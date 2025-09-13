'Chưa có nhà nhưng bỏ ba tháng lương mua iPhone'

Anh đồng nghiệp vừa đặt mua iPhone 17 Pro Max, giá 45 triệu đồng, gần bằng ba tháng lương, còn tôi âm thầm tích lũy để cuối năm mua nhà.

Tôi có một người bạn đồng nghiệp đã gắn bó cùng công ty hơn 5 năm. Anh là một người hiền lành, dễ gần, làm việc chăm chỉ, mức lương trung bình mỗi tháng khoảng 18 triệu đồng – một con số mà nếu biết cân đối chi tiêu, hoàn toàn có thể tích lũy dần để hướng đến những mục tiêu lớn hơn như mua nhà hay mua xe.

Thế nhưng, điều khiến tôi vừa tò mò vừa có chút tiếc nuối chính là cách anh sử dụng đồng lương của mình. Hầu như năm nào, đồng nghiệp của tôi cũng đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đổi sang chiếc iPhone mới nhất. Năm ngoái là iPhone 16 Pro Max, năm kia là iPhone 15 Pro, và năm nay khi vừa nghe Apple công bố giá bán iPhone mới, anh cũng đã nhanh chóng đăng ký đặt mua iPhone 17 Pro Max, giá gần 45 triệu đồng dù chiếc điện thoại hiện tại còn chạy mượt mà.

Có lần ngồi cà phê, tôi hỏi anh: "Sao ông không nghĩ đến chuyện mua căn hộ nhỏ để ở, hay gom góp chút vốn đầu tư gì đó? Lương mình cũng không tệ mà". Anh cười xòa: "Nhà và xe cứ để sau, biết tích đến chừng nào mới đủ, cứ ở thuê cho nhẹ đầu. Còn điện thoại mà không theo kịp công nghệ thì khó chịu lắm, với lại cầm cái iPhone mới ra ngoài cũng tự tin hơn".

Nghe vậy tôi cũng chỉ cười. Đúng là mỗi người có lựa chọn riêng, và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ: một chiếc iPhone 17 Pro Max giá đâu đó 45 triệu đồng, nghĩa là gần bằng ba tháng lương của anh. Nếu mỗi năm anh bỏ ra chừng ấy tiền để đổi điện thoại, 5 năm đã là gần 225 triệu đồng – số tiền đủ để đặt cọc mua một căn hộ chung cư nhỏ hoặc khởi đầu một khoản đầu tư nghiêm túc.

Tôi lại chọn cách sống khác. Tôi cũng có lúc thích thú với công nghệ, nhưng thay vì chạy theo cái mới mỗi năm, tôi ưu tiên dành tiền cho mục tiêu dài hạn. Tôi cắt giảm những khoản mua sắm không cần thiết, kiên trì trích một phần lương đều đặn vào tiết kiệm. Sau nhiều năm, đến nay tôi đã có một khoản tích lũy kha khá, và nếu mọi thứ thuận lợi, cuối năm nay tôi sẽ đủ điều kiện để mua một căn hộ chung cư trả góp – một cột mốc mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu.

Đặt hai lựa chọn cạnh nhau, tôi nhận ra sự khác biệt không nằm ở việc ai giỏi hơn ai, mà ở thứ tự ưu tiên. Niềm vui từ chiếc điện thoại mới có thể kéo dài vài tuần, nhưng sự an tâm khi có mái nhà của riêng mình sẽ theo tôi nhiều năm về sau. Câu chuyện của đồng nghiệp giúp tôi càng thấm thía: tiết kiệm không phải để sống kham khổ, mà là để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Công nghệ sẽ luôn thay đổi, iPhone rồi cũng sẽ cũ đi sau một năm, nhưng một mái nhà và một khoản dự phòng tài chính sẽ không bao giờ "lỗi thời". Niềm vui ngắn hạn có thể hấp dẫn, nhưng đôi khi chính sự kiên nhẫn và kỷ luật với những mục tiêu dài hạn mới mang lại sự bình yên thật sự.

Tất nhiên, mỗi người có cách tận hưởng cuộc sống khác nhau. Nhưng với tôi, tiết kiệm là một sự lựa chọn xứng đáng. Không phải vì tôi keo kiệt, mà vì tôi muốn khi nhìn lại, thấy mình đã đi đúng hướng cho tương lai. Và căn hộ chung cư sắp tới sẽ là minh chứng cho sự kiên trì ấy.

Hữu Minh Lê