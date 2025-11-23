Chiến thắng ồn ào của Miss Universe 2025

Người đẹp Mexico Fátima Bosch bị cho chiến thắng vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhờ "gia thế giàu có".

Ngày 21/11, vòng chung kết cuộc thi Miss Universe 2025 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Mỹ nhân 25 tuổi người Mexico - Fátima Bosch - vượt qua 118 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, kết quả vướng tranh cãi sau khi cựu giám khảo - nhạc sĩ Pháp gốc Lebanon Omar Harfouch - cho rằng Bosch là "hoa hậu giả" (fake winner) bởi chủ tịch tổ chức Miss Universe Organization (MUO) từng vận động ông bình chọn cho cô trước đêm chung kết

Omar Harfouch, 56 tuổi, là một trong ba giám khảo rút khỏi hội đồng chấm điểm. Trên Instagram hôm 18/11, ông tố cáo MUO lập "thiếu minh bạch, "lập ban giám khảo ngẫu hứng" để chỉ định top 30. Cùng ngày, phía cuộc thi đăng văn bản phủ nhận các tố cáo này. Hai người còn lại là cựu cầu thủ bóng đá Pháp Claude Makélélé và công nương Camilla de Bourbon des Deux-Siciles từ Italy, không đề cập nguyên nhân.

Đến nay, ông Harfouch liên tục đăng bài khẳng định MUO thao túng phiếu bầu, cho biết cân nhắc kiện ban tổ chức. Nhà soạn nhạc nói một ngày trước khi vòng loại cuối diễn ra, ông đã biết trước kết quả Fátima Bosch là người chiến thắng và nói điều này với kênh HBO. Cuộc phỏng vấn thuộc dự án mới nhất của HBO, dự kiến lên sóng vào tháng 5/2026.

Theo Harfouch, chính mối quan hệ làm ăn của chủ tịch Miss Universe - ông Raul Rocha - với bố của Fátima Bosch giúp cô đoạt vương miện, nhưng nhạc sĩ không đề cập chi tiết thương vụ. "Một tuần trước ở Dubai, Raul Rocha và con trai ông ta cố thuyết phục tôi bỏ phiếu cho Fátima Bosch bởi họ cần cô ấy thắng. Họ nói điều này sẽ có lợi cho công việc kinh doanh của họ", trích bài viết của ông. Ngày 22/11, Harfouch nói đang giữ bản ghi âm thu lại cuộc trò chuyện với bố con Rocha.

Tân Hoa hậu Hoàn Vũ 2025 trên sân khấu nhận vương miện. Ảnh: MU

Theo People, một thí sinh giấu tên cho biết "đau lòng" khi nghe tin trước chung kết, ban tổ chức cuộc thi bí mật chọn 30 người đẹp để vào vòng trong. "Nhiều cái tên trong top 30 đã vi phạm xung đột lợi ích vì có mối quan hệ với người trong tổ chức", cô trả lời phỏng vấn vài giờ sau khi ông Harfouch bỏ ghế giám khảo.

Ngoài ra, thí sinh trân trọng việc ông Harfouch dám lên tiếng bảo vệ "sự liêm chính mà tổ chức không làm được". Cô nói: "Ông ấy đã thể hiện đúng tinh thần lãnh đạo mà Miss Universe đề cao".

Hiện đại diện của ông Rocha, MUO, tân hoa hậu Bosch và kênh HBO chưa phản hồi các thông tin trên.

Từ trái qua: Nhà soạn nhạc Omar Harfouch, chủ tịch Raul Rocha và giám đốc sản xuất Nawat. Ảnh: Missosology

Tân hoa hậu Fátima Bosch sinh năm 2000 tại thị trấn Teapa, bang Tabasco, Mexico, học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Cô cho biết ngày nhỏ từng là nạn nhân bắt nạt học đường vì mắc chứng khó đọc (Dyslexia) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Theo Hello!, Bosch xuất thân trong gia đình có gia thế. Bố cô - ông Bernardo Bosch Hernández - là kỹ sư có 27 năm kinh nghiệm tại công ty dầu mỏ nhà nước Petróleos Mexicanos (PEMEX). Hiện ông là cố vấn cho Tổng Giám đốc Khai thác và Sản xuất. Mẹ và các dì của Bosch đều tham gia các sân chơi nhan sắc cấp tỉnh. Anh trai cô - Bernardo Bosch - là thạc sĩ ngành Quản trị và Truyền thông chính trị của Đại học George Washington (Mỹ).

Trong cuộc phỏng vấn với Hola!, cô cho biết ngày bé thường xem các chương trình sắc đẹp cùng mẹ. Lúc năm tuổi, cô quay một video, nói muốn giúp đỡ mọi người khi lớn lên rồi vẫy tay theo kiểu hoa hậu. "Bây giờ xem lại đoạn phim đó, tôi nhận ra mình có mong muốn giúp đỡ người khác một cách vô thức từ khi còn nhỏ", cô cho biết.

Fátima Bosch (phải) và ba mẹ dự lễ tốt nghiệp thạc sĩ của anh trai năm 2024. Ảnh: Instagram/ Fátima Bosch

Cũng trong cuộc trò chuyện, cô nói từng có "cái nhìn xấu" về các cuộc thi sắc đẹp nhưng thay đổi quan điểm sau khi nói chuyện với giám đốc Miss Universe Mexico. Người này giúp cô nhận ra họ "đang thay đổi lịch sử bằng cách thay đổi góc nhìn". Theo hồ sơ MU, Bosch thường làm tình nguyện chăm sóc bệnh nhi, nâng cao nhận thức môi trường, hỗ trợ người nhập cư và bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Năm 2018, Fátima Bosch nối tiếp truyền thống gia đình, thắng giải Hoa hậu bang Tabasco. Tháng 9, cô thắng danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ Mexico. Theo Us Weekly, thời điểm đó chiến thắng của cô gây chú ý do nhiều khán giả xem trực tiếp la ó, không công nhận kết quả. Trên sân khấu, một số thí sinh từ chối chúc mừng cô vì cho rằng một người đẹp khác xứng đáng nhận vương miện hơn.

Khi tham gia Miss Universe, Bosch tiếp tục thu hút nhiều quan tâm do có cuộc tranh cãi với giám đốc sản xuất Thái Lan - Nawat Itsaragrisil. Trong cuộc gặp đầu tháng 11, ông Nawat chỉ trích việc cô không đăng hình ảnh quảng bá nước chủ nhà Thái Lan, gọi lực lượng an ninh can thiệp khi người đẹp đứng lên đáp trả ông.

Trò chuyện với các phóng viên Thái Lan ở hậu trường, Fátima Bosch nói giám đốc gọi cô là "đồ ngốc". Ông Nawat phủ nhận, nhưng cũng xin lỗi vì có thái độ không tốt với cô. Nữ tổng thống đầu tiên của Mexico - bà Claudia Sheinbaum - khen hành động của Bosch, nói thích việc người đẹp dám lên tiếng vì sự bất công.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Năm nay, mùa thi mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Á hậu 1 là Praveenar Singh, 29 tuổi, người Thái Lan. Á hậu 2, 3 và 4 lần lượt là Stephany Abasali (25 tuổi, người Venezuela), Ahtisa Manalo (28 tuổi, người Philippines), Olivia Yacé (27 tuổi, người Bờ Biển Ngà).

