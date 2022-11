8 nguyên tắc chọn chồng của tôi

Chọn người có trình độ tương đương, khả năng tài chính ổn định, dám tiêu tiền vì người phụ nữ của mình...

Đối với mỗi người phụ nữ, việc lấy được một tấm chồng tốt, hết mực yêu thương mình, luôn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên số một là một việc vô cùng khó khăn, thậm chí có những người cả đời cũng không tìm được. Không có một thước đo hay chuẩn mực nào có thể đem ra để đánh giá tiêu chí lựa chọn nào mới là đúng. Để lựa chọn chồng đúng là cả một quá trình tìm hiểu, thời gian tiếp xúc, cùng nhau thấu hiểu để xem đó có phải người phù hợp đồng hành cùng hay không, vì trong thực tế sự phù hợp không đến từ sự hào nhoáng bên ngoài.

Lựa chọn một người bạn xem là hoàn hảo không có nghĩa chắc chắn là bạn sẽ hạnh phúc, sẽ cùng người ấy đi đến cuối cuộc đời. Chỉ đơn giản là đúng người, đúng thời điểm, đúng chỗ. Thực chất, tình yêu rất thực tế và mọi thứ trong cuộc sống này là sự lựa chọn, là do bạn quyết định, vậy nên khi yêu và kết hôn hãy lựa chọn cẩn thận. Với tôi, có một số nguyên tắc chọn chồng sau đây, xin chia sẻ để các bạn tham khảo:

1. Chọn người luôn tôn trọng và lắng nghe bạn

Đàn ông thành đạt, giàu có, đẹp trai, đôi khi chỉ là để gái đẹp ngưỡng mộ, rất dễ gặp phải nhiều cám dỗ bên ngoài xã hội. Chưa chắc họ đã là người chồng tốt của bạn. Phụ nữ nên chọn người coi bạn là tất cả trong cuộc sống, tôn trọng và luôn lắng nghe bạn nói. Chứ không phải là một người vẻ ngoài hào nhoáng nhưng đối xử với bạn tệ bạc, không bằng người dưng.

2. Chọn người có trình độ tương đương với mình

Nên yêu và kết hôn với người có trình độ tương đương với mình, không nên có sự chênh lệch quá về trình độ. Nếu không hai người sẽ không có điểm chung và thường bất đồng ý kiến. Suy nghĩ khác nhau thì không thể hòa hợp trong đời sống vợ chồng.

3. Chọn người say mê tâm hồn của bạn

Nếu phụ nữ dùng sắc đẹp để hấp dẫn đàn ông thì chỉ có thể giữ chân họ ở bên mình một thời gian ngắn. Bởi, sắc đẹp chóng tàn, không có ai có thể xinh đẹp mãi như thời con gái. Phụ nữ 40 tuổi dù có chăm sóc sắc đẹp đến mấy cũng không thể hấp dẫn như gái 20. Vì thế, muốn giữ chân họ ở bên mình lâu dài, bạn phải khiến cho họ say mê tâm hồn của bạn. Dù khi bạn 50 hay 60 tuổi, họ vẫn tình nguyện nắm tay bạn đi khắp thế gian.

4. Chọn người luôn bao dung với bạn

Tình yêu, ngoài việc hai người có tình cảm với nhau, chúng ta cần có sự bao dung. Bạn hãy chọn những người có thể luôn bên bạn, chấp nhận quá khứ, mọi sai lầm của bạn, nói với bạn những lời khuyên chân thành và luôn tìm mọi cách bảo vệ, giúp đỡ bạn.

>> Thang điểm 10 đánh giá đàn ông

5. Chọn người luôn đối xử tốt với gia đình

Đàn ông dù có nói bao nhiêu lời có cánh với bạn, mua cho bạn bao nhiêu thứ đắt tiền, nhưng anh ta thậm chí chẳng biết bố mẹ mình thích ăn gì, anh chị em có gặp khó khăn gì không, thường xuyên quát nạt bố mẹ, thì đều là kiểu đàn ông vô ơn, sự tốt đẹp mà anh ta dành cho bạn, cũng chỉ là giả dối mà thôi. Bạn thử nghĩ mà xem, đến bố mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng anh ta lớn khôn, dành cho anh ta bao nhiêu sự hy sinh, bao nhiêu tình thương yêu đó để có ngày hôm nay mà anh ta còn chẳng biết ơn và đối xử tốt.

Bạn chỉ là một người phụ nữ xuất hiện trong đời, làm sao anh ta có thể yêu thương, trân trọng bạn cả đời? Hãy chọn một người đàn ông luôn đối xử tốt với gia đình, bạn sẽ thấy ấm lòng và an tâm hơn. Vì sau này anh ta cũng sẽ sống có tình có nghĩa với vợ con, và tôn trọng, yêu thương gia đình vợ.

6. Chọn người luôn thể hiện tình yêu với bạn bằng hành động

Khi đàn ông thổ lộ tình cảm, có lẽ bạn đã rất hạnh phúc. Những lời yêu thương rất ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng có những người chỉ biết hứa hẹn, nói ra những lời đường mật nhưng đến khi bạn gặp khó khăn, đến khi tình cảm giữa hai bạn trục trặc, người ấy có ở bên bạn để che mưa chắn gió cho bạn hay không? Hay là anh ta chỉ biết im lặng, bỏ đi và đổ lỗi cho duyên phận không còn.

