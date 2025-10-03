Tôi phí tiền mua bánh trung thu dẻo ép dẹt 300 K

Bỏ 300.000 đồng mua bánh dẻo ép dẹt theo trend để trải nghiệm, nhưng điều tôi nhận lại khác xa với kỳ vọng, đắt nhưng không xứng với chất lượng.

Mỗi mùa trung thu, thị trường bánh lại xuất hiện những "hiện tượng" gây xôn xao. Nếu năm trước là bánh mini, bánh lạnh, bánh "mix" vị lạ... thì năm nay, cái tên được nhắc nhiều nhất có lẽ là bánh trung thu ép dẹt giá tới 300.000 đồng một chiếc. Là một người yêu thích thử cái mới, tôi cũng từng bỏ tiền mua để trải nghiệm. Nhưng rồi điều tôi nhận được lại hoàn toàn khác với kỳ vọng.

Tôi chú ý đến một "hiện tượng" gây tranh cãi suốt thời gian qua: bánh dẻo ép dẹt giá 300.000 đồng một chiếc. Đây là chiếc bánh nặng khoảng 400 g, bên trong chứa đến bốn lòng đỏ trứng muối. Thay vì cắt ra và thưởng thức ngay như thường lệ, người ta truyền tay nhau một cách ăn rất lạ: bỏ vào tủ lạnh, sau đó dùng cây cán cho dẹt rồi mới cắt ra để thưởng thức.

Thật sự, cảm giác đầu tiên của tôi là sốc vì giá bánh quá cao so với một chiếc bánh dẻo truyền thống. Khi ăn, tôi thấy vị không có gì đặc biệt ngoài việc nhiều trứng muối hơn bình thường. Việc cán dẹt để rồi cắt ra chỉ tạo được hiệu ứng thị giác, chứ hương vị thì không có sự đột phá. Tôi có cảm giác mình đang trả tiền cho một "trò bắt trend" hơn là cho chất lượng đồ ăn thực sự.

Chưa dừng lại ở đó, trên mạng còn rộ lên loại bánh dẻo sợi. Bánh được vê thành từng sợi dài, nhân nằm bên trong. Hình dáng này lạ mắt nhưng lại dễ gây liên tưởng đến "lòng se điếu", và vì thế được dân mạng gọi vui là "bánh dẻo lòng se điếu". Nhìn thì mới mẻ, nhưng ăn vào tôi cũng không thấy khác biệt nhiều so với bánh dẻo truyền thống.

Thú thật, sau khi bỏ tiền mua thử, tôi thấy phí. Vừa đắt đỏ, vừa không mang lại trải nghiệm vị giác tương xứng, lại làm mất đi nét đẹp truyền thống vốn có của bánh trung thu. Đối với tôi, bánh trung thu không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là sự sum vầy, là hương vị ngọt ngào gắn với gia đình. Việc biến tấu quá đà chỉ để chạy theo trào lưu có thể tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, nhưng không giữ được giá trị tinh thần lâu dài.

Tôi không phản đối sự sáng tạo. Bánh trung thu hiện đại với nhiều loại nhân mới như trà xanh, phô mai, hạt dinh dưỡng... là những cách làm phong phú thêm lựa chọn, miễn sao vẫn giữ được tinh thần "bánh trung thu". Nhưng những phiên bản "ép dẹt", "lòng se điếu" kiểu này, theo tôi, giống một chiêu trò gây chú ý hơn là sản phẩm đáng bỏ tiền.

Có lẽ sau trải nghiệm này, tôi sẽ quay lại với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, giá vừa phải, chất lượng ổn định. Bởi cuối cùng, trung thu đâu chỉ là chuyện ăn một chiếc bánh lạ mắt để đăng lên mạng, mà là dịp để sum họp, để nhâm nhi miếng bánh cùng chén trà, để nhắc nhớ về những giá trị gia đình giản dị nhưng bền vững.

Vu Tung Lam