Hoa hậu Thế giới gây sốt khi xuất hiện tại SEA Games

Opal Suchata - Miss World 2025, 22 tuổi - cầm biển dẫn đầu đoàn Thái Lan tại khai mạc SEA Games 33.

Hình ảnh Opal Suchata dẫn đầu đoàn thể thao Thái Lan tiến vào sân khấu chính sự kiện tối 9/12 được truyền thông lẫn chuyên trang nhan sắc đăng tải, hút hàng nghìn lượt yêu thích.

Miss World 2025 gây sốt khi xuất hiện tại khai mạc SEA Games Màn xuất hiện của Opal Suchata tại lễ khai mạ đại hội thể thao Đông Nam Á. Video: PPTVHD36 Live

The Thaiger có bài viết nhấn mạnh cô là mỹ nhân đầu tiên của Thái Lan đăng quang Miss World, được giao trọng trách quan trọng. Bài viết đánh giá đây là "hình ảnh lịch sử" bởi kết hợp giữa sự long trọng của buổi lễ, hình ảnh hoàng gia và phong thái rực rỡ, hiện đại của một mỹ nhân.

Việc chọn hoa hậu quốc tế đương nhiệm dẫn đoàn thay vì vận động viên như truyền thống cho thấy Thái Lan muốn gửi đi thông điệp: sự kiện không chỉ mang tính chất thể thao mà còn là dịp để thể hiện bản sắc văn hóa, vị thế quốc gia. The Thaiger phản ánh đây như một phần nỗ lực quảng bá hình ảnh đất nước ra quốc tế. TNN Thailand bình luận việc Opal xuất hiện tại SEA Games 2025 còn mang tính biểu tượng của giới trẻ Thái trên sân khấu quốc tế.

Trang phục Opal diện tại sự kiện. Ảnh: Miss World

Theo MGR Online, Opal diện trang phục sắc vàng chủ đạo, được trang trí công phu, làm từ chất liệu lụa tơ tằm thêu hoa văn, kết hợp áo choàng. Thiết kế kết hợp giữa truyền thống và phong cách hoàng gia.

Bộ phụ kiện đi kèm gồm vòng cổ, khuyên tai, vòng tay, thắt lưng, trâm cài tóc do nhà mốt Vanus Couture thực hiện mang tên Siam Arun, sử dụng vàng thật, đá quý. Nguồn tin ước tính tổng giá trị của bộ đồ là 30 triệu baht (hơn 24,8 tỷ đồng).

Opal Suchata gặp gỡ Karolina Bielawska - Hoa hậu Thế giới lần thứ 70 - tại hậu trường sự kiện. Karolina đã bay từ Ba Lan sang Thái Lan để ủng hộ Opal. Ảnh: Miss World

Nhiều ngày trước lễ khai mạc, trang chủ Miss World đăng tải thông tin xác nhận Opal được chọn để dẫn đoàn Thái Lan tại SEA Games, thu hút sự chú ý và mong chờ của fan. Trên Instagram cá nhân, người đẹp bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời đăng tải nhiều bài viết quảng bá SEA Games 33 tổ chức trên quê hương mình.

Khoảnh khắc đăng quang Miss World 2025 của người đẹp Thái Lan Giây phút đăng quang Miss World của Opal Suchata. Video: FPT Play

Opal Suchata vượt 107 thí sinh để đăng quang Miss World lần thứ 72 hồi tháng 5 ở Ấn Độ. Chiến thắng của cô được nhận xét thuyết phục bởi thể hiện phong độ, khả năng trình diễn, ứng xử vượt trội.

Mỹ nhân đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Tháng 11/2024, cô từng là thí sinh Thái Lan tại Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3.

Tân Cao