Tài năng 16 tuổi giúp Arsenal tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh

AnhMax Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải, khi giúp Arsenal hạ Everton 2-0 ở vòng 30.

Căng thẳng tăng dần khi hiệp hai trôi về cuối. Arsenal kiểm soát bóng nhiều nhưng gặp khó trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của Everton. HLV Mikel Arteta buộc phải tìm giải pháp từ băng ghế dự bị, trong đó có việc trao cho Dowman những phút thi đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8 năm ngoái.

Phút 89, khi Arsenal tưởng như sẽ trải qua một đêm đầy thất vọng, Dowman tạt về cột xa khiến Jordan Pickford xử lý lỗi, bóng chạm người Piero Hincapie rồi rơi đến chân Viktor Gyokeres. Tiền đạo Thụy Điển dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Sau đó, khi Everton dồn toàn đội lên tìm bàn gỡ và thậm chí đưa cả thủ môn Jordan Pickford lên tham gia phạt góc, Dowman cướp được rồi dẫn bóng gần hai phần ba chiều dài sân trước khi dứt điểm vào lưới trống, khiến sân Emirates vỡ òa.

Tài năng trẻ Arsenal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu ở tuổi 16 và 73 ngày. HLV Arteta gọi pha làm bàn đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại Emirates từ trước tới nay.

Dowman (giữa) mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Everton, trên sân Emirates, London, Anh hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Chỉ Arsenal và Chelsea có thành tích sân khách tốt hơn Everton trước vòng đấu này. David Moyes đã xây dựng một đội bóng được tổ chức chặt chẽ, thể lực dồi dào và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Đội khách cũng biết chơi tấn công khi cần. James Garner, Idrissa Gueye, Dewsbury-Hall và Iliman Ndiaye đều thi đấu xuất sắc tại Emirates, nhiều lần khiến các CĐV chủ nhà thót tim.

Không khí nặng nề bao trùm, phần lớn vì cách Everton thi đấu ăn miếng trả miếng, không hề "đổ bê tông". Ndiaye tỏ ra đặc biệt nguy hiểm bên cánh trái, và mỗi lần Everton tấn công trong hiệp một, họ đều tạo cảm giác có thể ghi bàn.

Phút 17, Ndiaye vượt qua Jurrien Timber khiến hậu vệ Arsenal bị đau. Anh tiếp tục dẫn bóng và sau khi David Raya đẩy quả tạt, bóng rơi đúng vị trí của Dwight McNeil đang trống trải. Cầu thủ chạy cánh Everton dứt điểm nhưng bị Riccardo Calafiori chặn lại bằng pha cản phá ngoạn mục. Moyes gọi đó là pha phòng ngự "không thể tin nổi", điển hình cho màn trình diễn phòng thủ của Arsenal suốt mùa giải. Timber sau đó cố gắng tiếp tục thi đấu nhưng phải rời sân ở phút 38.

Everton còn có thêm cơ hội trong hiệp một, đáng chú ý là cú sút của McNeil từ rìa vòng cấm đưa bóng dội cột xa. Ndiaye có mặt để đá bồi nhưng bóng đến quá nhanh, khiến anh chỉ kịp chạm bóng và đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Raya thở phào. Dewsbury-Hall sau đó cũng buộc Raya phải có một pha cứu thua tốt.

Arsenal cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền ở phút 24 khi Kai Havertz, đá tiền đạo cắm lần đầu tại giải sau một năm, băng xuống đón đường chuyền của Eberechi Eze và vượt lên trước Michael Keane. Pha vào bóng của Keane khá vụng về và có phần tuyệt vọng. Tay anh khẽ chạm vào vai Havertz và chân cũng quệt vào chân tiền đạo Arsenal. Havertz ngã xuống trong một tình huống mà nhiều trọng tài sẽ thổi phạt đền.

Dowman mừng bàn mở tỷ số của Gyokeres (số 14), trên sân Emirates, London, Anh hôm 14/3. Ảnh: Reuters

Everton vẫn kiên cường chống đỡ khi thiếu hai trung vệ trụ cột James Tarkowski và Jarrad Branthwaite. Đầu hiệp hai, họ lại tiến gần bàn thắng khi Raya cản phá cú sút của Beto.

Bukayo Saka sau đó khiến Pickford phải cứu thua, còn cú cứa lòng một chạm của Eze thì đi chệch cột xa chỉ vài centimet. Căng thẳng gia tăng khi Arsenal không ghi bàn và cũng không lấn lướt đối thủ sau hơn 70 phút. Nhưng khi Arteta nghe theo trực giác và quyết định tung Dowman vào sân để chơi tất tay, ông đã nhận được phần thưởng lớn nhất.

Thắng lợi thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh giúp "Pháo thủ" tiếp tục dẫn đầu với 70 điểm, hơn 9 điểm so với Man City - đội chỉ hòa 1-1 trên sân West Ham. Ngay cả khi Man City thắng trong trận đá bù, Arsenal vẫn hơn đối thủ 6 điểm.

Vy Anh