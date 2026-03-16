8 điểm nhấn vòng 30 Ngoại hạng Anh

Khoảnh khắc định đoạt chức vô địch của Dowman? Khung cảnh mừng bàn thắng lịch sử của Max Dowman trước Everton khiến nhiều người phải choáng ngợp. Tài năng 16 tuổi bị đồng đội vây quanh trong niềm phấn khích tột độ, khi họ lao dọc đường biên còn các CĐV trên khán đài ôm chầm lấy nhau như không tin những gì vừa xảy ra.
Bàn thắng ấy là màn phô diễn trọn vẹn tài năng của cầu thủ trẻ. Dù Jordan Pickford dâng cao, Dowman vẫn còn rất nhiều việc phải làm: vượt qua hai hậu vệ Everton rồi dẫn bóng gần hết chiều dài sân. Tuy nhiên, anh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, lướt đi trước khi ghi bàn.
Xuất hiện từ phút 74, Dowman tạo nên màn trình diễn bước ngoặt đưa tên tuổi ra ánh sáng đầy phấn khích và lập tức thay đổi cục diện trận đấu. Từ nguy cơ đánh rơi điểm số, Arsenal bùng nổ để giành chiến thắng cảm xúc, qua đó giảm bớt áp lực cho chính họ, và đẩy sức ép sang Man City, đồng thời tiến thêm một bước tới chức vô địch.
Pha lập công này lập tức đưa Dowman vào hàng ngũ những thần đồng từng gây tiếng vang sớm như Wayne Rooney. Tương lai của anh mở ra với vô vàn tiềm năng, và khoảnh khắc ấy cũng có thể trở thành bước ngoặt của Arsenal trong hành trình chinh phục danh hiệu mà họ đã chờ đợi suốt 22 năm.
Trong nhiều tuần qua, khi Arsenal chật vật vượt qua các trận đấu và giành điểm đầy nhọc nhằn, không ít CĐV vẫn hoài nghi về khả năng đăng quang của đội bóng. Nhưng khoảnh khắc rực sáng của Dowman - khi anh dẫn bóng từ sân nhà rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống - có thể đã thay đổi tất cả.
Man City thiếu quá nhiều yếu tố để đuổi kịp Arsenal. Man City hiện kém Arsenal 9 điểm, thi đấu ít hơn một trận và còn cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad ngày 19/4. Nhưng viễn cảnh đội bóng của Pep Guardiola tạo nên chuỗi thắng hủy diệt quen thuộc để Arsenal - đội ba lần về nhì liên tiếp - lần này có vẻ khó trở thành hiện thực.
Trong trận gặp West Ham, lối triển khai bóng của Man City thiếu đi sự sắc sảo quen thuộc, còn những khoảnh khắc ma thuật ở một phần ba cuối sân cũng gần như biến mất. Hàng thủ của họ cũng bộc lộ sự mong manh hiếm thấy so với trước đây.
West Ham cho thấy rằng với sự kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm, các đối thủ hoàn toàn có thể trừng phạt Man City. Điều tương tự cũng từng xảy ra khi Nottingham Forest - CLB cũng đang chật vật ở nhóm cuối - làm được điều đó ở vòng trước.
HLV Pep Guardiola thừa nhận điều này sau trận, rằng Man City đang thiếu sự sáng tạo, thiếu tính ổn định và cả những bàn thắng của Erling Haaland ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin Haaland sẽ sớm trở lại và cũng tin Man City sẽ lại cạnh tranh mạnh mẽ ở mùa tới. Nhưng khi nói cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ, chính Guardiola dường như cũng không thật sự chắc chắn.
Kế hoạch B của Chelsea ở đâu? Chelsea đã chơi tấn công sắc sảo và sáng tạo kể từ khi HLV Liam Rosenior nắm quyền. Nhưng trận đấu này là lần đầu dự án của ông vấp phải bức tường phòng ngự lì lợm mang tên Newcastle.
Đó là lời nhắc rằng những mảng miếng tấn công mượt mà và lối chơi giàu tốc độ không phải lúc nào cũng đủ ở Ngoại hạng Anh, đặc biệt khi khoảng trống bị bóp nghẹt và đối thủ không cho Chelsea không gian để triển khai bóng theo ý muốn.
Trước trận này, Chelsea chưa từng tịt ngòi ở Ngoại hang jAnh dưới thời Rosenior. Luôn có một khoảnh khắc bùng nổ, một đường bóng sắc lẹm, hay một lời giải cho thế bế tắc. Nhưng trước Newcastle, điều đó đã không xảy ra.
Khi không gian mở ra và các pha chuyển trạng thái xuất hiện, những cầu thủ tấn công của Chelsea phát huy tối đa sức mạnh. Nhưng khi trận đấu bị nén chặt, hệ thống của Chelsea bắt đầu trở nên đơn điệu.
Newcastle đã đặt ra câu hỏi đơn giản cho Rosenior: điều gì xảy ra khi kế hoạch A không còn hiệu quả? Và Chelsea đã không có câu trả lời.
"Bậc thầy sáng tạo" Bruno Fernandes. Ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất, Fernandes vẫn tạo ra cơ hội nhiều hơn phần lớn cầu thủ khác - thậm chí có thể xem là tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.
Trận trận Aston Villa 3-1 chứng kiến màn trình diễn đầy hiệu quả của Fernandes. Cú đúp kiến tạo của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giúp Man Utd thay đổi cục diện trận đấu đúng vào thời điểm đội bóng cần một người tạo khác biệt.
Không nhiều cầu thủ có thể chuyền bóng chính xác từ các tình huống cố định lẫn bóng sống như Fernandes. Quả phạt góc để Casemiro mở tỷ số là đường bóng chuẩn xác đến từng centimet. Dường như anh luôn nhắm sẵn một đồng đội trước khi quyết định cách đưa bóng đến vị trí đó. Trong hiệp một, tiền vệ 31 tuổi cũng làm điều tương tự với Harry Maguire từ một quả phạt góc khác, và Amad Diallo suýt ghi bàn từ pha đánh đầu chuyền.
Sau đó là đường chuyền một chạm mở toang hàng thủ để Matheus Cunha băng xuống phía sau Ezri Konsa. "Đường chuyền quá hay", Gary Neville nhận xét trên sóng bình luận, ngay trước khi tình huống ấy dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Fernandes trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử Man Utd đạt cột mốc 100 pha kiến tạo, đồng thời nâng tổng số đường kiến tạo mùa này lên 16, qua đó phá kỷ lục tồn tại 26 năm của David Beckham. Nếu tiếp tục nâng cao thành tích, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: liệu có ai xứng đáng hơn Fernandes cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải năm nay?
Sự mong manh đang phá hỏng mùa giải của Liverpool. Trận hòa Tottenham 1-1 chứng kiến bàn thua thứ tám từ phút 90 trở đi của Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa này, thành tích tệ nhất của họ trong một mùa giải, vượt qua mốc 7 bàn ở mùa 2010-2011.
Như Jamie Carragher nhận xét trên sóng Sky Sports, bàn gỡ hòa của Tottenham gần như là điều có thể đoán trước. Không phải vì đội khách chơi vượt trội ở cuối trận, mà bởi Liverpool hoàn toàn mất kiểm soát thế trận khi đang dẫn trước một bàn.
Liệu Liverpool có thể gia tăng cách biệt để loại bỏ rủi ro? Dù là vì đội hình quá trẻ hay quá già, Liverpool hiện thiếu sự lạnh lùng cần thiết. Điều này đã nhiều lần khiến họ phải trả giá, và HLV Arne Slot vẫn chưa tìm ra lời giải.
Khi cần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng, Liverpool lại có xu hướng làm chậm nhịp trận đấu. Khi thế trận trở nên cởi mở, sự sắc bén trong khâu dứt điểm lại biến mất. Ngay cả sau khi bị gỡ hòa, Hugo Ekitike vẫn đưa ra quyết định sai lầm trong một pha phản công có thể giúp đội nhà tái lập lợi thế.
Lịch thi đấu sắp tới cũng không mang lại sự yên tâm. Liverpool chỉ giành một điểm trong hai trận gặp đội cuối bảng Wolves, còn Tottenham - đội vừa cầm hòa họ - lại là CLB duy nhất ở Ngoại hạng Anh chưa thắng trận nào trong năm nay. Điều đó cho thấy đoàn quân dưới trướng Slot lúc này mong manh trước bất kỳ đối thủ nào.
