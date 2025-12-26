9 cô gái đoạt vương miện sắc đẹp quốc tế 2025

Miss World
Opal Suchata vượt 107 thí sinh để đăng quang Miss World lần thứ 72 hồi tháng 5 ở Ấn Độ. Mỹ nhân được khán giả ủng hộ bởi giữ phong độ xuyên suốt, khả năng trình diễn, ứng xử vượt trội.
Cô là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên đoạt vương miện cuộc thi nên ngày trở về nước của cô được công chúng chào đón nồng nhiệt. Hôm 10/12, hoa hậu được chọn cầm biển dẫn đầu đoàn Thái Lan tại khai mạc SEA Games 33.
Miss World
Opal Suchata vượt 107 thí sinh để đăng quang Miss World lần thứ 72 hồi tháng 5 ở Ấn Độ. Mỹ nhân được khán giả ủng hộ bởi giữ phong độ xuyên suốt, khả năng trình diễn, ứng xử vượt trội.
Cô là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên đoạt vương miện cuộc thi nên ngày trở về nước của cô được công chúng chào đón nồng nhiệt. Hôm 10/12, hoa hậu được chọn cầm biển dẫn đầu đoàn Thái Lan tại khai mạc SEA Games 33.
Giây phút đăng quang của Opal. Video: FPT Play
Mỹ nhân 22 tuổi đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Tháng 11/2024, cô thi Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3.
Miss Universe
Fátima Bosch, người Mexico, đăng quang cuộc thi diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ngày 21/11. Chiến thắng của người đẹp 25 tuổi trở thành tâm điểm của dư luận giữa bối cảnh ồn ào về khâu tổ chức, nghi vấn mua bán giải của tổ chức Miss Universe.
Miss Universe
Fátima Bosch, người Mexico, đăng quang cuộc thi diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ngày 21/11. Chiến thắng của người đẹp 25 tuổi trở thành tâm điểm của dư luận giữa bối cảnh ồn ào về khâu tổ chức, nghi vấn mua bán giải của tổ chức Miss Universe.
Hình ảnh đăng quang của Fátima Bosch. Video: MU
Cô 24 tuổi, sinh ra tại thị trấn Teapa, bang Tabasco, Mexico. Fátima Bosch học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Trước chung kết, cô không phải là ứng viên nhận được sự ủng hộ cao của công chúng.
Sau chiến thắng, Fátima phủ nhận mua giải. Cô còn bị nhận xét cư xử thiếu tinh tế khi bỏ ngang cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình Pica y se Extiende của kênh truyền hình Telemundo (Tây Ban Nha).
Miss International
Catalina Duque, 26 tuổi, người Colombia, vượt qua 79 thí sinh để đăng quang Miss International lần thứ 63, tối 27/11 ở thành phố Tokyo, Nhật Bản. Gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1,8 m, màn trả lời ứng xử khéo léo là các yếu tố giúp Catalina Duque đoạt vương miện.
Mỹ nhân tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh do từng sống tại Mỹ lúc nhỏ.
Miss International
Catalina Duque, 26 tuổi, người Colombia, vượt qua 79 thí sinh để đăng quang Miss International lần thứ 63, tối 27/11 ở thành phố Tokyo, Nhật Bản. Gương mặt ưa nhìn, chiều cao 1,8 m, màn trả lời ứng xử khéo léo là các yếu tố giúp Catalina Duque đoạt vương miện.
Mỹ nhân tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh do từng sống tại Mỹ lúc nhỏ.
Miss Grand International
Ngày 18/10, Emma Tiglao, 30 tuổi, người Philippines, đăng quang cuộc thi ở Thái Lan. Gần một tháng tham gia sân chơi, cô luôn nằm trong danh sách ứng viên sáng giá theo đánh giá của các chuyên trang sắc đẹp.
Emma Tiglao có ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, ăn nói lưu loát. Cô cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch, đang là người mẫu, MC tại quê nhà. Sau cuộc thi, trang Instagram của Tiglao tăng lượng fan đáng kể, hiện có hơn 600.000 người theo dõi.
Miss Grand International
Ngày 18/10, Emma Tiglao, 30 tuổi, người Philippines, đăng quang cuộc thi ở Thái Lan. Gần một tháng tham gia sân chơi, cô luôn nằm trong danh sách ứng viên sáng giá theo đánh giá của các chuyên trang sắc đẹp.
Emma Tiglao có ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, ăn nói lưu loát. Cô cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch, đang là người mẫu, MC tại quê nhà. Sau cuộc thi, trang Instagram của Tiglao tăng lượng fan đáng kể, hiện có hơn 600.000 người theo dõi.
