Miss Universe 2025: Tôi không mua giải

Miss Universe 2025 - Fátima Bosch - lần đầu nói về nghi vấn mua giải, vụ tranh cãi với giám đốc cuộc thi ở Thái Lan, phủ nhận tin đồn bỏ danh hiệu.

Trích cuộc phỏng vấn của Miss Universe 2025 trên Good Morning America Trích cuộc phỏng vấn của Fátima Bosch trên chương trình Good Morning America. Video: GMA

Ngày 2/12, chương trình tin tức Good Morning America phát sóng bản xem trước buổi phỏng vấn Hoa hậu Fátima Bosch, 25 tuổi, về chiến thắng ồn ào của cô tại Miss Universe.

Người đẹp Mexico mở đầu cuộc trò chuyện bằng việc kể lại giây phút đăng quang, cho biết cảm giác như "một giấc mơ thành hiện thực". Sau đó, cô nhắc vụ tranh cãi với giám đốc điều hành Thái Lan Nawat Itsaragrisil trong chặng đầu cuộc thi.

Tại buổi gặp đầu tháng 11, cô đứng lên đáp trả Nawat sau khi bị ông chỉ trích không tham gia một hoạt động quảng bá nước chủ nhà. Ở hậu trường, cô kể với các phóng viên rằng ông đã gọi cô là "đồ ngốc" (dumbhead). Trên Good Morning America, Bosch thừa nhận từng sợ việc đối đầu ông Nawat khiến cô mất cơ hội thắng giải, nhưng không thể giữ im lặng vì phẩm giá quan trọng hơn ước mơ.

Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat và thí sinh Miss Universe 2025 Cuộc nói chuyện căng thẳng của giám đốc Nawat Itsaragrisil với Fátima Bosch trong buổi gặp mặt ngày 4/11.

Tuy thời điểm đó cô nhận nhiều sự ủng hộ, phần lớn khán giả cho rằng chiến thắng của cô không thuyết phục. Trước luồng ý kiến nói cô không xứng đáng, tân hoa hậu cho biết bản thân nỗ lực như tất cả thí sinh khác.

Trong cuộc trò chuyện, người dẫn chương trình đề cập việc cựu giám khảo Omar Harfouch cáo buộc Fátima Bosch là "hoa hậu giả", "thắng nhờ gia thế". Ông Harfouch cho rằng cô giành giải cao nhất nhờ có bố đang làm ăn với chủ tịch tổ chức Miss Universe - ông Raúl Rocha. Cô phủ nhận tất cả, chỉ trích những người lan truyền thông tin sai sự thật đang dựng "một chiến dịch thù địch" nhắm vào cô. Bosch nói: "Cha tôi chẳng có mối quan hệ nào đến tổ chức. Làm sao có thể mua vương miện? Bạn có thể mua vương miện đồ chơi trong siêu thị, nhưng chắc chắn không phải tại Miss Universe".

Cô cũng bác bỏ tin đồn cân nhắc trả lại vương miện rộ lên gần đây. "Tôi không tham gia cuộc thi vì danh tiếng, làm người mẫu hay kiếm chồng. Tôi đến đây vì Chúa đã ban một sứ mệnh trong trái tim tôi. Tôi nhận một nhiệm vụ và tôi sẽ thực hiện nó suốt nhiều năm tới - phục vụ và giúp đỡ mọi người", cô nói với MC.

Fátima Bosch sinh năm 2000 tại thị trấn Teapa, bang Tabasco, Mexico. Cô theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà, sau đó ghi danh tại Học viện Mỹ thuật Nuova Accademia di Belle Arti (Italy) và Học viện Lyndon (Mỹ). Cô cho biết ngày nhỏ từng là nạn nhân bắt nạt học đường vì mắc chứng khó đọc (Dyslexia) và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Tháng 9, cô thắng Hoa hậu Hoàn vũ Mexico.

Tân hoa hậu 25 tuổi trong đêm chung kết ở Bangkok. Ảnh: Instagram/ Fátima Bosch

Lần đầu người đẹp lên tiếng về các bê bối kể từ khi chung kết diễn ra ngày 21/11. Không lâu sau buổi phỏng vấn, đại diện của giám đốc Nawat Itsaragrisil và Ủy ban Miss Universe Thái Lan đăng bài làm rõ cuộc tranh cãi của ông và Fátima Bosch, tố cáo cô vu khống ông với truyền thông.

Trong bài viết ngày 3/12, phía Nawat khẳng định ông chưa từng gọi cô là "đồ ngốc" (dumbhead), chỉ dùng từ "thiệt hại" (damage) khi nói chuyện với cô. Theo họ, nguyên văn câu nói là: "If you follow the order from your national director you're damage" (Nếu cô làm theo yêu cầu từ giám đốc quốc gia của mình, cô sẽ gặp thiệt hại).

Ngoài ra, họ cho biết ông Nawat đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại Fátima Bosch vào ngày 12/11 tại Thái Lan. Nếu cô tiếp tục có hành vi phỉ báng, ông sẽ tiến hành các hành động pháp lý bổ sung theo quy định của pháp luật.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Năm nay, mùa thi khởi động từ đầu tháng 11 với chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện. Á hậu 1 là Praveenar Singh, 29 tuổi, người Thái Lan. Á hậu 2, 3 và 4 lần lượt là Stephany Abasali (25 tuổi, người Venezuela), Ahtisa Manalo (28 tuổi, người Philippines), Olivia Yacé (27 tuổi, người Bờ Biển Ngà).

Phương Thảo (theo People, ABC)