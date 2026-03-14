Bạn gái lương 6 triệu ngày nào cũng mua ly trà sữa 50 K

Mỗi tháng, riêng tiền trà sữa đã tiêu tốn của bạn gái tôi 1,5 triệu đồng - tương đương một phần tư thu nhập.

Đọc bài viết "Tôi bắt con Gen Z đóng tiền ăn để bớt mua ly trà sữa 100 K" tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tác giả Thu Trà. Những năm gần đây, trà sữa đã trở thành thức uống quen thuộc của giới trẻ. Từ các thương hiệu nổi tiếng từ nước ngoài du nhập vào, đến các nhãn hàng nội địa đua nhau mọc lên và luôn trong tình trạng đông khách. Tuy nhiên, đằng sau những ly trà sữa có giá 50.000-70.000 đồng là một câu chuyện đáng suy ngẫm: thói quen chi tiêu vượt quá khả năng tài chính của nhiều bạn trẻ.

Câu chuyện này không phải hiếm. Tôi chứng kiến không ít người mới đi làm với mức lương chỉ khoảng 5-7 triệu đồng mỗi tháng, nhưng gần như ngày nào cũng ghé quán trà sữa. Nếu tính trung bình một ly khoảng 50.000-60.000 đồng, mỗi tháng riêng tiền trà sữa đã tiêu tốn của họ hơn 1,5 triệu đồng - tương đương gần một phần tư thu nhập.

Tôi có một trải nghiệm khá điển hình với chính người yêu cũ của mình - một cô gái sinh năm 2002. Tốt nghiệp đại học quản lý nhà hàng khách sạn, công việc của em có mức lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Dù thu nhập không cao, nhưng hầu như ngày nào em cũng mua một ly trà sữa giá 50.000 đồng.

Không chỉ vậy, những việc sinh hoạt cơ bản như giặt quần áo em cũng ít khi tự làm tại nhà, mà thường mang ra tiệm giặt sấy. Mỗi lần như vậy ít cũng tốn vài chục nghìn đồng, cộng dồn lại mỗi tháng cũng là một khoản không nhỏ. Khi tôi thử ngồi tính toán, riêng tiền trà sữa và giặt đồ đã chiếm một phần đáng kể trong thu nhập của em.

Hiện tượng này phản ánh một thực tế trong lối sống của một bộ phận giới trẻ: chi tiêu theo cảm xúc và xu hướng hơn là dựa trên khả năng tài chính. Trà sữa không chỉ đơn thuần là đồ uống, mà còn trở thành một "phụ kiện" của phong cách sống - một thứ giúp người ta cảm thấy thoải mái, hiện đại hoặc hòa nhập với bạn bè.

Tuy nhiên, nếu không có sự cân đối, những khoản chi nhỏ hằng ngày có thể tạo thành gánh nặng tài chính lớn. Một ly trà sữa mỗi ngày có vẻ không đáng kể, nhưng trong một năm có thể lên tới gần 20 triệu đồng - con số đủ để tiết kiệm cho nhiều kế hoạch thiết thực hơn. Các chuyên gia tài chính cá nhân thường khuyên rằng, người trẻ nên dành ít nhất 20-30% thu nhập để tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai. Nhưng với thói quen chi tiêu theo cảm hứng, không ít người rơi vào cảnh "chưa hết tháng đã hết tiền".

Tất nhiên, trà sữa không phải là vấn đề. Mấu chốt nằm ở cách chúng ta tiêu tiền. Khi thu nhập còn thấp, việc xây dựng thói quen quản lý tài chính, tự chăm lo sinh hoạt cá nhân và hạn chế những chi tiêu không cần thiết có thể là bước khởi đầu quan trọng để ổn định cuộc sống lâu dài. Trong thời đại mà chỉ cần vài cú chạm điện thoại là có thể đặt ngay một ly trà sữa, sự tiện lợi đôi khi cũng khiến người ta quên mất rằng: một khoản chi nhỏ mỗi ngày cũng đủ làm thay đổi cả bức tranh tài chính của một tháng.

Trần Văn Như Quỳnh