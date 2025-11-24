Carragher: 'Đội duy nhất có thể ngăn Arsenal vô địch là chính họ'

AnhCựu hậu vệ Jamie Carragher đánh giá thách thức lớn nhất với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này là sự lo lắng nội tại cùng áp lực từ người hâm mộ.

"Đội duy nhất có thể ngăn Arsenal vô địch chính là họ. Arsenal là đội mạnh nhất, có chiều sâu tốt nhất", Carragher nói với Sky Sports sau trận Arsenal thắng Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. "Điều duy nhất có thể khiến họ trượt khỏi đường đua là tâm lý, sự lo lắng của chính họ, hoặc áp lực từ khán giả vào tháng Ba, tháng Tư nếu cuộc đua vẫn sít sao. Nếu mùa này họ không vô địch, ai cũng sẽ nói họ đã tự đánh mất nó".

Trên sân Emirates hôm qua, Arsenal tạo thế trận một chiều và đè bẹp Tottenham 4-1. Trong đó, Eberechi Eze tỏa sáng với cú hat-trick, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này ở trận derby Bắc London kể từ Alan Sunderland hồi tháng 12/1978.

Eberechi Eze trượt cỏ mừng bàn trong trận Arsenal thắng Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 23/11. Ảnh: AP

Carragher thừa nhận từng đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Eze khi Arsenal chiêu mộ anh từ Crystal Palace với tổng phí 90 triệu USD. "Khi Eze đến, tôi nghĩ đó không phải bản hợp đồng làm thay đổi cục diện", cựu hậu vệ người Anh nói. "Nhưng cậu ấy đang chứng minh tôi sai. Một hat-trick, cùng những đóng góp toàn diện, cho thấy Eze có thể tạo khác biệt trong cuộc đua vô địch".

Chia sẻ quan điểm với Carragher, huyền thoại Thierry Henry cho rằng Arsenal không nên né tránh kỳ vọng. "Đến lúc phải chấp nhận điều đó", ông nói. "Mọi người nói về quá trình, nhưng không phải tin vào nó nữa, bởi nó đang diễn ra. Arsenal có đội hình tốt nhất, và họ phải thể hiện mình là ứng viên hàng đầu. Không phải tôi tạo áp lực, nhưng nếu tôi trở lại đội bóng vào mùa hè, tôi sẽ nói: đã đến lúc ngừng chơi trò mèo vờn chuột. Arsenal cần khiến mọi đối thủ phải sợ hãi".

Cựu tiền đạo người Pháp cũng dành lời khen cho Eze - người thi đấu như số 9 ảo trong trận derby. "Cậu ấy có sự bình tĩnh đặc biệt", ông bình luận. "Hôm nay Eze nhiều lần xuất hiện trong vòng cấm, tách khỏi hậu vệ để có khoảng trống dứt điểm. Ở Crystal Palace, khi được kéo vào đá số 10, cậu ấy đã nhìn thấy trận đấu theo cách khác. Và trước Tottenham, việc Arsenal không dùng một số 9 điển hình còn giúp Eze xâm nhập vòng cấm dễ dàng hơn, đôi lúc cậu ấy chính là số 9".

Trong khi đó, Les Ferdinand thất vọng với màn trình diễn của Tottenham. Đội khách chỉ kiểm soát bóng 43% và dứt điểm trúng đích hai lần - một trong số đó là pha lốp bóng ghi bàn ở cự ly khoảng 32,3 m của Richarlison.

"Họ đến Emirates với năm hậu vệ và chơi bị động", cựu tiền đạo Tottenham này nhận xét. "Arsenal thắng 4-1 nhưng đó không phải màn trình diễn năm sao. Tỷ số thì rực rỡ, nhưng họ thậm chí không cần tăng tốc. Tottenham không cho thấy chút tinh thần derby nào".

Theo Ferdinand, Arsenal có ba cầu thủ lần đầu dự derby Bắc London còn Tottenham chỉ có một, nhưng chính đội khách lại là bên thi đấu vô hồn. "Không có cảm giác đây là derby. Thật đáng thất vọng", ông bày tỏ.

Chiến thắng 4-1 giúp Arsenal xây chắc đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 29 điểm, bỏ xa đội xếp sau là Chelsea 6 điểm. Man City đứng thứ ba với 22 điểm, còn ĐKVĐ Liverpool tụt xuống thứ 11 với 18 điểm.

Hồng Duy (theo Sky Sports)