8 điểm nhấn vòng 30 Ngoại hạng Anh

Khoảnh khắc định đoạt chức vô địch của Dowman? Khung cảnh mừng bàn thắng lịch sử của Max Dowman trước Everton khiến nhiều người phải choáng ngợp. Tài năng 16 tuổi bị đồng đội vây quanh trong niềm phấn khích tột độ, khi họ lao dọc đường biên còn các CĐV trên khán đài ôm chầm lấy nhau như không tin những gì vừa xảy ra.

Bàn thắng ấy là màn phô diễn trọn vẹn tài năng của cầu thủ trẻ. Dù Jordan Pickford dâng cao, Dowman vẫn còn rất nhiều việc phải làm: vượt qua hai hậu vệ Everton rồi dẫn bóng gần hết chiều dài sân. Tuy nhiên, anh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, lướt đi trước khi ghi bàn.

Xuất hiện từ phút 74, Dowman tạo nên màn trình diễn bước ngoặt đưa tên tuổi ra ánh sáng đầy phấn khích và lập tức thay đổi cục diện trận đấu. Từ nguy cơ đánh rơi điểm số, Arsenal bùng nổ để giành chiến thắng cảm xúc, qua đó giảm bớt áp lực cho chính họ, và đẩy sức ép sang Man City, đồng thời tiến thêm một bước tới chức vô địch.

Pha lập công này lập tức đưa Dowman vào hàng ngũ những thần đồng từng gây tiếng vang sớm như Wayne Rooney. Tương lai của anh mở ra với vô vàn tiềm năng, và khoảnh khắc ấy cũng có thể trở thành bước ngoặt của Arsenal trong hành trình chinh phục danh hiệu mà họ đã chờ đợi suốt 22 năm.

Trong nhiều tuần qua, khi Arsenal chật vật vượt qua các trận đấu và giành điểm đầy nhọc nhằn, không ít CĐV vẫn hoài nghi về khả năng đăng quang của đội bóng. Nhưng khoảnh khắc rực sáng của Dowman - khi anh dẫn bóng từ sân nhà rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống - có thể đã thay đổi tất cả.