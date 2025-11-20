Ăn mắt động vật có tốt cho thị lực?

Mắt tôi hơi mờ, có nên ăn mắt động vật để tốt cho thị lực, giúp nhìn rõ hơn không? (Phú Hoàng, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Quan niệm "ăn gì bổ nấy" được lưu truyền trong dân gian và cho đến nay nhiều người tin rằng ăn mắt cá, gà, heo... tốt cho mắt. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nếu áp dụng sai cách.

Mắt của động vật có chứa một lượng nhỏ DHA, omega-3, vitamin A, kẽm... là những thành phần cần thiết cho võng mạc và tế bào thị giác. Khi được hấp thu vào cơ thể, các dưỡng chất này không được hấp thu nguyên vẹn mà hệ tiêu hóa sẽ chuyển thành các chất và phân bổ đến nhiều bộ phận của cơ thể. Lượng thức ăn cơ thể hấp thu cũng chỉ một phần, còn lại sẽ thải ra ngoài. Do đó, mắt động vật không phải là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào giúp cải thiện thị lực hay làm sáng mắt như quan niệm dân gian.

Mắt heo, cá... dễ tích tụ vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc kim loại nặng, có thể gây nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc nếu không được xử lý kỹ.

Thay vì chọn mắt cá, hãy ăn thịt cá để bổ sung omega-3 giúp mắt sáng khỏe. Ảnh: Đình Diệu

Để cải thiện thị giác, bạn nên thực hiện chế độ ăn cân bằng, tăng cường thực phẩm chứa nhiều chất chống gốc tự do và những chất cần thiết cho mắt như lutein, zeaxanthin, vitamin C, vitamin E, omega-3... Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi là nguồn EPA và DHA dồi dào, bảo vệ sức khỏe võng mạc. Lòng đỏ trứng, rau xanh đậm cung cấp nhiều chất chống oxy hóa tập trung ở điểm vàng của mắt như lutein và zeaxanthin, giúp phòng bệnh thoái hóa điểm vàng theo tuổi tác.

Gan động vật cung cấp vitamin A tự nhiên thiết yếu cho thị giác. Bổ sung thường xuyên tinh chất thiên nhiên broccophane từ bông cải xanh, giúp tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy hóa khử), góp phần bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc, thủy tinh thể, giúp mắt sáng khỏe.

Nếu thường xuyên sử dụng máy tính hoặc thiết bị điện tử, bạn nên dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi, massage mắt nhẹ nhàng để giảm mỏi và căng thẳng. Bạn nên khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bất thường và được tư vấn chăm sóc phù hợp.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM