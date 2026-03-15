Guardiola: 'Cuộc đua chưa kết thúc'

AnhHLV Pep Guardiola chưa từ bỏ hy vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng thừa nhận Man City cần sự bùng nổ trở lại của tiền đạo Erling Haaland.

Ở trận đấu sớm ngày 14/3, Arsenal thắng Everton 2-0 nhờ tài năng 16 tuổi Max Dowman. Vài giờ sau, Man City hòa West Ham 1-1, dẫn đến việc bị Arsenal nới rộng cách biệt lên 9 điểm.

Dù vậy, Guardiola tin rằng cơ hội vô địch chưa chấm dứt, bởi Man City còn một trận chưa đấu và sẽ tiếp Arsenal trên sân Etihad ngày 19/4. "Cuộc đua chưa kết thúc. Trận này chúng tôi không thua nên mọi thứ vẫn còn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu", ông khẳng định. "Rất khó khăn, nhưng chúng tôi còn một trận chưa đá và còn trận đấu sân nhà gặp Arsenal. Tôi không nói rằng sẽ dễ đánh bại họ, nhưng vẫn còn hy vọng. Bạn luôn phải ở đó và tiếp tục cố gắng".

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, khoảng cách hiện tại rất lớn nhưng Man City vẫn phải chiến đấu đến cuối mùa. "Nếu không thể, khi đó chúng tôi sẽ chúc mừng nhà vô địch", ông bày tỏ.

Haaland tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội trong trận Man City hòa West Ham 1-1

Trên sân London, Man City kiểm soát bóng 71%, dứt điểm 21 lần với 6 cú trúng đích, đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 2,12. Tuy nhiên, ngoại trừ bàn mở tỷ số có phần may mắn nhờ công Bernardo Silva, họ phung phí nhiều cơ hội ngon ăn. Trái lại, West Ham chủ yếu tử thủ, chỉ dứt điểm đúng một lần và ghi bàn gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Konstantinos Mavropanos.

Đây là trận hòa thứ hai trong ba trận gần nhất của Man City. Trận trước, họ để đội đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Etihad. Guardiola thừa nhận Man City hụt hơi trong cuộc đua vô địch vì không tận dụng tốt cơ hội, trong đó tiền đạo chủ lực Haaland sa sút khi chỉ ghi ba bàn trong 12 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. "Erling hiểu rằng chúng tôi cần những bàn thắng của cậu ấy", HLV 55 tuổi nói. "Chúng tôi cũng cần tạo thêm cơ hội cho cậu ấy. Trong hiệp một, Erling có ba hoặc bốn cơ hội tốt nhưng không ghi bàn".

Dù vậy, Guardiola nhấn mạnh vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân, mà là toàn đội và cảm giác thi đấu của tập thể. "Haaland sẽ trở lại, và có thể sớm thôi", ông tự tin.

Sau cùng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn thừa nhận Man City thi đấu thiếu ổn định mùa này, đồng thời kêu gọi toàn đội nhanh chóng dồn toàn bộ sự tập trung cho trận gặp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League ngày 17/3. Ở lượt đi cách đây vài ngày, họ bất ngờ thảm bại 0-3 tại Bernabeu. "Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu với Madrid và cống hiến tất cả", Guardiola nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo ESPN)