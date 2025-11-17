8 thói quen giảm khô da

Không tắm quá lâu, tránh sản phẩm tẩy rửa mạnh, thoa cả kem dưỡng ẩm và kem chống nắng, tránh quần áo chất liệu thô ráp có thể hạn chế các triệu chứng khô da.

Da khô rất phổ biến, có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Ở một số người, da khô chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, song đôi khi đây là tình trạng mạn tính cần được kiểm soát cẩn thận.

Có một số yếu tố góp phần gây khô da, đầu tiên là tuổi tác. Khi già đi, da trở nên khô hơn do các tuyến dầu và mồ hôi của cơ thể không sản xuất đủ độ ẩm. Bạn có thể bắt đầu nhận thấy những thay đổi này ở độ tuổi 40, khi lượng bã nhờn bắt đầu giảm. Nếu tiếp tục mất khả năng sản xuất nước tự nhiên, da trở nên cực kỳ khô.

Các nguyên nhân khác gây khô da như thời tiết khô hoặc lạnh, thường xuyên tắm nước nóng, dùng một số loại thuốc, hút thuốc lá, thiếu hụt vitamin hoặc khoáng chất... Người mắc các bệnh về da như chàm hoặc vảy nến luôn bị khô da. Một số bệnh lý như HIV, ung thư và bệnh thận cũng có thể gây triệu chứng này.

Da khô có thể dẫn tới bong tróc, ngứa, nứt nẻ, thậm chí chảy máu, cản trở sinh hoạt hàng ngày. Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD) lưu ý một số mẹo giúp hạn chế tình trạng da khô quá mức như sau:

Chỉ tắm trong 5-10 phút, sử dụng nước ấm. Tắm vòi sen hoặc ngâm bồn nước ấm trong thời gian ngắn có thể tăng cường độ ẩm cho da. Đóng cửa phòng trong khi tắm để da được cấp ẩm nhiều hơn. Sau khi tắm, nhẹ nhàng thấm khô da bằng khăn sạch và khô, không chà xát vì da khô dễ bị kích ứng.

Dùng sản phẩm dịu nhẹ. Da khô là da bị tổn thương. Thoa đủ sữa rửa mặt hoặc sữa tắm để loại bỏ bụi bẩn và dầu nhưng tránh thoa quá nhiều đến mức tạo bọt dày. Chỉ sử dụng sản phẩm ở những vùng cần thiết như nách hoặc vùng bẹn.

Người có da khô chỉ nên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chà xát mạnh trên da. Ảnh minh họa: Ngọc Phạm

Cạo râu sau khi tắm. Nước giúp da và râu mềm mại hơn, ít bị kích ứng hơn khi cạo. Sau khi tắm xong, hãy nhẹ nhàng thấm khô da và thoa ngay kem dưỡng ẩm không mùi.

Thoa kem dưỡng ẩm nhiều lần trong ngày. Kem dưỡng ẩm đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi làn da khô. Hãy thoa kem dưỡng khi da còn ẩm sau khi tắm, sau khi rửa tay và khi da cảm thấy khô. Dành thời gian massage nhẹ nhàng kem dưỡng ẩm lên da. Nên thoa son dưỡng hoặc sáp dưỡng ẩm cho cả môi.

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Thoa kem chống nắng phổ rộng, chống nước với chỉ số SPF từ 30 trở lên đồng thời tìm bóng râm và mặc quần áo chống nắng. Tránh phơi nắng cả trong nhà và ngoài trời.

Sử dụng máy tạo độ ẩm. Da khô cần độ ẩm. Bạn có thể tăng độ ẩm trong nhà bằng máy tạo độ ẩm. Vệ sinh máy thường xuyên để ngăn ngừa nấm mốc.

Đeo găng tay. Tay thường là nơi đầu tiên có thể nhận thấy da khô. Khi rửa bát, làm vườn hoặc làm công việc phải ngâm tay vào nước cả ngày, bạn có thể làm tình trạng da khô của mình trở nên tồi tệ hơn. Đeo găng tay giúp giữ cho da khô không bị ướt và được bảo vệ khỏi không khí lạnh, khô (như vào mùa đông) có thể giúp da bạn mau lành.

Mặc quần áo cotton rộng rãi. Quần áo bó sát như quần legging và quần jean dễ cọ xát vào da, khiến da khô trở nặng hơn. Mặc quần áo làm từ len hoặc polyester cũng có thể gây kích ứng da khô và nhạy cảm. Người có da khô nên mặc quần áo cotton rộng rãi và thêm một lớp vải cotton hoặc lụa bên trong quần áo làm từ vải thô.

Nếu vẫn bị khô da sau khi thử những mẹo trên, bạn nên gặp bác sĩ da liễu để được khám. Da quá khô có thể là do bệnh lý tiềm ẩn nào đó như viêm da dị ứng, vảy nến hoặc bệnh thận. Bác sĩ có thể kê đơn hoặc khuyến nghị một loại kem dưỡng ẩm phù hợp với nhu cầu của da. Người bệnh cũng có thể cần sử dụng thuốc chẳng hạn corticosteroid trong một thời gian ngắn. Nếu nguyên nhân liên quan đến bệnh lý, điều trị bệnh có thể giảm khô da.

Tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ da liễu. Phác đồ điều trị có thể được điều chỉnh khi da phục hồi.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)