Khi người đàn ông bày tỏ tình cảm với bạn thông qua hành động, điều này chứng tỏ chàng rất yêu thương bạn và hiểu bạn. Khi bạn ốm đau, người thực sự yêu thương bạn sẽ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa bạn đi bệnh viện và ở bên bạn không rời xa. Người đàn ông chỉ thể hiện bằng lời nói, chỉ nhắn tin nhắc bạn ăn cơm và uống thuốc khi bạn ốm nhưng chưa chắc đã chịu đến nhà chăm sóc bạn, mua đồ ăn cho bạn, đưa bạn đi bệnh viện, trả tiền viện phí cho bạn.

Vì vậy, phụ nữ dù yêu sâu đậm đến đâu thì bạn vẫn nên nhìn vào những điều mà đàn ông làm vì bạn chứ đừng tin những lời anh ta nói. Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về mình mà thôi.

7. Chọn người có khả năng tài chính ổn định, tối thiểu đủ lo cho gia đình

Trong cuộc sống này, đa số các mâu thuẫn của các cặp vợ chồng đều liên quan đến tiền bạc. Một người đàn ông không có khả năng kiếm tiền nuôi gia đình thì thường tính toán chi ly từng đồng, luôn mờ mắt trước lợi ích và đặt vật chất lên hàng đầu. Nếu yêu người không lo được cho gia đình, bạn sẽ rất vất vả, phải gánh vác kinh tế, không có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình, chưa kể người đàn ông của bạn luôn khó chịu vì bạn kiếm tiền giỏi hơn, luôn thấy khó chịu về bạn, kết quả sẽ không thể có hạnh phúc trọn vẹn.

8. Chọn người dám vì bạn mà tiêu tiền

Khi yêu thật lòng, phụ nữ không mấy quan trọng chuyện đàn ông sẽ tặng mình những món đồ đắt tiền hay chỉ là bó hoa bình thường, đưa mình đi ăn những nơi sang trọng hay chỉ ăn ở nhà hàng bình dân... Tuy nhiên, nhìn cách đàn ông chi tiền có thể biết được vị trí của người phụ nữ trong lòng anh ta. Người phụ nữ càng quan trọng thì anh ta sẽ không bao giờ ngại ngần mà rút tiền mua nhà, mua xe cho họ. Nếu không yêu thì dù là một xu đàn ông cũng không chi cho bạn.

Hãy yêu và kết hôn với một người đàn ông dám tiêu tiền vì bạn. Thử ngẫm xem, một người đàn ông thu nhập hàng tháng vài chục triệu, hàng trăm triệu hay hàng tỷ đồng nhưng lại luôn keo kiệt, tính toán từng đồng với vợ thì phụ nữ sao có thể hạnh phúc? Thà rằng, hãy chọn người có thu nhập bình thường nhưng họ dám tiêu tiền vì bạn, để cho bạn được tận hưởng cuộc sống thoải mái, hạnh phúc trong hết khả năng cho phép của họ.

Trên đây là một số cách chọn một mảnh ghép yêu thương mà phụ nữ có thể tham khảo. Dù cho chúng ta có chọn được người đàn ông đáp ứng được các tiêu chí trên thì quan trọng nhất vẫn phải là hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Phải yêu thương nhau thật nhiều, có quyết tâm cùng nhau xây dựng tổ ấm, có duyên nợ thì sẽ thành vợ chồng.

Khi yêu ai đó với đúng nghĩa của tình yêu mà không toan tính, bạn mới có thể vun đắp trọn vẹn cho mối quan hệ. Khi đó, bạn mới có thể yêu với tất cả đam mê và sẵn sàng đến với nhau mà không sợ hãi điều gì. Trong chuyện tình cảm, sự phù hợp mới là quan trọng nhất. Với tôi, một người chồng tốt phải là người thật sự yêu thương mình, có trách nhiệm, có chí tiến thủ, quan trọng nhất là họ phải có trái tim ấm áp, thiện lương.

Muốn lựa chọn được một người thật sự yêu thương mình, trong thời gian tìm hiểu, người phụ nữ cần có những "thử thách" nhất định để tìm hiểu người đàn ông đang muốn đến với mình. Dù bạn có tìm được người chồng tốt hay không, hãy trở thành người có trái tim nhân hậu, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết hoàn thiện chính bản thân mỗi ngày và luôn sống tử tế. Để có được trái tim của người khác, bạn phải mang trái tim của mình ra để trao đổi.

Tình yêu cũng giống như đôi giày, chiếc đẹp thì có thể không đi vừa, chiếc vừa thì không phải đẹp nhất. Hãy chọn cho mình đôi giày vừa chân và hợp với bạn chứ đừng chọn đôi vừa nhất mà không hợp chân. Vì chân bạn sẽ đau và không thoải mái. Chọn người yêu, chọn chồng cũng như chọn giày, không chọn được cái vừa ý thì chỉ mong được đôi vừa chân. Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt. Hãy biết cách trân trọng điều đó và cố gắng giữ gìn nó. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

Vũ Thị Minh Huyền