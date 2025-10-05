Bánh trung thu 'ngáo giá'

'Nhà tôi làm bánh trung thu không hiểu sao người ta bán giá 70.000 đến 100.000 đồng, đắt vô lý'.

"Nhớ hồi trước, giá bánh cũng vừa phải, nên năm nào nhà tôi cũng đầy bánh các loại, các hãng khác nhau, từ nhà mua cho đến người quen tặng. Giờ giá bánh cao ngất nên giờ cũng bớt người tặng. Sau này, người ta ra mấy loại bánh và hộp sang chảnh dành cho biếu tặng nên đội giá lên tới cả triệu đồng cho tới vài triệu đồng một hộp. Dần dần, giá quá đắt (rẻ nhất cũng 600-800 nghìn đồng, đắt có thể lên tới 1,5 triệu đồng một hộp) nên nhiều người không dám mua tặng nữa. Mấy năm nay, thấy giá bánh trung thu trên trời, tôi đều bảo người quen đừng tặng làm gì cho phí tiền, ăn cho vui là chính nhưng lại làm khổ người khác thì không đáng".

Đó là chia sẻ của độc giả Longnguyen trước thực trạng Tết Trung thu cận kề nhưng nhiều sạp bánh TP HCM vẫn vắng khách, doanh số giảm 30-40% so với năm ngoái, dù đưa ra nhiều khuyến mãi. Dù đã hạ giá mạnh và áp dụng khuyến mãi "mua 1 tặng 4" với nhiều dòng bánh, nhưng lượng bán vẫn chậm. Khảo sát của VnExpress cho thấy, trước Covid-19, TP HCM có gần 1.000 sạp bánh trung thu truyền thống, nay chỉ còn hơn trăm điểm. Nhiều tuyến đường không còn sạp nào. Dù điểm bán giảm mạnh, sức mua vẫn không khởi sắc, kể cả trong tuần cao điểm cận Tết Trung thu.

Nói về nguyên nhân khiến sạp bánh trung thu truyền thống ế ẩm, bạn đọc Josthienan cho rằng: "Giá một cái bánh trung thu lên tới 200.000 đồng là quá 'ngáo', còn bảo 'mua 1 tặng 4' thì tính ra mỗi cái cũng 50.000 đồng - gần bằng giá thật. Vậy khác nào mua một lần bốn cái chứ đâu phải mua một cái, bản chất nó nằm ở chỗ đánh tráo khái niệm nên người dân quay lưng. Hơn nữa, còn nhiều lý do như: đường nhiều, người dân không còn tâm lý phải mua bánh trung thu bằng mọi giá, chú trọng đến sức khỏe, vệ sinh ATTP...".

Đồng quan điểm, độc giả Truonglongvios bình luận: "Họ hàng nhà nội tôi ở làng An Phú, Nghĩa Đô. Tôi từ nhỏ đã được tự tay làm bánh nướng và bánh dẻo. Nguyên liệu truyền thống rất đơn giản: mỡ khẩu, vừng, mứt bí, lạp sườn, đường, dầu chuối, bột nếp. Khuôn bánh chỉ cần ra phố Hàng Chiếu mua. Kể cả bây giờ nguyên liệu cũng không thể đến 10.000 đồng một cái bánh. Vậy mà người ta toàn bán giá 70.000 đến 100.000 đồng, thậm chí 150.000 đến 200.000 đồng một cái. Tôi chẳng hiểu trong bánh nhồi nhét cái gì mà đắt khủng khiếp như vậy. Với tôi, giá bánh chỉ khoảng 30.000 đến 50.000 đồng một cái còn chấp nhận được. Còn giá hiện tại, tôi sẽ không mua vì đắt vô lý".

Trong khi đó, có cái nhìn khác về nguyên nhân bánh trung thu ế khách, bạn đọc Cau Có Không Quạu chia sẻ: "Căn bản là bánh trung thu quá nhiều đường. Giờ xã hội phát triển lên, con trẻ còn không thèm bánh trung thu như xưa nữa, thử hỏi người lớn nào muốn mua về ăn cho tiểu đường? Doanh nghiệp nào mua bánh trung thu tặng người lao động thì cũng tiêu thụ tại nhà, cho con cái, cháu nhỏ thôi. Nhìn ai cầm cái hộp bánh trung thu đi biếu là thấy không sang và không đúng nhịp nữa rồi".

Cùng chung suy nghĩ, độc giả Trần Dũng nói thêm: "Ngày xưa, thời khó khăn, xung quanh không có nhiều lựa chọn, thông tin dinh dưỡng thiếu thốn... nên bánh trung thu có đất sống. Còn giờ xã hội phát triển, ai cũng biết ăn nhiều đường sẽ có hại sức khỏe, chưa kể các loại bánh khác nhau đầy rẫy để tha hồ lựa chọn... nên bánh trung thu hẹp dần đất sống là đương nhiên. Ngay cả thương hiệu nổi tiếng giờ tôi mua ăn cũng thấy dở, nhân nào cũng ngọt như nhau, chỉ có cái là khác màu sắc mà thôi, vỏ bánh thì cứng ngắc nên ế là phải. Tôi ở nhà cũng vừa làm bánh vừa ăn, mà vẫn không hiểu sao giá bánh cáo tuốt trên trời như vậy được?".

Thành Lê tổng hợp