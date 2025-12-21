Nhan sắc như búp bê của Miss Cosmo 2025

Tại chung kết tối 20/12 ở TP HCM, Yolina Lindquist giành chiến thắng. Đại diện ban giám khảo cho biết cô ghi điểm với sắc vóc, phong thái tự tin và có dự án cộng đồng ý nghĩa.
Yolina Lindquist trong bộ ảnh đầu tiên sau đoạt vương miện. Cô tốt nghiệp xuất sắc Đại học Southern Illinois Mỹ, theo hồ sơ đăng tải trên website cuộc thi. Người đẹp hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài.
Khi ban tổ chức đăng hình ảnh của thí sinh hồi tháng 10, Yolina Lindquist gây chú ý với gương mặt cân đối, đôi mắt sâu, làn da nâu quyến rũ. Nhiều khán giả và chuyên trang nhan sắc bình luận vẻ đẹp của Yolina Lindquist gợi nhớ phong cách hoa hậu thời kỳ những năm 1990, pha nét cổ điển lẫn hiện đại.
Mái tóc vàng và cách trang điểm tông nâu nhấn vào mắt và môi, giúp Yolina Lindquist thêm phần sắc sảo.
Với chiều cao 1,74 m và hình thể cân đối, Yolina thể hiện bản thân tại vòng áo tắm thuộc bán kết, ngày 17/12. Sau phần thi này, Missosology từng có bài viết dự đoán cô đoạt vương miện.
Yolina Lindquist diễn áo tắm dành cho top 21 ở chung kết.
Yolina Lindquist catwalk với đầm dạ hội xuyên thấu hôm 17/12.
Màn trình diễn của Yolina Lindquist.
Yolina Lindquist diễn đầm dạ hội do nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ thực hiện tại chung kết.
Cô tạo dáng với trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa tại vòng Người đẹp thời trang hồi tháng 11 ở TP Huế. Anh nhận xét Yolina Lindquist có gương mặt đẹp, thần thái tốt, cách tạo dáng chuyên nghiệp.
Nét hiện đại của Miss Cosmo 2025.
Yolina Lindquist trong vòng trình diễn trang phục Carnival, tối 5/12 ở Lâm Đồng.
Yolina Lindquist mặc thanh lịch tại vòng thi thuyết trình về dự án cộng đồng. Mỹ nhân cho biết xây dựng hình ảnh bám theo thông điệp Impactful Beauty - vẻ đẹp đi kèm mục tiêu xã hội của cuộc thi. Yolina Lindquist sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, tập trung nâng cao nhận thức, hỗ trợ bệnh nhân ung thư và gia đình của họ.
Trong các bữa tiệc và hoạt động phụ bên lề, cô chọn váy áo cắt xẻ tôn ưu điểm hình thể.
Vẻ năng động trong trang phục áo thun, quần ống rộng, giày thể thao của Yolina Lindquist.
Yolina Lindquist được nhiều người khen thân thiện, hài hước qua các màn giao lưu tiếng Việt với fan. Mọi người thường gọi cô với biệt danh "Ngọc Na". Video: Thầy Beo U40
Tân Cao
Ảnh, video: Miss Cosmos, Instagram Yolina Lindquist