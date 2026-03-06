Ăn nhiều đồ ngọt hại mắt như thế nào?

Tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài làm tăng nguy cơ tổn thương võng mạc, khô mắt và suy giảm thị lực.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ ăn nhiều bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa... dễ khiến đường huyết tăng cao đột ngột. Tình trạng này nếu lặp lại thường xuyên có thể gây rối loạn chuyển hóa như bệnh đái tháo đường, tác động trực tiếp đến mạch máu nuôi dưỡng mắt.

Tăng nguy cơ bệnh võng mạc do đái tháo đường

Theo bác sĩ Phúc, đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ nuôi võng mạc, gây xuất huyết, phù nề hoặc giảm tưới máu. Đây là cơ chế chính dẫn đến bệnh võng mạc do đái tháo đường - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trưởng thành. Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể nhìn mờ, xuất hiện chấm đen hoặc "hiện tượng ruồi bay" trước mắt, thậm chí giảm thị lực đột ngột nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Phúc soi đèn khe kiểm tra mắt cho một nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Làm thay đổi thị lực tạm thời

Ăn quá nhiều đồ ngọt trong thời gian ngắn có thể làm đường huyết tăng rồi giảm thất thường, ảnh hưởng tạm thời đến khả năng điều tiết của mắt. Một số người có cảm giác nhìn mờ thoáng qua sau khi ăn nhiều bánh kẹo hoặc uống nước ngọt. Tình trạng này thường cải thiện khi đường huyết trở lại ổn định. Tuy nhiên, nếu nhìn mờ lặp lại nhiều lần nên kiểm tra đường huyết và khám mắt để phát hiện sớm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Tăng nguy cơ khô mắt và viêm

Chế độ ăn nhiều đường tinh luyện có thể thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể. Theo bác sĩ Phúc, viêm mạn tính mức độ thấp có thể ảnh hưởng đến tuyến lệ và bề mặt nhãn cầu, làm khô mắt nặng hơn. Một số trường hợp còn có cảm giác cộm, rát, mỏi mắt, đặc biệt khi làm việc trước màn hình trong thời gian dài.

Thúc đẩy quá trình lão hóa sớm

Ăn nhiều đường khiến các phân tử đường dễ gắn với protein trong cơ thể, tạo ra hợp chất có thể làm tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa, bao gồm cả ở mắt. Ở mắt, lão hóa sớm có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa hoàng điểm sớm.

Kiểm soát lượng đường trong khẩu phần là một trong những cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Bác sĩ Phúc khuyến cáo nên hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây tươi, cá giàu omega-3 và uống đủ nước để hỗ trợ sức khỏe mắt. Những người có nguy cơ như tiền đái tháo đường, thừa cân hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh chuyển hóa nên kiểm tra đường huyết định kỳ.

Minh Hương