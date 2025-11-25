Man Utd thua trong thế hơn người ở Ngoại hạng Anh

AnhHơn người từ phút 13, nhưng Man Utd vẫn thua Everton 0-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hôm 24/11.

Man Utd có quá nhiều lợi thế ở trận đấu trên sân Old Trafford, khi đối thủ sớm mất tinh thần ở đầu trận. Đầu tiên, đội trưởng Seamus Coleman của Everton bị thay ra chỉ sau 10 phút vì chơi tệ. Hậu vệ CH Ireland thậm chí đá vào chai nước và đi thẳng vào đường hầm, thay vì ngồi lại sân theo dõi đồng đội thi đấu.

Ba phút sau, Everton bị đuổi người vì xô xát giữa hai cầu thủ của chính họ. Sau khi Fernandes sút xa đưa bóng sượt cột dọc ra ngoài, Idrissa Gueye lao tới đối đầu với chính đồng đội Michael Keane. Cả hai cự cãi, và Gueye dường như đã tát vào mặt Keane. Trọng tài Tony Harrington lập tức rút thẻ đỏ, khiến Gueye nổi điên. Tiền vệ Senegal muốn ẩu đả tiếp, trước khi được Illman Ndiaye cùng Jordan Pickford giữ lại rồi gần như bị kéo vào đường hầm.

Truyền thông Anh đánh giá trọng tài nặng tay, bởi Gueye va chạm với đồng đội thay vì đối thủ. Dù vậy, theo luật, việc đánh nguội vào mặt cầu thủ trên sân xứng đáng với tấm thẻ đỏ. Một mớ hỗn độn xảy đến với Everton, đội bóng vốn chơi lấn lướt trong những phút đầu.

