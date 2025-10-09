Bắn laser làm nhạt màu vết bớt sắc tố

TP HCMMá phải của Trúc xuất hiện vết bớt màu cà phê sữa vào năm 10 tuổi và đậm dần sau 7 năm, nay nhạt màu nhờ điều trị bằng laser.

Ban đầu vết bớt màu hơi nhạt như vết nám, sau chuyển thành màu nâu đậm khiến Trúc tự ti. ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán Trúc bị bớt sắc tố - tình trạng tăng sinh các tế bào sản xuất sắc tố melanin tạo thành mảng da sẫm màu, thường xuất hiện từ nhỏ và có xu hướng đậm dần theo thời gian.

Bác sĩ điều trị cho Trúc bằng laser pico 10-20 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 4 tuần nhằm phá vỡ các hạt sắc tố bất thường dưới da. Laser pico phát ra xung cực ngắn tính bằng phần nghìn tỷ giây, tác động chính xác vào melanin mà không làm tổn thương mô lành. Nhờ đó, các hạt sắc tố được tán nhỏ và đào thải tự nhiên đồng thời giảm nguy cơ thâm hay sẹo so với laser thế hệ cũ.

Bác sĩ sử dụng laser pico phá vỡ các sắc tố dưới da cho Trúc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hơn 12 lần bắn laser, vùng bớt của Trúc nhạt đi nhiều, gần giống với màu da xung quanh, bề mặt da sáng hơn. Bác sĩ hướng dẫn Trúc chăm sóc da tại nhà như che chắn và bôi kem chống nắng đều đặn, dưỡng ẩm để phục hồi hàng rào bảo vệ da, không tự ý dùng các loại thuốc bôi hay mẹo dân gian.

Vết bớt của Trúc mờ đi sau 12 lần bắn laser pico. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang cho biết bớt sắc tố là tình trạng lành tính nhưng ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ và tâm lý, đặc biệt ở lứa tuổi học đường. Việc điều trị cần kiên trì, có thể kéo dài nhiều lần, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và người bệnh để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát hoặc tăng sắc tố sau điều trị.

Người có bớt sắc tố hay rối loạn sắc tố da nên đến bệnh viện để được các bác sĩ khám và chẩn đoán chính xác, tránh nhầm lẫn với nám da hay tàn nhang.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi