Ăn mặn có hại thận không?

Tôi ăn mặn, một tuần ăn hết hũ muối siêu cay thì bị nổi mụn, sưng mặt, khát nước, đi tiểu nhiều và có cảm giác nặng ở vùng hông lưng.

Có phải thận của tôi bị ảnh hưởng do ăn mặn? (Thu Thảo, 27 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Một hũ muối chấm nhỏ khoảng 60 g, hũ lớn 500-600 g. Muối siêu cay được chế biến từ nhiều thành phần như muối, bột tôm, tắc, chanh, đường, tiêu... tùy đơn vị sản xuất có thể ghi đầy đủ về thành phần, hàm lượng trên nhãn dán. Nhiều sản phẩm không ghi rõ thành phần, nguồn gốc gây khó kiểm soát lượng muối đưa vào cơ thể.

Ăn mặn, nấu ăn luôn nêm nếm muối, mắm, gia vị mặn khác hoặc chấm kèm thức ăn là thói quen của nhiều người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo không nên tiêu thụ hơn 2 g natri (dưới 5 g muối) một ngày. Theo Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS) năm 2021, lượng muối trung bình tiêu thụ của người Việt trưởng thành là 8,1 g muối một ngày, tức gần gấp đôi lượng khuyến nghị. Số liệu được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) công bố hôm 18/2 cho thấy một người dân thành phố tiêu thụ 8,5 g muối mỗi ngày, cao hơn nhiều so với khuyến cáo của WHO.

Thói quen ăn mặn, chấm muối ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ảnh: Hà Thanh

Ăn quá nhiều muối là nguyên nhân gây tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư dạ dày, béo phì, loãng xương, bệnh Meniere và bệnh thận.

Lượng natri tích tụ theo thời gian khiến cơ thể giữ lại nhiều nước hơn để cân bằng nồng độ natri trong máu. Điều này dẫn tới tuần hoàn máu cầu thận tăng, buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu. Hấp thụ quá nhiều natri dẫn đến giữ nước (phù nề). Thường xuyên dùng quá nhiều thức ăn cay mặn cũng làm cho làn da nhanh lão hóa hơn, nổi nhiều mụn, khô ráp, thiếu đàn hồi.

Các triệu chứng của bạn có thể do một vấn đề của thận hoặc dị ứng. Bạn nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu cần. Đồng thời, bạn cần thay đổi chế độ dinh dưỡng, hạn chế tối đa thực phẩm chứa nhiều muối và chế biến sẵn như thịt nguội, mì gói, snack (bim bim), nên ăn thực phẩm tươi, ít chế biến. Bạn tập thói quen ít nêm nếm muối, nước mắm khi nấu nướng, ăn hoa quả và quà vặt không chấm muối.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Đơn vị Nội thận - Lọc máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7