Vòng luẩn quẩn lùa khách Tây khỏi phố cà phê đường tàu

Du khách đến phố cà phê đường tàu vì thích cảm giác mạnh. Nếu ra quy định phải giữ khoảng cách tối thiểu 0,5 m, họ còn muốn tới không?

"Nhiều người nghĩ rất đơn giản rằng chỉ cần tạo niềm vui cho du khách là được, nhưng phố cà phê đường tàu có rất nhiều vấn đề cần lưu ý sau:

1. Các quán cà phê đã vi phạm hành lang an toàn đường sắt, muốn chuyển đổi thì phải sửa luật. Nhưng quan trọng là ai sửa? Để một chỗ làm được thì nhiều chỗ khác cũng sẽ làm theo, vậy ai quản lý?

2. Nếu dành cho du lịch, thì phải chuyển đổi tuyến đường sắt này thành tuyến riêng, tàu chuyên chở riêng. Nhưng thực tế, đây là những chuyến tàu dành cho ngành đường sắt, nên hoạt động kinh doanh cũng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch chạy tàu của họ.

3. Thực tế, có bao nhiêu hành khách tìm đến loại hình du lịch cảm giác mạnh này, số tiền thu được có đáng để đánh đổi làm một tuyến tàu riêng không? Hay chúng ta nên tập trung mở rộng dịch vụ ở các khu du lịch cảnh quan khác thay vì tạo riêng một đường tàu cho một nhóm nhỏ du khách?

Xác minh vụ khách Tây suýt gặp tai nạn ở phố đường tàu Khách suýt gặp tai nạn ở phố đường tàu. Video: Facebook Nghia Nguyen

4. Khách du lịch cần cảm giác mạnh, tức là tàu đi sát họ. Trong khi đó, nếu cho phép mở cà phê đường tàu, khách phải giữ khoảng cách 0,5 m, tức là mất đi cảm giác đứng sát đường tàu chạy. Lúc đó, họ có còn tìm tới đây không?

5. Ngoài ra, còn chi phí để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu này, người vận hành, người bảo vệ... có đủ bù đắp hay không? Chưa kể khi xảy ra tai nạn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Chủ quán, địa phương, hay ngành đường sắt?

6. Tại sao chỉ có một số nơi như Thái Lan chấp nhận cà phê đường tàu, còn 200 quốc gia khác, ngay cả Ấn Độ, Pakistan - nơi có hệ thống đường sắt lạc hậu, ít kiểm soát hơn nhưng họ cũng không chấp nhận chính thức loại hình này (dù thực tế nước họ có)? Lý do là vì nguy cơ mất an toàn quá cao, cái lợi cho một nhóm nhỏ, nhưng thiệt hại lớn nếu xảy ra chuyện".

Đó là quan điểm của độc giả Hải Đông sau vụ việc hàng trăm khách nước ngoài bị yêu cầu rời khỏi phố đường tàu trong đợt kiểm tra mới nhất.Trước đó ba tháng, cảnh tương tự cũng diễn ra trong một đợt kiểm tra khác. Tình trạng "đóng rồi mở" phố đường tàu đã diễn ra nhiều năm dù chính quyền TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý dứt điểm hoạt động kinh doanh lấn chiếm lòng đường sắt, mất an ninh an toàn trong khu vực từ năm 2019.

Có ý kiến cho rằng nên tìm cách quản lý phố cà phê đường tàu thay vì cấm đoán, tuy nhiên, bạn đọc Connie Nguyen phản biện: "Chúng ta cứ nói đây là nhu cầu chính đáng của du khách. Nhưng thực ra, những du khách đến đó tham quan là do điều này bị cấm ở nước họ. Chứ nước nào mà không có đường ray và xe lửa? Nước họ cũng có nhưng họ biết là không tuân thủ luật cấm đến gần đường ray thì sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí ngồi tù, nên dĩ nhiên là người ta không vi phạm.

Trong khi đó, ở ta, nhìn cái bảng cấm bé cỏn con, không có chữ tiếng Anh, sơ sài, để dưới thấp, có thể di dời, thậm chí có thể biến mất bất cứ lúc nào, nên bản thân nó đã nói lên sự không nghiêm túc của nội dung trên đó. Thử làm bảng cấm cao lên, gắn cố định, có tiếng Anh và quy định rõ ràng mức xử phạt xem khách nước ngoài có còn muốn đến không?".

"Muốn cấm tuyệt đối thì không phải là không có cách, cứ ra mức phạt cả chục triệu đồng là xong. Nhưng nếu vẫn muốn giữ thì chúng ta cũng phải có giải pháp, chứ để tự phát như hiện nay rất không ổn, rất nguy hiểm. Theo tôi, có thể yếu cầu các hộ kinh doanh được phép làm vách kính kéo dài 100% đoạn đường để bán cà phê. Như vậy độ nguy hiểm giảm 99%, và khách vẫn có được cảm giác rất gần đường ray.

Còn như bây giờ, tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Cháu tôi là công dân hai quốc tịch, sinh ra ở châu Âu. Các đây ba năm, mỗi lần về nước cháu đều rủ thêm bạn người nước ngoài ra đây chơi. Tôi cũng nói luôn là 'người ta cấm suốt, lúc vào được lúc không, mà nguy hiểm lắm, tốt nhất không đi'. Từ đó, cháu không còn hứng thú đến nữa", độc giả Adamkhuc nói thêm.

Trong khi đó, gợi ý giải pháp quản lý phố cà phê đường tàu, bạn đọc M.q.giao bình luận: "Quy định điều kiện an toàn với các hộ kinh doanh bên đường tàu cần thật rõ ràng. Sau đó, địa phương có thể cho lắp nhiều camera giám sát dọc tuyến kinh doanh này (đoạn đường này ngắn nên chi phí lắp camera không quá nhiều).

Cuối cùng là gửi thông báo xử phạt đến từng cá nhân chủ sở hữu nhà có vi phạm. Tiền phạt không nộp sẽ được bảo lưu cho đến khi chuyển nhượng nhà đất sẽ phải nộp đủ và có phần trăm lãi chậm nộp (như kiểu phạt ôtô vi phạm giao thông).

Có thể tăng mức phạt vi phạm an ninh an toàn cho con người trong loại hình kinh doanh bên cạnh đường sắt lên mức đặc biệt cao, rồi lấy phần tiền phạt thu được để tái đầu tư vào xây các rào chắn an ninh an toàn, ví dụ như tường kính cường lực dọc tuyến. Nếu làm được như thế này thì các chủ sở hữu nhà, khi cho thuê kinh doanh ở đây, sẽ tuân thủ đủ điều kiện an ninh an toàn".

Lê Phạm tổng hợp