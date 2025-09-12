Đồng nghiệp lương 12 triệu rục rịch 'lên đời' iPhone 17 Pro Max 38 triệu

Năm nào iPhone ra mắt, cô đồng nghiệp 'mù công nghệ' của tôi cũng bắt đầu gom tiền để lên đời, dù cũng chỉ sử dụng chức năng cơ bản.

Trong công ty tôi có một đồng nghiệp nữ còn rất trẻ. Về công nghệ, cô thuộc dạng "tay mơ": chỉ cần quên mật khẩu email hay gặp sự cố nhỏ trên Excel là phải chạy sang nhờ người khác giúp. Khái niệm "cloud", "drive" hay "backup" đối với cô gần như "mù tịt". Nhưng có một thói quen mà cô rất kiên định: năm nào cũng dành tiền để đổi iPhone mới, dù lương tháng chỉ loanh quanh 12-13 triệu đồng.

Khi tôi hỏi vì sao lại cần một chiếc điện thoại đắt đỏ như vậy, trong khi chỉ sử dụng những chức năng cơ bản như nghe, gọi, nhắn tin, lướt web, chụp hình, cô không ngần ngại: "Em muốn chụp ảnh đẹp, pin dùng lâu, và quan trọng nhất là cảm giác tự tin khi cầm trên tay. Cả năm làm việc, em coi đây là phần thưởng cho bản thân".

Thực tế, đây không phải lần đầu tôi chứng kiến. Năm nào đến mùa iPhone ra mắt, đồng nghiệp của tôi cũng bắt đầu "gom lúa". Dùng iPhone 13 chưa đầy một năm, cô đã đổi sang iPhone 14. Đến iPhone 15, 16 cũng vậy. Và giờ đây, dù iPhone 17 Pro Max có giá gần 38 triệu đồng, gấp mấy lần mức lương cơ bản của nhiều người, cô vẫn háo hức chuẩn bị nâng cấp.

Tôi nhìn cảnh đó, vừa ngạc nhiên vừa suy nghĩ. Bởi bản thân tôi lại chi tiêu hoàn toàn trái ngược. Điện thoại tôi dùng đã hơn ba năm, pin chai, vỏ trầy xước, nhưng tôi chưa có ý định đổi vì vẫn phục vụ tốt cho công việc và cuộc sống. Thay vì bỏ vài chục triệu cho một chiếc điện thoại, tôi chọn gửi tiết kiệm, hoặc để chi cho những khoản thiết thực như học thêm kỹ năng mới, đi du lịch cùng gia đình, hay đơn giản là dự phòng khi có việc đột xuất. Với tôi, sự an tâm khi có một khoản tích lũy quan trọng hơn cảm giác hào hứng khi cầm chiếc điện thoại vừa ra mắt.

>> 'Mỗi năm đổi iPhone một lần không tốn tiền bằng cà phê, trà sữa'

Tất nhiên, tôi không cho rằng cách của mình là đúng, còn em đồng nghiệp là sai. Mỗi người có một quan niệm về giá trị và niềm vui. Với cô, một chiếc iPhone mới mang lại sự hứng khởi, tự tin và có lẽ cả cảm giác hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa. Với tôi, sự thoải mái lại nằm ở chỗ biết rằng mình có thể xoay xở trước rủi ro, không phải lo lắng nhiều về tài chính.

Câu chuyện nhỏ này khiến tôi trăn trở về câu hỏi: chúng ta nên tiêu tiền theo hướng nào mới là hợp lý? Có người đầu tư cho công nghệ, có người cho trải nghiệm, người khác lại chọn sự an toàn tài chính. Nếu nhìn từ góc độ công năng, rõ ràng đồng nghiệp tôi không tận dụng hết khả năng của một chiếc điện thoại cao cấp. Nhưng nếu nhìn từ góc độ tinh thần, đó lại là khoản "đầu tư" cho sự vui vẻ và động lực sống.

Có lẽ, ranh giới giữa "tiêu xài hoang phí" và "tự thưởng xứng đáng" phụ thuộc vào hoàn cảnh và ưu tiên của mỗi người. Điều quan trọng là món đồ hay trải nghiệm ấy không trở thành gánh nặng, không khiến chúng ta sống trong cảnh nợ nần hoặc căng thẳng vì chạy theo xu hướng. Tôi vẫn sẽ tiếp tục dùng chiếc điện thoại cũ kỹ, còn đồng nghiệp chắc chắn sắp sở hữu chiếc iPhone 17 Pro Max mới tinh.

Tuan Linh