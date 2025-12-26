9 cô gái đoạt vương miện sắc đẹp quốc tế 2025

Cô là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên đoạt vương miện cuộc thi nên ngày trở về nước của cô được công chúng chào đón nồng nhiệt. Hôm 10/12, hoa hậu được chọn cầm biển dẫn đầu đoàn Thái Lan tại khai mạc SEA Games 33.

Opal Suchata vượt 107 thí sinh để đăng quang Miss World lần thứ 72 hồi tháng 5 ở Ấn Độ. Mỹ nhân được khán giả ủng hộ bởi giữ phong độ xuyên suốt, khả năng trình diễn, ứng xử vượt trội.

Mỹ nhân 22 tuổi đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Tháng 11/2024, cô thi Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3.

Fátima Bosch, người Mexico, đăng quang cuộc thi diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, ngày 21/11. Chiến thắng của người đẹp 25 tuổi trở thành tâm điểm của dư luận giữa bối cảnh ồn ào về khâu tổ chức, nghi vấn mua bán giải của tổ chức Miss Universe.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Mexico

Hình ảnh đăng quang của Fátima Bosch. Video: MU

Cô 24 tuổi, sinh ra tại thị trấn Teapa, bang Tabasco, Mexico. Fátima Bosch học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Trước chung kết, cô không phải là ứng viên nhận được sự ủng hộ cao của công chúng.

Sau chiến thắng, Fátima phủ nhận mua giải. Cô còn bị nhận xét cư xử thiếu tinh tế khi bỏ ngang cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình Pica y se Extiende của kênh truyền hình Telemundo (Tây Ban Nha).