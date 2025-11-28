Nỗi ngán ngẩm cà phê đường tàu Hà Nội tấp nập sau hai ngày bị giải tỏa

Chỉ sau hai ngày lực lượng chức năng ra quân giải tỏa, yêu cầu ký cam kết, phố cà phê đường tàu đã hoạt động tấp nập trở lại.

Hà Nội vừa ra quân giải tỏa phố cà phê đường tàu ngày 25/11, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Nhiều người nghĩ lần này sẽ khác, vì động thái rất mạnh tay, hình ảnh lực lượng chức năng chốt chặn, thu dọn bàn ghế, niêm phong mái che tràn ngập trên báo chí. Thế nhưng chỉ hai ngày sau, mọi thứ lại y nguyên. Bàn ghế vẫn được bày sát đường ray, du khách tiếp tục ngồi cách đoàn tàu chỉ vài chục cm.

Không thể trách khách du lịch hoàn toàn, vì bản chất họ chỉ theo cảm xúc tò mò và trào lưu mạng xã hội. Ở đây, cần nói tới trách nhiệm của các hộ kinh doanh. Tôi hiểu làm ăn khó khăn, buôn bán cần khách. Nhưng giữa cái lợi trước mắt và nguy hiểm cận kề, họ vẫn chọn lợi nhuận. Khi chứng kiến cảnh bàn ghế dựng đầy, khách chen nhau chụp ảnh, tôi không thể không tự hỏi: liệu có đáng không khi kiếm thêm vài chục triệu mỗi tháng nhưng đánh cược bằng tính mạng của cả cộng đồng?

Điều khiến tôi suy nghĩ nhất là vòng lặp luẩn quẩn: ra quân – giải tỏa – tái lấn chiếm. Năm nào cũng vậy. Lực lượng chức năng năm nào cũng làm mạnh tay, rồi sau đó lại thả lỏng. Một phần vì lực lượng mỏng, một phần vì chế tài chưa đủ mạnh, và phần lớn vì sự "dễ dãi" trong giám sát. Chỉ cần thiếu kiểm tra vài ngày, mọi thứ lập tức trở lại như cũ.

Chúng ta đã từng thấy những clip khách nước ngoài hoảng hồn nhảy tránh tàu, từng thấy đoàn tàu quệt vào bàn ghế, từng thấy biển cảnh báo an toàn bị xem như vật trang trí. Nhưng dường như những hình ảnh đó vẫn chưa đủ để tạo ra nỗi sợ đúng nghĩa.

>> 'Trả giá đắt vì không dẹp nổi phố cà phê đường tàu Hà Nội'

Tôi nghĩ vấn đề không phải nằm ở việc "cà phê đường tàu" quá hấp dẫn, mà ở cách chúng ta đang chấp nhận một rủi ro không đáng có, rồi biến nó thành bình thường. Ở một thành phố đang nỗ lực xây dựng hình ảnh văn minh, an toàn, hiện đại, việc du khách ngồi sát đường ray uống cà phê chẳng khác nào một vết gợn đầy nghịch lý.

Tôi không phủ nhận rằng địa điểm này có sức hút, thậm chí mang lại sinh kế cho nhiều hộ dân. Nhưng không có bất kỳ điểm du lịch nào đáng để đánh đổi bằng an toàn giao thông đường sắt. Càng không thể để một khu phố tự phát, không nằm trong quy hoạch du lịch chính thức, phá vỡ nỗ lực chỉnh trang đô thị của cả một thành phố.

Nếu thật sự muốn giải quyết triệt để, theo tôi, chỉ có hai cách: Một là giám sát liên tục, xử phạt mạnh tay, không buông lỏng sau vài ngày cao điểm. Hai là tìm phương án chuyển đổi sinh kế thực chất cho các hộ kinh doanh, chứ không chỉ yêu cầu họ ký cam kết rồi bỏ mặc.

Cả xã hội đã nói quá nhiều về "cà phê đường tàu" như một nét thú vị của Hà Nội. Nhưng tôi tin rằng một thành phố đẹp không phải là nơi có những mạo hiểm để thu hút khách du lịch, mà là nơi biết đặt an toàn và trật tự lên hàng đầu. Nếu chúng ta còn coi sự nguy hiểm này là "hấp dẫn", thì vòng lặp ra quân – tái phạm sẽ còn kéo dài mãi.

Tony