi nhận ra "crush" và "yêu" rất dễ nhầm lẫn thuở ban đầu. Chỉ khác là với tình yêu, sau khi được thử thách qua thời gian và khó khăn, người đó vẫn đối xử tử tế, yêu thương mình bền bỉ. Còn lại chỉ là chót lưỡi đầu môi phút giây đầu.

Nên tôi nhớ mình đã quyết định từ năm lớp 9 rằng "từ giờ mỗi khi thích ai, tôi sẽ giữ quan hệ tình bạn trong sáng, tôn trọng, dù bên trong cuồng nhiệt đến cỡ nào. Sau một năm, tôi mới quyết định có nên bước tiếp hay không?". Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian của bản thân, tránh làm, tránh nói những lời khiến sau này mình phải hối hận. Cũng giống như Mai, hãy chờ đợi một chút trước khi đặt trọn tình yêu cho ai đó.

4. Giận thì quăng giấy chứ đừng quăng tiền ra cửa sổ

Đây có lẽ là sai lầm đắt giá nhất với một người khi yêu đương mù quáng, để cảm xúc lấn át lý trí. Để rồi, chỉ khi bận bừng tỉnh mới nhận ra mình đã hành động ngớ ngẩn thế nào?

5. Cảm xúc nào không nhạt theo thời gian, nhưng yêu là yêu lại lần nữa và lần nữa

Những cặp đôi có thể sống cùng nhau 10, 20, 50 năm... thực ra không phải do cảm xúc ban đầu của họ lớn khủng khiếp, mà đơn giản là vì họ rất lý trí trong tình yêu và dùng quyền lựa chọn của mình một cách đúng đắn mỗi khi gặp cám dỗ. Điều quan trọng là bạn phải luôn cố gắng làm mới mình để "giữ lửa" cho cuộc tình, giống như trong kinh doanh vậy.

6. Yêu bằng cảm xúc thì mạnh nhưng không bền, còn yêu bằng cả lý trí thì sẽ dài hơn

Yêu bằng lý trí (như Mai) là khi thấy trước kết thúc và nhìn lại hiện tại, dù có phải nuốt nước mắt, lấy dao đâm chính mình, bạn cũng phải làm. Và thường những người này luôn bị mang tiếng ác và trong lòng đau khổ hơn nhưng người yêu bằng cảm xúc (như Sâu). Nhưng tình yêu lâu dài phải là sự hòa hợp giữa cảm xúc và lý trí: đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm.

7. Ánh sáng trong tối tăm

Mai không chút thù hận, vẫn dịu dàng, tích cực, lạc quan. Bản thân tôi luôn tin "phải có nước mới cho được nước". Vậy người nào đã cho Mai "nước" của sự dịu dàng và hy sinh trong cuộc đời, để Mai có đức tính ấy? Chắc có lẽ là bác bảo vệ và chị hàng xóm - những người luôn hiện hữu đâu đó xung quanh chúng ta mà đôi khi mình không để ý tới. Nên tôi tin, ai cũng đều có thể sống lạc quan và tích cực như Mai.

Tôn Nữ Xuân Quyên