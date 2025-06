Opal Suchata - cô gái Thái đầu tiên đăng quang Miss World

Tại cuộc thi, Opal gây xúc động khi trình bày Opal For Her - dự án tập trung nâng cao nhận thức, hỗ trợ phụ nữ mắc ung thư vú - trong phần thi Head to Head Challenge (top 8), Beauty With a Purpose (top 20). Cô từng triển khai các nội dung như hợp tác các tổ chức y tế tại Thái Lan để thiết kế áo ngực cho bệnh nhân, gây quỹ hỗ trợ điều trị.

Mỹ nhân lấy cảm hứng và lan tỏa dự án từ chính câu chuyện của chính mình. Khi 16 tuổi, cô phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn đầu. Sau thời gian điều trị tích cực, cô chiến thắng bệnh tật, rồi theo đuổi con đường người mẫu, các cuộc thi sắc đẹp - như một cách lan tỏa thông điệp sống tích cực, mạnh mẽ vươn lên sau nghịch cảnh.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục với cuộc sống bình thường, đừng nói đến việc bước lên sân khấu. Thế nhưng, thử thách cũng cho tôi hiểu ra rằng mỗi ngày được sống là điều quý giá. Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để giúp đỡ người khác. Tôi tin rằng vẻ đẹp thực sự phải đến từ trái tim, hành động", Opal nói tại Miss World.