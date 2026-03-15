Khoảnh khắc bước ra ánh sáng của Max Dowman

Anh Chỉ cần 15 phút vào thay người tối 14/3, tài năng 16 tuổi Max Dowman đã tạo bước ngoặt cho cả trận đấu Everton lẫn cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong phần lớn thời gian trận đấu trên sân Emirates, Arsenal bế tắc, thiếu ý tưởng tấn công, nhịp độ chậm. Dàn ngôi sao tấn công như Kai Havertz, Noni Madueke, Eberechi Eze và đặc biệt là thủ quân Bukayo Saka đều nhạt nhòa. Khi hiệp hai đi vào những phút cuối, bầu không khí trên khán đài càng trở nên căng thẳng.

Kịch bản này gợi lại những ký ức không mấy dễ chịu với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Họ từng hòa nhọc West Ham 2-2 đúng ngày này ba năm trước, và để Everton chia điểm với tỷ số 0-0 cũng ở giai đoạn nước rút mùa 2024-2025.

Nhưng lần này, trận đấu rẽ sang hướng khác, khi HLV Mikel Arteta quyết định tung Max Dowman vào sân ở phút 74.

Phút 89, nhận bóng bên cánh phải, Dowman bất ngờ tạt xoáy về cột xa, khiến cấm địa Everton rối loạn. Thủ thành Jordan Pickford băng ra đấm hụt, để bóng đập vào Piero Hincapie và mở ra cơ hội cho Viktor Gyokeres đệm vào lưới trống mở tỷ số cho Arsenal.

Khi hiệp hai đi vào những phút bù, Everton dồn toàn bộ đội hình lên. Thủ môn Pickford cũng quyết định bỏ khung thành để tham gia phạt góc. Và đó chính là cơ hội để Dowman bước ra ánh sáng. Từ pha phá bóng của đồng đội, anh thoát qua hai cầu thủ khách, dẫn bóng đi gần hai phần ba chiều dài sân rồi sút nhẹ vào lưới trống, khiến sân Emirates vỡ òa. Ở 16 tuổi 73 ngày, Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

"Không chỉ là bàn thắng. Tôi nghĩ Dowman đã thay đổi trận đấu", Arteta nói với Sky Sports. "Mỗi lần chạm bóng, cậu ấy đều tạo ra điều gì đó. Arsenal trở nên nguy hiểm hơn. Làm được điều đó ở độ tuổi này, trong hoàn cảnh như vậy, là điều không bình thường".

Trước khi Dowman vào sân, sự sốt ruột của khán giả thể hiện rõ trên sân Emirates. Nhiều người đứng lên hét lớn, yêu cầu đội nhà đưa bóng nhanh hơn về phía khung thành Everton. Arteta khi đó quyết định sử dụng cầu thủ trẻ như một phương án tạo đột biến. "Tôi có linh cảm rằng đây là thời điểm dành cho Dowman", nhà cầm quân người Tây Ban Nha lý giải về quyết định dùng Dowman. "Cậu ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, đối thủ hay áp lực. Cậu ấy chơi bóng rất tự nhiên. Tốc độ trận đấu khác hẳn. Cậu ấy mang đến nguồn năng lượng khác cho sân vận động".

Những con số thống kê cũng cho thấy ảnh hưởng của Dowman. Dù chỉ thi đấu khoảng 16 phút, chưa tính bù giờ, anh thực hiện nhiều pha rê bóng nhất bên phía Arsenal và tất cả đều hướng lên phía trước (4). Cầu thủ trẻ này tạo hai cơ hội, chỉ kém Declan Rice, và ba lần giành bóng ở một phần ba phần sân đối phương - thông số cao thứ ba Arsenal trận này.

Theo bình luận viên Jamie Redknapp, tài năng trẻ người Anh đã tạo ảnh hưởng lớn trong thời gian ngắn. Cựu danh thủ người Anh cho rằng những gì Dowman làm được trong hơn 16 phút cuối còn nhiều hơn đóng góp của Bukayo Saka bên cánh phải trong phần lớn trận đấu.

