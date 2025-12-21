Nhan sắc như búp bê của Miss Cosmo 2025

Yolina Lindquist mặc thanh lịch tại vòng thi thuyết trình về dự án cộng đồng. Mỹ nhân cho biết xây dựng hình ảnh bám theo thông điệp Impactful Beauty - vẻ đẹp đi kèm mục tiêu xã hội của cuộc thi. Yolina Lindquist sáng lập nền tảng Courage Over Cancer, tập trung nâng cao nhận thức, hỗ trợ bệnh nhân ung thư và gia đình của họ.