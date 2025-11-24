Arsenal đè bẹp Tottenham nhờ hat-trick của Eze

AnhLeandro Trossard mở tỷ số rồi Eberechi Eze ghi ba bàn giúp Arsenal thắng đội khách Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Thomas Frank phớt lờ chủ đề về Eberechi Eze - mục tiêu hụt của Tottenham trong hè 2025, với câu hỏi: "Eze là ai?". Tiền vệ người Anh như bị động vào lòng tự ái và đáp trả bằng cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Điểm sáng hiếm hoi của Tottenham là siêu phẩm lốp bóng từ giữa sân của Richarlison - một trong hai cú sút trúng đích của đội khách trận này. Nhưng chừng đó là không đủ để "Gà trống" tránh thất bại thứ tư liên tiếp trước Arsenal.

Các cầu thủ Arsenal mừng bàn của Eberechi Eze trong trận thắng Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 23/11. Ảnh: Arsenal FC

Arsenal vào trận mà không có thủ lĩnh hàng thủ Gabriel Magalhaes và trung phong Viktor Gyokeres. Thay vào đó, HLV Mikel Arteta xếp tân binh Piero Hincapie đá cặp trung vệ với William Saliba, còn Mikel Merino được đẩy lên cao tiền đạo cắm - vai trò anh từng nhiều lần đảm nhiệm mùa trước.

Không có đội hình mạnh nhất, Arsenal vẫn tạo thế trận một chiều. Trong hiệp một, "Pháo thủ" kiểm soát bóng 68%, dứt điểm tám lần và tạo hai cơ hội rõ ràng (big chances), trong khi Tottenham không có pha lên bóng đáng chú ý hay cú sút nào.

Áp lực lớn được Arsenal cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 36. Mikel Merino châm bóng để Leandro Trossard thoát xuống, đỡ bóng chân phải rồi xoay người dứt điểm bằng chân trái. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ Tottenham đi chéo góc, khiến Guglielmo Vicario không thể cản phá.

Leandro Trossard mở tỷ số cho Arsenal. Ảnh: Arsenal FC

Phút 41, Declan Rice đón lõng pha phá bóng của đội khách rồi chuyền cho Eze. Tiền vệ người Anh xộc thẳng vào vòng cấm, lách qua 2 cầu thủ áo trắng rồi sút chìm chéo góc. Vicario chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Eze là cầu thủ người Anh đầu tiên của Arsenal ghi bàn trong trận derby Bắc London đầu tiên ở giải VĐQG Anh, kể từ Ian Wright và Kevin Campbell năm 1991.

Khi hiệp hai mới trôi qua 35 giây, Eze đã hoàn tất cú đúp. Từ đường chuyền của Jurrien Timber, tiền vệ công 27 tuổi khống chế một nhịp rồi dứt điểm chân trái về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0. Eze là cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi cú đúp vào lưới Tottenham ở Ngoại hạng Anh, kể từ Pierre-Emerick Aubameyang vào tháng 12/2018.

Richarlison ghi bàn cự ly khoảng 32,3 mét. Ảnh: Alamy

Cách biệt ba bàn khiến các cầu thủ Arsenal chủ quan. Phút 55, Martin Zubimendi đi bóng không quan sát ở giữa sân, bị hai cầu thủ áp sát, và Joao Palhinha đã xoạc trúng bóng. Richarlison nhận thấy David Raya lên cao liền sút ngay từ gần vòng tròn giữa sân khiến thủ thành người Tây Ban Nha không kịp lùi về cứu thua.

Richarlison ghi bàn ở cự ly khoảng 32,3 m - là bàn thắng xa nhất được ghi trong một trận derby Bắc London tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2006-2007, sau pha lập công ở cự ly khoảng 32,6 m của David Bentley vào tháng 10/2008. Đây là cú sút trúng đích đầu tiên của Tottenham, và cũng là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của họ trận này.

Phút 76, Eze khép lại ngày thi đấu thăng hoa với pha đặt lòng chân phải vào góc gần, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 4-1. Đây là cú hat-trick thứ tư trong lịch sử các cuộc đối đầu chính thức giữa Arsenal và Tottenham, sau Ted Drake (Arsenal, tháng 10/1934), Terry Dyson (Tottenham, tháng 8/1961) và Alan Sunderland (Arsenal, tháng 12/1978).

Eze ghi hat-trick thứ 400 trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh là cầu thủ thứ 23 ghi hat-trick cho Arsenal, giúp CLB này giữ kỷ lục về số cầu thủ từng lập hat-trick tại giải đấu.

Eberechi Eze ghi bàn hoàn tất cú hat-trick và ấn định tỷ số. Ảnh: Arsenal FC

Chiến thắng 4-1 giúp Arsenal xây chắc đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 29 điểm, bỏ xa đội xếp sau là Chelsea 6 điểm. Ở vòng tiếp theo ngày 30/10, Arsenal sