Miss Universe 2025 bỏ về giữa cuộc phỏng vấn

Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch bỏ ngang cuộc phỏng vấn trực tiếp sau khi đối mặt loạt câu hỏi nghi ngờ gian lận, bê bối của cuộc thi Miss Universe.

Ngày 9/12, người đẹp Mexico Fátima Bosch, 25 tuổi, có buổi phỏng vấn trên chương trình Pica y se Extiende của kênh truyền hình Telemundo (Tây Ban Nha). Dưới sự dẫn dắt của hai MC Lourdes Stephen và Carlos Adyan, tân hoa hậu liên tục nhận nhiều câu hỏi xoay quanh những ồn ào của cuộc thi Miss Universe (MU). Theo Hola!, cô bỏ về sau nửa buổi phát sóng, hủy tất cả lịch trình trong tuần với kênh.

Fátima Bosch (trái) trên chương trình "Pica y se Extiende" hôm 8/12. Ảnh: Telemundo

Từ đầu, bầu không khí của trường quay không tốt. Bosch cố gắng giữ bình tĩnh khi hai người dẫn chương trình xoáy sâu vào các bê bối. Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng khi MC Carlos Adyan đề cập vấn đề quyền lực visa giữa các nước lớn, nhỏ - một trong những lý do được cho chi phối khả năng chiến thắng của thí sinh. Khi đó, anh hỏi Bosch sẽ nói gì với những cô gái không có đặc quyền xin visa như cô.

Trước câu hỏi này, Fátima Bosch nói không nắm rõ luật lệ của ban tổ chức nhưng tin rằng ai cũng có cơ hội chiến thắng như nhau, bất kể hộ chiếu của họ từ đâu. Nhưng trên góc độ kinh doanh, cô cho rằng Miss Universe "vừa là một công việc, vừa là một doanh nghiệp" nên cần người có thể dễ dàng đi khắp thế giới.

Fátima Bosch trong chuyến công tác đến Mỹ đầu tháng 12. Ảnh: MU

Sau đó, MC Lourdes Stephen hỏi liệu Fátima Bosch có chấp nhận tham gia sân chơi sắc đẹp nếu biết trước chiến thắng của cô kéo theo nhiều thị phi. Để làm rõ câu hỏi, Stephen nhắc chuyện ban tổ chức đang dính nghi vấn thiếu minh bạch, cũng như việc chủ tịch MU - ông Raúl Rocha - bị đóng băng tài khoản ngân hàng do vướng cáo buộc buôn lậu hàng cấm gần đây.

Trang tin nhận xét Fátima Bosch vạch rõ ranh giới giữa cô và ban lãnh đạo khi trả lời. Cô nói xem Hoa hậu Hoàn vũ là một giấc mơ, khẳng định không liên quan những chuyện trên. Người đẹp cho rằng việc của cô là trở thành tiếng nói vì phụ nữ, không nên bị gắn với các vấn đề bên ngoài. Bosch bày tỏ bực bội khi nói: "Chẳng ai hỏi tôi đang làm gì với công việc của mình, họ cứ hỏi về những vụ tai tiếng".

Cũng theo Hola!, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Carlos Adyan hỏi về việc Fátima Bosch bị giám đốc MU Thái Lan - Nawat Itsaragrisil - đệ đơn khiếu nại hôm 3/12. Theo đó, ông Nawat cho biết Bosch vu khống ông xúc phạm cô với truyền thông, tuyên bố sẽ tiến hành các hành động pháp lý bổ sung nếu cô tiếp tục phỉ báng ông.

Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat và thí sinh Miss Universe 2025 Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat và Fátima Bosch trong cuộc thi ngày 4/11. Sau đó, Bosch nói với báo chí rằng ông gọi cô là "dumbhead" (đồ ngốc), nhưng ông Nawat cho biết chỉ dùng từ "damage" (thiệt hại) với cô.

Trên sóng truyền hình, Bosch khẳng định không có vụ kiện nào xảy ra, không có chuyện cô bôi nhọ ai. "Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa", cô cho biết. Tuy nhiên sau đó, Adyan tiết lộ Bosch nói trong hậu trường rằng cha cô đã biết chuyện của ông Nawat và "đang xử lý tình huống pháp lý". Cha của Bosch cũng là một trong những nhân vật gây chú ý mùa giải năm nay. Ông bị cựu giám khảo MU - nhạc sĩ Omar Harfouch - tố đang làm ăn với Raúl Rocha nên con gái mới đăng quang.

Trước khi nghỉ giải lao, Carlos Adyan thông báo với khán giả rằng Hoa hậu Fátima Bosch sẽ ở lại đến phút cuối. Anh cũng giới thiệu cô sẽ tham gia loạt show trong tuần của Telemundo. Tuy nhiên, mỹ nhân Mexico không quay lại buổi phỏng vấn.

Không lâu sau, Adyan xuất hiện trên chuyên mục khác, giải thích việc Miss Universe 2025 bỏ về giữa chừng. Theo MC, cuộc trò chuyện đã nhấn mạnh vào công việc của Bosch và vai trò trao quyền cho phụ nữ của MU. Anh cho rằng êkíp chương trình không chịu trách nhiệm nếu Fátima Bosch gặp khó khăn khi trả lời. "Đây là lý do cô ấy bỏ đi", Carlos Adyan nói thêm.

Trích cuộc phỏng vấn của Miss Universe 2025 trên Good Morning America Trích cuộc phỏng vấn của Fátima Bosch trên chương trình Good Morning America. Video: GMA

Không phải lần đầu cô lên tiếng về việc bị nói mua giải. Từ khi đăng quang hôm 21/11, nhiều luồng ý kiến cho rằng Fátima Bosch không xứng đáng với vị trí hoa hậu, bị cựu giám khảo đòi tước vương miện. Trên Good Morning America hôm 2/12, cô lần đầu nói về tin đồn gian lận, phủ nhận mối quan hệ giữa cha và ban tổ chức. Người đẹp chỉ trích những người lan truyền thông tin sai sự thật đang dựng "một chiến dịch thù địch" nhắm vào cô, tuyên bố không bao giờ từ bỏ danh hiệu.

"Tôi không tham gia cuộc thi vì danh tiếng, làm người mẫu hay kiếm chồng. Tôi đến đây vì Chúa đã ban một sứ mệnh trong trái tim tôi. Tôi nhận một nhiệm vụ và tôi sẽ thực hiện nó suốt nhiều năm tới - phục vụ và giúp đỡ mọi người", cô nói.

Fátima Bosch sinh năm 2000 tại thị trấn Teapa, bang Tabasco, Mexico. Cô theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà, sau đó ghi danh tại Học viện Mỹ thuật Nuova Accademia di Belle Arti (Italy) và Học viện Lyndon (Mỹ). Cô cho biết ngày nhỏ từng là nạn nhân bắt nạt học đường vì mắc chứng khó đọc (Dyslexia) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Tháng 9, cô thắng Hoa hậu Hoàn vũ Mexico.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Năm nay, mùa thi khởi động từ đầu tháng 11 với chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Á hậu 1 là Praveenar Singh, 29 tuổi, người Thái Lan. Á hậu 2, 3 và 4 lần lượt là Stephany Abasali (25 tuổi, người Venezuela), Ahtisa Manalo (28 tuổi, người Philippines), Olivia Yacé (27 tuổi, người Bờ Biển Ngà).

Phương Thảo (theo Hola!)