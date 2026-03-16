Fernandes phá kỷ lục kiến tạo của David Beckham

AnhHai pha kiến tạo trong trận thắng Aston Villa 3-1 giúp Bruno Fernandes phá kỷ lục tồn tại 26 năm của David Beckham về số lần kiến tạo cho Man Utd trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Phút 53, Fernandes đá phạt góc bên cánh phải để Casemiro băng cắt đánh đầu chéo góc mở tỷ số. Phút 71, tiền vệ người Bồ Đào Nha chuyền một chạm để Matheus Cunha băng xuống đặt lòng chân phải về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.

Đây lần lượt là pha kiến tạo thứ 15 và 16 của Fernandes tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nhờ đó, anh phá kỷ lục về số lần kiến tạo cho Man Utd trong một mùa giải Ngoại hạng Anh, xô đổ cột mốc cũ của Beckham với 15 kiến tạo ở mùa giải 1999-2000. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chạm mốc 100 kiến tạo cho Man Utd trên mọi đấu trường, kể từ khi gia nhập sân Old Trafford năm 2020.

"Tôi cảm thấy tự hào và hài lòng hơn vì mình làm được điều đó khi kiến tạo cho các đồng đội. Mang lại niềm vui cho họ cũng là điều rất tuyệt", tiền vệ 31 tuổi nói sau trận. "Khi chơi ở vị trí của mình, tôi luôn cố gắng hỗ trợ họ ghi bàn và tận hưởng khoảnh khắc đó".

Casemiro mừng bàn mở tỷ số cùng Bruno Fernandes trong trận Man Utd thắng Aston Villa 3-1 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 15/3/2026. Ảnh: Sportimage

Riêng Fernandes mang lại tới 23 điểm cho Man Utd tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ kém ba mùa giải đỉnh cao của Robin van Persie (2012-2013), Cantona (1993-1994) và Cristiano Ronaldo (2007-2008) trong lịch sử CLB.

Với tám trận còn lại tại Ngoại hạng Anh, Fernandes vẫn còn cơ hội hướng tới kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải - thành tích đang do Thierry Henry (2002-2003) và Kevin De Bruyne (2019-2020) đồng nắm giữ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha xem việc vượt qua Beckham là một cột mốc đặc biệt, nhưng nhấn mạnh những thành tích cá nhân sẽ không làm thay đổi mục tiêu của anh: tiếp tục đóng góp bàn thắng và kiến tạo để giúp Man Utd giành kết quả tốt trong phần còn lại của mùa giải.

Hè 2025, Fernandestừ chối mức lương cao gấp ba lần ở Al Hilal, lên tới 28 triệu USD sau thuế mỗi năm, để ở lại Man Utd với mong muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Nhưng CLB của Saudi Pro League được cho sẽ tiếp tục thuyết phục tiền vệ Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Fernandes hiện còn hợp đồng với Man Utd đến năm 2027, nhưng thỏa thuận được cho là có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 75 triệu USD.

HLV Michael Carrick khẳng định Fernandes là cầu thủ không thể chạm đến ở Old Trafford. "Về kế hoạch lâu dài của CLB, tôi khó có thể nói quá sâu vào chuyện đó", ông nói. "Nhưng Bruno chắc chắn không phải cầu thủ mà chúng tôi muốn mất. Mùa hè và những gì diễn ra sau đó thì còn khó nói, nhưng rõ ràng cậu ấy rất quan trọng với đội bóng và là người mà chúng tôi chắc chắn không muốn để ra đi".

Trận thắng Aston Villa 3-1 giúp Man Utd xây chắc vị trí thứ ba với 54 điểm và rút ngắn cách biệt với Man City xuống bảy điểm. Ở trận tiếp theo, Fernandes và các đồng đội làm khách trên sân của Bournemouth tối 20/3.

Hồng Duy (theo ESPN, Manutd.com)