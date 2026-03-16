Ba dấu hiệu cảnh báo loạn thị

Loạn thị là tật khúc xạ phổ biến ở trẻ em, khiến hình ảnh bị méo hoặc mờ, dễ gây mỏi mắt và ảnh hưởng thị lực.

Giác mạc (lớp mô trong suốt bao phủ phía trước mắt) và thủy tinh thể của người bình thường có hình cong tròn đều, giúp ánh sáng đi qua mắt và hội tụ chính xác trên võng mạc, tạo nên hình ảnh rõ nét. Tuy nhiên, ở người bị loạn thị, giác mạc hoặc thủy tinh thể có hình bầu dục, giống quả trứng thay vì tròn đều. Sự thay đổi về hình dạng và độ cong này khiến ánh sáng khúc xạ không đúng cách khi đi vào mắt, làm hình ảnh trở nên méo hoặc mờ.

Bất kỳ ai cũng có thể mắc loạn thị, song tình trạng này thường gặp hơn ở người cận thị, viễn thị hoặc từng bị chấn thương mắt. Loạn thị cũng khá phổ biến ở trẻ em. Một số trẻ sơ sinh có thể bị loạn thị ở một mức độ nhất định, các triệu chứng có thể kéo dài đến khoảng 4 tuổi. Tuy nhiên, mức độ loạn thị có thể thay đổi theo thời gian do cấu trúc mắt của trẻ vẫn tiếp tục phát triển khi lớn lên.

Nhìn mờ

Nhìn mờ là triệu chứng chính của loạn thị. Mức độ nhìn mờ thường phụ thuộc vào hình dạng và độ cong của giác mạc và thủy tinh thể. Người bị loạn thị thường khó nhìn rõ các chi tiết nhỏ ở gần hoặc ở xa, đặc biệt giảm khả năng nhìn rõ vật thể hoặc chữ viết. Bạn có thể bị đau đầu và mỏi mắt do phải nheo mắt thường xuyên để nhìn rõ hơn. Tình trạng nhìn mờ cũng thường nặng hơn vào ban đêm.

Thông thường, loạn thị xuất hiện cùng các tật khúc xạ khác như cận thị (myopia), viễn thị (hyperopia). Nếu cận thị kèm loạn thị, bạn có thể nhìn rõ vật ở gần nhưng khó nhìn rõ vật ở xa. Ngược lại, người bị viễn thị nhìn rõ vật ở xa nhưng khó nhìn rõ vật ở gần.

Nhìn mờ có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hằng ngày như đọc sách, lái xe hoặc làm việc trên máy tính. Những người gặp tình trạng này nên đi khám mắt sớm để đo thị lực, kê đơn kính phù hợp giúp cải thiện thị lực.

Mỏi mắt

Do loạn thị chủ yếu gây nhìn mờ, nhiều người thường nheo mắt để nhìn rõ hơn. Nheo mắt liên tục có thể gây mỏi mắt, khiến mắt, mí mắt và các cơ vùng mặt đau hoặc mệt mỏi. Nheo mắt trong thời gian dài cũng có thể dẫn đến chảy nước mắt.

Mỏi mắt có xu hướng nặng hơn khi nhìn màn hình thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc tivi trong thời gian dài. Để giảm mỏi mắt khi dùng thiết bị điện tử, bác sĩ mắt thường khuyến nghị quy tắc 20-20-20, tức cứ sau mỗi 20 phút, hãy nhìn vào một vật cách khoảng 20 feet (khoảng 6 m) trong 20 giây.

Đau đầu

Các vấn đề về thị lực là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đau đầu. Khi bị loạn thị, người mắc có thể phải nheo mắt nhiều hơn hoặc cố gắng nhìn rõ hơn dẫn đến đau đầu. Đau đầu đơn thuần không phải là dấu hiệu đặc hiệu của loạn thị mà có thể do nhiều nguyên nhân khác. Tuy nhiên, nếu đau đầu xuất hiện cùng với mỏi mắt và nhìn mờ, bạn nên đi khám mắt.

Ngoài việc điều chỉnh lại độ kính hoặc kính áp tròng, bác sĩ có thể khuyến nghị các biện pháp khác như cho mắt nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau không kê đơn để cải thiện triệu chứng.

Bảo Bảo (Theo Health)