Max Dowman chia vui cùng người hâm mộ sau trận thắng Everton. Ảnh: Sky Sports

Một chi tiết khác khiến giới chuyên môn chú ý là sự tin tưởng từ đồng đội. Dowman có 28 lần chạm bóng sau khi vào sân, nhiều hơn cả Kai Havertz - người thi đấu hơn một giờ trước khi nhường chỗ cho Viktor Gyokeres.

"Cậu ấy thường đưa ra quyết định đúng", Gyokeres ca ngợi. "Bạn có thể thấy điều đó ở bàn thắng vừa qua. Một cầu thủ xuất sắc".

Dowman gia nhập học viện của Arsenal năm 2015 sau thời gian chơi ở đội trẻ Billericay Town. Tháng 9/2023, khi mới 13 tuổi, anh đã được đôn lên đội U18 của CLB. Một năm sau, Dowman ghi bàn cho đội U19 tại UEFA Youth League trong trận gặp Atalanta, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng lập công ở giải đấu.

Năm 2025, anh ra mắt đội một và lần đầu ra sân tại Ngoại hạng Anh trước Leeds United ở tuổi 15. Dowman còn trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại UEFA Champions League, vượt kỷ lục của Youssoufa Moukoko. Đầu năm nay, Arsenal thông báo Dowman đã ký thỏa thuận tiền hợp đồng và sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp khi tròn 17 tuổi.

Với những người theo dõi Dowman từ cấp độ trẻ, màn trình diễn này không phải điều quá bất ngờ. Các HLV tại học viện Arsenal mô tả khả năng rê bóng của anh là "siêu năng lực". Redknapp thì cho biết ông đã chú ý tới tài năng này từ khi anh mới 7 tuổi.

Trước trận đấu Everton, Dowman đã có một số dấu ấn mùa này. Anh gây ấn tượng khi ra mắt Ngoại hạng Anh trong trận gặp Leeds United hồi tháng 8, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở Champions League vào tháng 11, đồng thời chơi nổi bật trong chiến thắng của Arsenal trước Mansfield Town tại Cup FA.

Arsenal 2-0 Everton Diễn biến chính trận Arsenal 2-0 Everton.

Trong bóng đá Anh, nhiều tài năng trẻ thường có một màn trình diễn bước ngoặt đưa tên tuổi ra ánh sáng. Năm 2002, Wayne Rooney khi mới 16 tuổi ghi siêu phẩm cho Everton trước Arsenal. Marcus Rashford gây tiếng vang với cú đúp trong trận ra mắt Man Utd gặp FC Midtjylland, trước khi tiếp tục ghi hai bàn vào lưới Arsenal. Theo Walcott cũng từng gây chú ý với pha bứt tốc gần như toàn bộ chiều dài sân và kiến tạo trước Liverpool ở Champions League.

Màn trình diễn trước Everton có thể là khoảnh khắc tương tự với Dowman, thậm chí đến sớm hơn so với nhiều cầu thủ kể trên. Nhưng bước tiếp theo của cầu thủ trẻ sẽ ra sao?

Dowman đã cho thấy khả năng chịu áp lực ở một trận đấu căng thẳng tại Ngoại hạng Anh và tạo ra một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải. Tuy nhiên, Arteta tỏ ra thận trọng. "Bình tĩnh đã", HLV 43 tuổi cho biết. "Hôm nay hãy tận hưởng khoảnh khắc này vì trận đấu rất căng thẳng và xứng đáng. Còn ngày mai chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".

Dù sao, màn trình diễn trước Everton cũng cho thấy Dowman có thể trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của Arsenal trong những năm tới. Ở tuổi 16, cầu thủ này đã bắt đầu tạo dấu ấn ở đội một - điều không nhiều tài năng trẻ làm được.

Hồng Duy tổng hợp