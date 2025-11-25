8 điểm nhấn ở vòng 12 Ngoại hạng Anh

Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ hy hữu. Everton chơi thiếu người từ phút 13, khi Gueye tức giận tát đồng đội Michael Keane và bị truất quyền thi đấu.

Gueye trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị truất quyền thi đấu vì đánh đồng đội kể từ Ricardo Fuller (Stoke City) năm 2008. Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu có trường hợp như vậy. Lần đầu là vụ ẩu đả tai tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer năm 2005.

Dù đá thiếu người gần như cả trận, Everton vẫn thắng Man Utd nhờ cú cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm của Kiernan Dewsbury-Hall. Lần đầu tiên "Quỷ đỏ" thất bại trên sân Old Trafford dù đối thủ bị đuổi người ở Ngoại hạng Anh, sau khi thắng 36 và hòa 10 trong 46 trận xảy ra tình huống tương tự.