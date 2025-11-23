Slot: 'Liverpool quá tệ để bào chữa'

AnhHLV Arne Slot không đổ lỗi trọng tài, nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 ngay tại Anfield ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Anfield hôm 22/11, Nottingham mở tỷ số nhờ bàn gây tranh cãi của Murillo. Trong tình huống trung vệ người Brazil sút chéo góc tung lưới Liverpool ở phút 33, Dan Ndoye đứng ở tư thế việt vị và bị cho cản tầm nhìn của Alisson Becker. Khi thua Man City 0-3 ở vòng trước, Virgil van Dijk bị hủy bàn trong tình huống tương tự.

Tuy nhiên, Slot bác bỏ mọi lý do khách quan. "Không ai muốn nghe tôi nói về trọng tài sau khi thua Nottingham 0-3 trên sân nhà", HLV người Hà Lan nói. "Tôi phải nhìn vào chính mình và đội bóng trước tiên. Đúng là một bàn có thể xoay chuyển cục diện, nhưng sau khi thủng lưới, chúng tôi gần như không tạo thêm được điều gì".

Slot nhấn mạnh Liverpool sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng điều đó không thể che lấp trách nhiệm của ông trong giai đoạn tồi tệ này. "Dù thắng hay thua, bạn luôn tự hỏi: 'Chúng ta có thể làm tốt hơn ở đâu?'. Nhưng điều đó khác hoàn toàn với chuyện nghi ngờ bản thân. Tôi muốn nói rõ: tôi chịu trách nhiệm cho chuỗi kết quả hiện tại", ông nhấn mạnh. "Không có lý do nào đủ để biện minh cho những gì chúng tôi đang thể hiện. Thế là quá tệ, và tôi phải chịu trách nhiệm".

HLV Arne Slot thất vọng trong trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 22/11/2025. Ảnh: Reuters

Sau bàn thua gây tranh cãi, Liverpool tiếp tục phòng ngự lỏng lẻo và để Nicolo Savona, Morgan Gibbs-White chọc thủng lưới ở hiệp hai. Lần đầu tiên Liverpool thua hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh với cách biệt từ ba bàn trở lên kể từ tháng 4/1965, thời điểm CLB được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại Bill Shankly.

Liverpool đã thua 6 trong 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này - chỉ lần thứ hai trong lịch sử xảy ra, sau mùa 2014-2015. Họ cũng trở thành nhà đương kim vô địch thứ tư thua từ sáu trận trở lên trong 12 vòng đầu, sau Blackburn (mùa 1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).

Trong khi đó, Nottingham Forest trở thành đội khách thứ tư trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh thắng trên sân Anfield với cách biệt từ ba bàn trở lên, sau Chelsea (tháng 10/2005), West Ham (8/2015) và Man City (2/2021).

Slot thừa nhận Liverpool rất tệ, đặc biệt trong khâu tận dụng cơ hội và phòng ngự. "Thua 0-3 trên sân nhà, bất kể đối thủ là ai, đều là kết quả tồi tệ", HLV 47 tuổi bày tỏ. "Từ đầu mùa, ngoại trừ trận gặp Man City, chúng tôi luôn là đội chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng gần đây, gần như trận nào chúng tôi cũng bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng, còn các pha bóng phòng ngự thì lại thường dẫn đến bàn thua".

Ngày 26/11, Liverpool tiếp tục đá trên sân nhà gặp PSV ở lượt năm Champions League.

Hồng Duy (theo The Guardian)