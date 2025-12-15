Ba đồ uống giúp giảm mỡ gan

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa giúp giải độc gan, giảm viêm, còn cà phê cải thiện mức độ enzyme, giảm tích tụ mỡ trong gan.

Gan là cơ quan giải độc chính của cơ thể, thực hiện nhiều chức năng quan trọng, bao gồm loại bỏ chất thải, vi khuẩn khỏi máu và phân giải chất béo. Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ quá mức trong tế bào gan, vượt quá 5-10% trọng lượng gan, có thể ảnh hưởng đến chức năng của nó theo thời gian.

Gan nhiễm mỡ có hai loại chính là gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu (có liên quan chặt chẽ đến béo phì, tiểu đường và thói quen ăn uống không lành mạnh). Bệnh gan nhiễm mỡ ít khi gây tử vong đột ngột song nó có thể tiến triển nặng dẫn đến biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không được điều trị, cả hai loại đều có thể gây viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Ngoài hạn chế rượu, thực phẩm chế biến sẵn và đường, một số đồ uống nhất định kết hợp với chế độ ăn cân bằng và vận động đều hỗ trợ sức khỏe gan và ngăn bệnh tiến triển.

Trà xanh

Trà xanh rất giàu catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), có lợi cho sức khỏe gan. EGCG có thể cải thiện mức độ enzyme gan, giảm tích tụ chất béo. Trà xanh không chỉ hỗ trợ giải độc gan mà còn có khả năng bảo vệ chống lại chứng viêm và stress oxy hóa, những yếu tố chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Thường xuyên sử dụng trà xanh, 3-5 tách mỗi ngày, có thể tăng cường chức năng trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa tổng thể. Tuy nhiên, liều lượng này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân và những lợi ích cụ thể mà mỗi người mong muốn.

Cà phê

Uống cà phê mang lại một số lợi ích bảo vệ gan. Đặc biệt, nó kích thích sản xuất các enzyme gan có tác dụng chống viêm, giảm tổn thương gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh gan. Cà phê đen là lựa chọn tối ưu vì nó không chứa chất béo, đường bổ sung. Nếu muốn cải thiện hương vị, các chất thay thế tự nhiên như mật ong, quả la hán, quế đều có lợi mà không gây tác dụng phụ.

Vì cà phê chứa caffeine, mỗi người cần lưu ý đến lượng tiêu thụ. Nếu uống hai hoặc ba tách khiến bạn cảm thấy bồn chồn hoặc lo lắng thì cần giảm bớt.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền chứa betalain, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ với đặc tính bảo vệ gan. Betalain góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa, làm giảm tích tụ mỡ và hỗ trợ giải độc. Nên uống nước ép củ dền ở mức vừa phải, khoảng 240 ml mỗi ngày, để tránh nạp quá nhiều đường. Kết hợp nước ép này trong chế độ ăn cân bằng để đem lại lợi ích tốt cho gan.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Healthline, Very Well Health)