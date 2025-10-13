Bạc tóc tuổi đôi mươi do da đầu lão hóa sớm

TP HCMChị Lan, 29 tuổi, da đầu bị lão hóa sớm khiến tóc bạc và rụng nhiều.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết tóc chị Lan bị rụng lộ đường chân tóc, đầu có hàng trăm sợi tóc bạc dù chưa đến 30 tuổi, trán nhiều nếp nhăn, mí mắt chùng. Bác sĩ chẩn đoán chị Lan bị lão hóa nhanh, giảm collagen, elastin và mạch máu nuôi khiến da đầu giảm khả năng nâng đỡ và nuôi dưỡng nang tóc. Tế bào gốc suy yếu không đủ tái tạo tóc mới, cùng với tổn thương tích lũy do gốc tự do, hóa chất, làm tóc thưa mỏng, bạc sớm.

"Da đầu chỉ chiếm diện tích nhỏ nhưng tốc độ lão hóa nhanh gấp 6 lần da mặt, 12 lần da cơ thể", bác sĩ Dung nói, thêm rằng đây là nơi tập trung nhiều tuyến bã nhờn, nang tóc, mạch máu nuôi dưỡng. Khi da đầu lão hóa, tốc độ mọc tóc chậm lại, giảm sản xuất hắc tố, bã nhờn, đường kính nang tóc thu nhỏ, mật độ nang tóc thưa dần khiến tóc dễ khô, mỏng, rụng nhiều, bạc sớm...

Chu kỳ tái tạo biểu bì da đầu thường kéo dài 28-30 ngày. Tuy nhiên, dưới tác động của stress, môi trường, thời tiết, chu kỳ này có thể rút ngắn khiến da đầu bong vảy, sinh gàu, dễ nhiễm trùng, nhiễm nấm. Tuổi tác, tia cực tím, ô nhiễm và mỹ phẩm không phù hợp cũng thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Các bệnh lý mạn tính như viêm da tiết bã, viêm da cơ địa, lupus ban đỏ, bệnh tự miễn... càng khiến tình trạng này trầm trọng hơn.

Bác sĩ Dung cho biết mái tóc có thể cho biết tình trạng sức khỏe tổng thể. Rối loạn miễn dịch, thiếu máu, thiếu vi chất, bệnh tuyến giáp, bệnh ác tính... đều có thể biểu hiện qua tóc. Nhiều người nghĩ rụng tóc hay tóc bạc sớm là vấn đề thẩm mỹ, nhưng khi đi khám mới bất ngờ phát hiện mắc bệnh tuyến giáp, lupus ban đỏ, suy gan, suy thận...

Chị Lan được điều trị tình trạng rụng tóc bằng vi kim RF. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với tình trạng lão hóa da đầu sớm, người bệnh cần được điều trị toàn diện. Bác sĩ chỉ định chị Lan trẻ hóa da mặt bằng công nghệ HIFU để tái tạo collagen, làm săn chắc da. Vùng da đầu được áp dụng liệu trình RF vi kim để tăng lưu lượng máu nuôi, kích thích tế bào mầm nang tóc, giúp tóc tăng trưởng nhanh và sợi tóc khỏe hơn. Sau khoảng 6 tháng, mật độ tóc trên đầu chị Lan cải thiện rõ rệt, đường chân tóc đầy đặn hơn, khuôn mặt cũng giảm hẳn nếp nhăn và chảy xệ.

Phương pháp làm chậm lão hóa da đầu là bảo vệ tế bào gốc nang tóc, chống oxy hóa, duy trì tuần hoàn tốt cho nang tóc và giữ cân bằng hệ vi sinh trên da. Bác sĩ Dung khuyên mọi người nên gội đầu cách ngày, khoảng 3-4 lần mỗi tuần, tác động nhẹ nhàng để giữ lớp dầu tự nhiên, có thể sử dụng thêm serum bôi ngoài da để hỗ trợ lưu thông, giảm viêm da. Tẩy tế bào chết một lần mỗi tuần với sản phẩm phù hợp để da đầu thông thoáng, kích thích nang tóc khỏe mạnh hơn.

Không tự ý dùng sản phẩm chứa steroid vì dễ gây tác dụng phụ tại chỗ và toàn thân. Hạn chế uốn duỗi, nhuộm hoặc tẩy tóc để tránh kích ứng da đầu và làm hư tổn thân tóc. Người trẻ khi có các dấu hiệu bất thường như bị rụng tóc nhiều, bạc tóc sớm... cần khám toàn diện để loại trừ nguyên nhân tiềm ẩn liên quan đến các bệnh lý. Ăn uống đủ dưỡng chất, tập thể dục cải thiện tuần hoàn, giảm stress, ngăn kích hoạt rối loạn miễn dịch và thúc đẩy lão hóa.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi