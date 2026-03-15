Man City sẩy chân ở Ngoại hạng Anh

AnhMan City hòa chủ nhà West Ham 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh và bị Arsenal nới rộng cách biệt phía đỉnh bảng lên chín điểm.

Trên sân nhà, West Ham chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 29% và tung ra đúng một cú dứt điểm. Nhưng chừng đó là đủ để đội bóng thành London tạo ra bước ngoặt có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đua trụ hạng lẫn ngôi vương. Trận hòa 1-1 giúp West Ham tạm thời thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ", vươn lên vị trí thứ 17 với 29 điểm, hơn Nottingham Forest - đội sẽ gặp Fulham hôm nay - một điểm.

Ở chiều ngược lại, kết quả này giáng thêm đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Man City. Thầy trò Pep Guardiola giờ kém Arsenal tới 9 điểm, dù vẫn đá ít hơn một trận, khoảng cách đủ lớn để khiến cuộc đua vô địch trở nên chênh vênh. Trớ trêu hơn cho đội khách khi người ghi bàn níu chân họ, Konstantinos Mavropanos, lại từng khoác áo Arsenal trong giai đoạn 2018-2022.

Konstantinos Mavropanos đánh đầu ấn định tỷ số trong trận West Ham hòa Man City 1-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh trên sân vận động London ở Olympic Park Stratford, Lower Lea Valley, East End của London, Anh ngày 14/3/2026. Ảnh: AFP

Ký ức về những màn lội ngược dòng ngoạn mục của Man City trong quá khứ vẫn khiến Arsenal phải dè chừng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nhận định rằng cuộc đua vô địch gần như đã ngã ngũ ngày càng có cơ sở. Đội bóng của Guardiola thi đấu thiếu bản sắc, thiếu sự gắn kết và cả niềm tin - điều hiếm thấy ở Man City trong nhiều mùa giải gần đây.

Những phút cuối trận tại London diễn ra nghẹt thở khi West Ham thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ dưới thời Nuno Espirito Santo. Trong khi đó, Man City dường như cảm nhận rõ mùa giải đang dần trôi khỏi tầm tay.

Trước mắt họ là thử thách cực đại: lật ngược thất bại 0-3 trước Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Etihad ngày 17/3. Nếu không thể cải thiện phong độ, hy vọng giành danh hiệu của Man City mùa này có thể sẽ chỉ còn đặt vào trận chung kết Cup Liên đoàn với Arsenal tại Wembley ngày 22/3.

*tiếp tục cập nhật

Hồng Duy