Tottenham cho thấy tinh thần chiến đấu còn thiếu. Tottenham rời Anfield với hy vọng - điều gần như không tồn tại trước trận hòa Liverpool. Màn trình diễn giàu tinh thần, sự quyết tâm và nỗ lực chiến đấu, trong bối cảnh đội bóng thiếu tới 13 cầu thủ, mang lại tín hiệu tích cực rằng "Gà trống" hoàn toàn có thể thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại.
Richarlison là tâm điểm của màn trình diễn quả cảm đó khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 90, sau cú dứt điểm thứ năm của anh trong trận - nhiều nhất trong số các cầu thủ trên sân. Tiền đạo người Brazil kết hợp ăn ý với Dominic Solanke trên hàng công, bộ đôi được các chuyên gia Roy Keane và Jamie Redknapp trên Sky Sports dành nhiều lời khen.
Sơ đồ 4-4-2 phát huy hiệu quả và có thể trở thành nền tảng để HLV Igor Tudor xây dựng lối chơi trong thời gian tới. Nhà cầm quân người Croatia giành điểm đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Tottenham, đồng thời phần nào xoa dịu những nghi ngờ về tương lai của ông.
"Tinh thần của toàn đội thật tuyệt vời. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì họ có trong hoàn cảnh này", Tudor nói sau trận.
Màn trình diễn quả cảm này mang lại nhiều điều tích cực trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải của CLB thành London - không phải lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid vào giữa tuần, mà là cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh ngày 22/3.
Đó sẽ là trận "chung kết ngược" với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, có thể định đoạt tương lai của Tottenham ở giải đấu. Và nếu muốn thắng trận đầu tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026, đoàn quân dưới trướng Tudor sẽ phải tái hiện tinh thần chiến đấu như khi cầm hòa Liverpool tại Anfield.
Newcastle có công thức để gây khó cho Barca. Trận thắng Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge gợi lại hình ảnh quen thuộc của Newcastle dưới thời Eddie Howe.
Đó là màn trình diễn giàu năng lượng và tổ chức chặt chẽ - những đặc điểm làm nên thành công của Howe tại Newcastle - và được thể hiện rõ nét qua Anthony Gordon, người hoạt động không biết mệt mỏi và ghi bàn quyết định.
Đây là chiến thắng rất quan trọng với thầy trò Howe, có thể trở thành cú hích giúp họ bứt phá để trở lại nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định, Newcastle giờ đã trở lại cuộc đua giành vé dự Cup châu Âu, khi chỉ còn kém đội đứng thứ năm Chelsea 6 điểm.
Quan trọng hơn, họ cũng tìm thấy "công thức" cho chuyến làm khách trước Barca ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Nếu tái hiện màn trình diễn như tại Stamford Bridge, Newcastle hoàn toàn có đủ tốc độ và những phương án phản công sắc bén để gây khó khăn cho đại diện La Liga.
Scott gửi thông điệp muộn cho suất lên tuyển Anh. Trong trận đấu gần như không mang nhiều dấu ấn chất lượng Ngoại hạng Anh, trận hòa 0-0 thứ năm của Bournemouth mùa này, Alex Scott (áo xanh) là cái tên hiếm hoi tạo ra khác biệt. Tiền vệ này xuất hiện ở khắp mặt sân, với 90 lần chạm bóng, chỉ kém Marcos Senesi. Không cầu thủ nào của hai đội đạt tỷ lệ chuyền chính xác cao như anh (90%).
Bên cạnh khả năng xử lý bóng tinh tế, Scott còn thắng nhiều pha tranh chấp nhất trận (14) và kiếm về nhiều quả phạt nhất (4). Anh là cầu thủ duy nhất liên tục gây áp lực lên hàng thủ kỷ luật của Burnley. Trong những khoảng trống nhỏ và các tình huống chật hẹp, Scott vẫn có thể tạo ra cơ hội.
Cuối trận, tiền vệ 22 tuổi có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Burnley trước khi chuyền bóng cho Adrien Truffert, mở ra cơ hội để Enes Unal dứt điểm trong tình huống có thể mang về bàn thắng quyết định. Unal sau đó lại sút chệch khung thành, nhưng cách tổ chức tấn công đầy táo bạo vẫn để lại ấn tượng mạnh.
HLV Thomas Tuchel đang có nhiều lựa chọn chất lượng cho hàng tiền vệ tuyển Anh ở World Cup 2026, nhưng màn trình diễn của Scott chắc chắn đủ sức tạo nên một cuộc tranh luận nghiêm túc về khả năng anh góp mặt trong đội hình.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP