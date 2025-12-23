Ai có thể đeo kính áp tròng cứng để kiểm soát độ cận?

Trẻ em, thanh thiếu niên tăng độ cận nhanh, người trưởng thành cận nhẹ đến trung bình, chưa đủ điều kiện phẫu thuật xóa cận có thể đeo kính áp tròng cứng Ortho-K.

Ortho-K là phương pháp điều trị cận thị không phẫu thuật, sử dụng kính áp tròng cứng, đeo khoảng 8 tiếng ban đêm giúp tái định hình giác mạc tạm thời. Khi đeo, kính tạo áp lực nhẹ lên giác mạc, làm phẳng giác mạc từ đó giúp ánh sáng hội tụ chính xác, mắt nhìn rõ hơn vào ban ngày.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết Ortho-K không chữa hết cận mà chỉ có tác dụng kiểm soát tạm thời. Vào buổi sáng sau khi tháo kính, mắt có thể nhìn rõ 12-24 tiếng. Sau đó, nếu không tiếp tục đeo kính, giác mạc dần về trạng thái cũ, tức cận thị trở lại. Khác với kính áp tròng mềm có độ cận, chỉ nhìn rõ hơn khi đeo, Ortho-K có thể thấy rõ sau khi tháo kính và làm chậm tốc độ tiến triển cận thị. Vì tính tiện dụng, giảm phụ thuộc vào kính gọng nên phương pháp này được nhiều người ưa chuộng. Kính phù hợp với những nhóm người dưới đây.

Trẻ em và thanh thiếu niên tăng độ cận nhanh

Cận thị tiến triển nhanh (hơn 0,75 độ mỗi năm) ở trẻ em, thanh thiếu niên thường do trục nhãn cầu tiếp tục dài ra theo quá trình cơ thể lớn lên. Theo bác sĩ Huy, mang kính Ortho-K có thể làm chậm tốc độ dài ra của nhãn cầu khoảng 50% so với đeo kính gọng. Khi đeo Ortho-K, giác mạc được làm phẳng, vùng ngoại vi giác mạc dốc hơn giúp ánh sáng hội tụ đúng và đủ, mắt nhìn rõ. Lúc này, não sẽ truyền tín hiệu đến võng mạc ra hiệu nhãn cầu không cần tiếp tục dài ra. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Ortho-K với kính gọng thông thường.

Độ cận, loạn nhẹ

Ortho-K phù hợp với người cận thị từ 0,75 đến dưới 6 độ và loạn dưới 1,75 độ. Trong khoảng này, kính có thể định hình giác mạc để cải thiện thị lực rõ rệt đồng thời kiểm soát độ cận tiến triển mà không gây quá tải cho giác mạc. Người bị cận và loạn nặng đeo kính Ortho-K không hiệu quả vì giác mạc không ổn định dễ gây méo, mờ hình, thậm chí khô mắt, kích ứng, viêm kết mạc.

Bác sĩ Huy khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người chưa đủ điều kiện xóa cận

Bác sĩ Huy cho hay Ortho-K phù hợp với người dưới 18 tuổi (chưa đủ điều kiện xóa cận) hoặc người sợ phẫu thuật, giác mạc mỏng, chưa ổn định để xóa cận. Người thường xuyên chơi thể thao, vận động mạnh, bơi lội hoặc làm việc trong môi trường bụi bẩn như xây dựng... cũng có thể áp dụng phương pháp này. Khi mang Ortho-K vào ban đêm, ban ngày không phải đeo kính, không lo kính gọng rơi hay dễ xê dịch như kính áp tròng mềm.

Ortho-K mang nhiều lợi ích song bác sĩ Huy khuyến cáo cần cẩn trọng khi sử dụng, đi khám mắt để xác định độ cận thị, sức khỏe mắt và đeo kính phù hợp. Trước khi đeo, cần rửa tay bằng xà phòng để sát khuẩn, thay dung dịch ngâm rửa kính mới mỗi khi sử dụng, vệ sinh hộp đựng kính hàng ngày. Đồng thời, tái khám định kỳ sau 3-6 tháng để kiểm tra tình trạng giác mạc, đảm bảo kính vẫn còn phù hợp với độ cận của mắt.

Nhật Minh