Chelsea thua khi trọng tài có hành động lạ ở Ngoại hạng Anh

AnhChelsea nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Newcastle ở vòng 30, lỡ cơ hội vào top 4 Ngoại hạng Anh.

Hình ảnh kỳ lạ diễn ra ngay trước giờ bóng lăn trên sân Stamford Bridge, khi các cầu thủ Chelsea tụ lại quanh quả bóng và cả trọng tài Paul Tierney. Vị trọng tài này không rời vòng tròn giữa sân khi máy quay truyền hình lia tới. Cole Palmer thậm chí còn đùa giỡn và ôm chầm lấy Tierney, trước khi đội trưởng Reece James yêu cầu đồng đội dừng lại.

Chelsea lần đầu thực hiện nghi thức tụ họp ở vòng tròn sân trong chiến thắng 4-1 trước Aston Villa trên sân khách hồi đầu tháng. Ngoài việc thể hiện sự đoàn kết, hành động này còn được cho là khiến cầu thủ và CĐV đối phương khó chịu. Trọng tài Tierney, với hành động đứng giữa vòng tròn, được cho phản đối nghi thức của Chelsea.

Trọng tài Tierney (vàng) đứng giữa vòng tròn được tạo bởi các cầu thủ Chelsea, trước trận đấu ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 14/3. Ảnh: Reuters

Sau trận, HLV Liam Rosenior bày tỏ sự thất vọng với hành động của trọng tài Tierney. "Có quá nhiều sự chú ý và nhấn mạnh vào những thứ không quan trọng. Nếu Tierney tập trung nhiều hơn vào công việc của ông ấy, tức là đưa ra quyết định đúng, hôm nay chúng tôi đã có một quả phạt đền", ông nói, nhấn mạnh vào tình huống Palmer bị Nick Woltemade đá vào chân trong vòng cấm nhưng Chelsea không được hưởng 11m ở hiệp hai.

Thực tế, hành động thể hiện sự đoàn kết không giúp ích cho Chelsea. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt, áp đảo về chỉ số khi dứt điểm gấp đôi đối thủ (8 so với 4), trong đó có những cú sút tốt của Palmer và Enzo Fernandez, nhưng không thể ghi bàn.

Ngược lại, ngay phút 18, lưới của họ đã rung lên. Từ tình huống phá bẫy việt vị sau đường chọc khe của Tino Livramento, Joe Willock thoát xuống rồi chuyền ngang để Anthony Gordon sút vào lưới trống "dễ như ăn kẹo", mở tỷ số cho Newcastle. Gordon từng suýt gia nhập Chelsea năm 2022, và pha lập công trận này là bàn thứ 16 của anh mùa này.

Về bàn thua kể trên, HLV Rosenior thừa nhận một lần nữa Chelsea tổn thương vì khoảnh khắc mất tập trung, điều đã lặp lại nhiều lần mùa này. "Đó là vấn đề chiến thuật", HLV người Anh nói. "Chúng tôi không bước lên pressing đúng lúc và cũng không bọc lót ở vị trí cần thiết. Sai lầm xảy ra. Newcastle gần như không có gì trong trận đấu nhưng chúng tôi lại tặng họ một bàn".

Những chiếc thẻ vàng sau đó dành cho Wesley Fofana và Moises Caicedo, cùng một đường chuyền hỏng tệ hại của chính Caicedo, càng cho thấy sự rối loạn của Chelsea. Rosenior ghi chép liên tục bên ngoài đường biên, còn khán giả chủ nhà la ó lúc hiệp một kết thúc.

Trái lại, Newcastle luôn tiềm ẩn nguy hiểm với những pha chuyển trạng thái nhanh, với Gordon hoạt động không ngừng khiến các hậu vệ Chelsea liên tục bị kéo ra khỏi vị trí. Ở tuyến giữa, Jacob Ramsey chơi trận hay nhất kể từ khi gia nhập CLB hè năm ngoái.

Gordon (trái) mừng bàn mở tỷ số với Barnes, trong trận đấu ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 14/3. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai sự xuất hiện của Liam Delap suýt tạo ra tác động ngay lập tức, nhưng thủ thành Aaron Ramsdale hóa giải được cú dứt điểm của tiền đạo vẫn đang tìm kiếm bàn thứ hai tại giải mùa này. Sau đó Delap còn một lần sút ra ngoài khi có cơ hội tốt, còn Joao Pedro đánh đầu vọt xà.

Hy vọng cuối cùng của Chelsea khép lại ở phút bù, khi Reece James đá phạt đưa bóng sượt cột dọc ra ngoài.

Bại trận ngay trên sân nhà, Chelsea vẫn xếp thứ 5 với 48 điểm, kém Aston Villa ba điểm. Sau vòng đấu này, họ có thể rơi xuống vị trí thứ 6 khi Liverpool (48 điểm) chưa thi đấu. Ở chiều ngược lại, trận thắng giúp Newcastle có 42 điểm, vươn lên thứ 9.

