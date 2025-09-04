5 đồ uống giúp giải độc gan tự nhiên

Gan giúp duy trì sức khỏe của cơ thể thông qua đào thải độc tố, xử lý chất dinh dưỡng và thúc đẩy hệ tiêu hóa. Gan cần cung cấp đủ chất lỏng để duy trì hoạt động, nhưng ngoài nước lọc, nhiều loại đồ uống khác cũng hỗ trợ giải độc gan tự nhiên.

Nước chanh: Sự kết hợp giữa nước cốt chanh và nước lọc tạo nên loại đồ uống giải độc gan cơ bản nhưng hiệu quả. Hàm lượng vitamin C cao trong chanh hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, có vai trò tăng cường hoạt động của enzyme trong gan. Dùng đồ uống này thường xuyên cũng góp phần tăng khả năng đào thải chất thải của gan trong cơ thể.