Miss Cosmo
Yolina Lindquist, người Mỹ, vượt qua 70 thí sinh khắp thế giới giành chiến thắng cuộc thi, tối 20/12 ở TP HCM. Yolina Lindquist 22 tuổi, cao 1,74 m, tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Southern Illinois, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài.
Miss Cosmo
Yolina Lindquist, người Mỹ, vượt qua 70 thí sinh khắp thế giới giành chiến thắng cuộc thi, tối 20/12 ở TP HCM. Yolina Lindquist 22 tuổi, cao 1,74 m, tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Southern Illinois, hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài.
Trước chung kết, Yolina Lindquist nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho vương miện theo dự đoán của nhiều chuyên gia.
Cô gây ấn tượng với nụ cười sáng, học vấn tốt. Theo ban giám khảo, mỹ nhân ghi điểm về dự án cộng đồng Courage Over Cancer, tập trung vào nâng cao nhận thức và hỗ trợ các bệnh nhân ung thư cùng gia đình của họ.
Miss Supranational
Tại chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia hồi tháng 6, người đẹp Eduarda Braum, người Brazil, đăng quang. Cô 24 tuổi, là người mẫu kiêm MC nổi tiếng. Người đẹp tốt nghiệp sư phạm Văn học và cũng là giáo viên dạy Văn tại quê nhà.
Miss Supranational
Tại chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia hồi tháng 6, người đẹp Eduarda Braum, người Brazil, đăng quang. Cô 24 tuổi, là người mẫu kiêm MC nổi tiếng. Người đẹp tốt nghiệp sư phạm Văn học và cũng là giáo viên dạy Văn tại quê nhà.
Miss Earth
Trong số 78 thí sinh tham gia mùa giải Hoa hậu Trái đất 2025 ở Philippines, Natálie Puškinová nổi trội về nhiều mặt. Trang Missosology nhận xét cô có gương mặt sáng, trình diễn tự tin, trả lời ứng xử tốt, xứng đáng để đăng quang, hôm 5/11.
Natálie Puškinová, 21 tuổi, là người mẫu đến từ Cộng hòa Czech. Cô đang là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ Công chúng tại Đại học Charles ở Prague. Người đẹp cao 1,78 m, số đo 79-62-94 cm.
Miss Earth
Trong số 78 thí sinh tham gia mùa giải Hoa hậu Trái đất 2025 ở Philippines, Natálie Puškinová nổi trội về nhiều mặt. Trang Missosology nhận xét cô có gương mặt sáng, trình diễn tự tin, trả lời ứng xử tốt, xứng đáng để đăng quang, hôm 5/11.
Natálie Puškinová, 21 tuổi, là người mẫu đến từ Cộng hòa Czech. Cô đang là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ Công chúng tại Đại học Charles ở Prague. Người đẹp cao 1,78 m, số đo 79-62-94 cm.
Miss Charm
Anna Blanco, người Venezuela, cao 1,82 m, số đo hình thể lần lượt là 86-61-98 cm. Cô đoạt vương miện cuộc thi sau gần ba tuần tranh tài cùng 35 thí sinh ở TP HCM, hôm 12/12.
Người đẹp hiện 26 tuổi, quê ở thành phố Caracas, Venezuela. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland. Anna chơi thành thạo các nhạc cụ như guitar, piano.
Miss Charm
Anna Blanco, người Venezuela, cao 1,82 m, số đo hình thể lần lượt là 86-61-98 cm. Cô đoạt vương miện cuộc thi sau gần ba tuần tranh tài cùng 35 thí sinh ở TP HCM, hôm 12/12.
Người đẹp hiện 26 tuổi, quê ở thành phố Caracas, Venezuela. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland. Anna chơi thành thạo các nhạc cụ như guitar, piano.
Miss International Queen
Midori Monet vượt qua 22 người để giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại chung kết ở Thái Lan hồi tháng 6. Cô 26 tuổi, hiện là nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu. Tại cuộc thi, cô thắng thêm giải thưởng phụ gồm "Trang phục dân tộc đẹp nhất", "Màn trình diễn tốt nhất vòng bán kết".
Miss International Queen
Midori Monet vượt qua 22 người để giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại chung kết ở Thái Lan hồi tháng 6. Cô 26 tuổi, hiện là nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu. Tại cuộc thi, cô thắng thêm giải thưởng phụ gồm "Trang phục dân tộc đẹp nhất", "Màn trình diễn tốt nhất vòng bán kết".
Tân Cao
Ảnh: Fanpage của cuộc thi