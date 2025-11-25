8 điểm nhấn ở vòng 12 Ngoại hạng Anh

Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ hy hữu. Everton chơi thiếu người từ phút 13, khi Gueye tức giận tát đồng đội Michael Keane và bị truất quyền thi đấu.
Gueye trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị truất quyền thi đấu vì đánh đồng đội kể từ Ricardo Fuller (Stoke City) năm 2008. Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu có trường hợp như vậy. Lần đầu là vụ ẩu đả tai tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer năm 2005.
Dù đá thiếu người gần như cả trận, Everton vẫn thắng Man Utd nhờ cú cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm của Kiernan Dewsbury-Hall. Lần đầu tiên "Quỷ đỏ" thất bại trên sân Old Trafford dù đối thủ bị đuổi người ở Ngoại hạng Anh, sau khi thắng 36 và hòa 10 trong 46 trận xảy ra tình huống tương tự.
Liverpool chìm sâu khi các ngôi sao mất hút. Không chỉ kết quả 0-3, điều khiến Arne Slot lo lắng hơn cả là việc dàn sao của Liverpool tiếp tục mờ nhạt. Mohamed Salah khởi đầu sáng sủa rồi gần như "tàng hình" - Federico Chiesa thậm chí tạo ra giá trị xG cao hơn dù chơi ít hơn 68 phút.
Bản hợp đồng kỷ lục bóng đá Anh với giá 175,5 triệu USD, Alexander Isak đá chính nhưng không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Anh bị rút ra sau khi thua cả bảy pha tranh chấp, và trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh thua cả bốn trận đá chính đầu tiên. Alexis Mac Allister bỏ lỡ cơ hội lớn nhất mà Liverpool tạo ra - tình huống đến trước khi Nottingham Forest mở tỷ số và có thể mang đến cục diện khác.
"Khủng hoảng giờ đã biến thành thảm họa, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Slot cần một cuộc tổng rà soát và gấp rút tìm giải pháp, trước khi Liverpool tạo nên một trong những màn bảo vệ ngôi vương tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh", Sky Sports bình luận.
Đợt tập trung ĐTQG có làm chững lại đà thăng hoa của Man City? Những tháng đầu mùa Ngoại hạng Anh luôn mang cảm giác "giật cục", và các kỳ tập trung đội tuyển thường phá vỡ mọi nhịp điệu. Với Man City - đội sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia - tác động ấy càng rõ rệt.
Khác biệt giữa Man City từng cuốn phăng Liverpool trước kỳ nghỉ và trận thua 1-2 trên sân St James’ Park là rất lớn. Hàng thủ lỏng lẻo, còn Erling Haaland và Phil Foden - những người không ngừng ghi bàn trước đó - lại phung phí hàng loạt cơ hội.
Jeremy Doku là điểm sáng hiếm hoi, đặc biệt trong hiệp một, khi liên tục tạo ra những đường chọc khe sắc bén nhưng không được các đồng đội tận dụng. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của anh giảm mạnh sau giờ nghỉ, và quyết định thay anh bằng Savinho cũng không hiệu quả.
HLV Pep Guardiola nói rằng mùa giải thực sự giờ mới bắt đầu, vì không còn dịp FIFA Days nào cho đến tháng 3/2026. Man City có 4 tháng để tìm lại guồng quay quen thuộc, trước khi nhịp thi đấu của họ có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc tập trung đội tuyển.
Arsenal bứt phá trên đỉnh. Sau khi Man City và Liverpool cùng sảy chân, Arsenal tận dụng triệt để cơ hội với trận thắng Tottenham 4-1 trên sân nhà. Hơn đội xếp sau sáu điểm, bất bại 15 trận trên mọi đấu trường, "Pháo thủ" đang đứng trước cơ hội vàng để chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài từ năm 2004.
Ba mùa liên tiếp chỉ về nhì từng khiến nhiều người nghi ngờ khả năng đưa Arsenal vượt ngưỡng của HLV Mikel Arteta. Trận thua 0-1 trên sân Liverpool hồi tháng 8 cũng từng khiến Arsenal chững lại, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn vững niềm tin dù lực lượng bị tổn thất vì chấn thương.
Sự kiên định đó được đền đáp bằng chuỗi phong độ bùng nổ. Sau khi mạch 10 trận thắng bị Sunderland chặn lại bằng trận hòa 2-2, Arsenal lập tức trở lại đường ray với cú hat-trick của Eberechi Eze trong trận thắng Tottenham tại Emirates.
Chiến thắng này tạo đà hoàn hảo cho tuần lễ được dự báo khó khăn - tiếp Bayern ở lượt năm Champions League rồi làm khách trên sân đội nhì bảng Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. "Chúng tôi đang có động lực rất tốt, nhưng Ngoại hạng Anh luôn khắc nghiệt. Cần đi từng bước một. Hôm nay cứ tận hưởng, rồi chuẩn bị cho Bayern và chuyến làm khách Chelsea, một tuần rất khó khăn", Arteta nói.
Chelsea chạy đà tốt cho hai bài kiểm tra quan trọng. Chiến thắng 2-0 trước Burnley - đội bóng đang chôn chân phía cuối bảng - không đủ để đánh giá Chelsea là ứng viên vô địch thực sự.
Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi với hai đối thủ tiếp theo: Barca và Arsenal - những trận đấu có thể đánh giá vị thế thực sự của Chelsea trong cuộc đua ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.
Chelsea thắng 8 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường - phong độ của một CLB có khả năng tranh cả hai danh hiệu. Nhưng để được coi là ứng viên thực thụ, họ cần những chiến thắng vang đội, đặc biệt khi Cole Palmer - nhạc trưởng hàng công - vắng mặt vì chấn thương ngón chân hy hữu.
Siêu phẩm đá phạt đưa Aston Villa vào top 4. Aston Villa lội ngược dòng thắng Leeds 2-1 ngay tại Elland Road, qua đó chen chân vào nhóm bốn đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.
Người hùng của Aston Villa tiếp tục là Morgan Rogers - biểu tượng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đội dưới trướng Unai Emery thời gian qua. Sau khởi đầu chật vật và phải tới vòng 5 mới ghi được bàn đầu tiên, tiền đạo người Anh lại tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong hiệp hai, trong đó có tuyệt phẩm đá phạt.
Rogers ghi hai bàn dù chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,22 - cho thấy hiệu quả vượt trội. Tiền đạo 23 tuổi còn đóng góp tám tình huống phòng ngự, làm nổi bật vai trò toàn diện trong cuộc lội ngược dòng.
Rogers đang trải qua hai tuần thăng hoa, trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí số 10 của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Nếu cải thiện thêm khả năng phân phối bóng và tranh chấp, cơ hội để anh chiếm suất đá chính ở World Cup mùa hè năm sau sẽ càng lớn.
Hàng công đáng gờm của Brighton. Nếu những mùa trước Brighton thường bị đánh giá quá phụ thuộc vào Joao Pedro - tiền đạo đã chuyển sang Chelsea, thì mùa này bức tranh đã hoàn toàn khác. HLV Fabian Hurzeler đang sở hữu hàng công nguy hiểm, sắc bén và quan trọng hơn hết là đa dạng phương án.
Danny Welbeck đang ở giai đoạn thăng hoa nhất trong nhiều năm, nhưng Brighton không chỉ dựa vào anh. Bộ đôi vệ tinh xung quanh mới là điểm khiến họ trở nên đáng sợ.
Yankuba Minteh tiếp tục thể hiện đẳng cấp trong trận thắng Brentford 2-1, khi tạo ra bốn cơ hội và góp công vào cả hai bàn. Anh cũng dẫn đầu về số pha rê bóng và chạm bóng trong vòng cấm.
Tương tự, Georginio Rutter chơi ấn tượng với khả năng pressing và di chuyển liên tục. Anh có số lần qua người tương đương Minteh và là mối đe dọa chính trong việc đoạt bóng ở phần sân đối phương.
Với Welbeck, Rutter, Minteh, Brighton đang sở hữu bộ ba tấn công vừa nhanh, vừa khéo, vừa biết tạo đột biến, mà bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.
West Ham lỡ chiến thắng thứ ba liên tiếp vì thay người thụ động. Tại Vitality, West Ham nhập cuộc tưng bừng và dẫn 2-0 sau hiệp một nhờ cú đúp của Callum Wilson. Nhưng quyết định rút Wilson ra sân của HLV Nuno Espirito Santo đã khiến mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát.
Hai pha lập công của tiền đạo người Anh được xây dựng từ những pha làm tường và giữ bóng mẫu mực. Khi anh rời sân, dù Tomas Soucek cao lớn vào thay, West Ham không còn ai giữ được bóng phía trên để giảm tải áp lực.
Hệ quả là hiệp hai trở thành thế trận một chiều. Bournemouth liên tục dồn ép, và dù Alphonse Areola xuất thần với hàng loạt pha cứu thua, West Ham vẫn không thể đứng vững và chấp nhận trận hòa 2-2.
Sunderland trở lại mặt đất. Sau trận hòa Arsenal 2-2, tân binh Sunderland bị kéo trở lại mặt đất với thất bại 0-1 trên sân Fulham. Đội bóng của Regis Le Bris không còn duy trì sự ổn định, khi bị Fulham bắt bài và dứt điểm trúng đích thấp nhất từ đầu mùa.
HLV Fulham chỉ ra rằng việc Sunderland lùi sâu vô tình mời gọi đội bóng của ông tạo thêm nhiều cơ hội. Sự cân bằng hoàn hảo giữa phòng ngự và tấn công - vốn giúp Sunderland bất ngờ bay cao - đã biến mất trong trận đấu này.
Nếu muốn cán mốc 40 điểm - điểm số được cho là đủ để trụ hạng Ngoại hạng Anh, Sunderland cần nhanh chóng tìm lại sự cân bằng đó, trước khi mọi thứ trượt xa khỏi tầm kiểm soát.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP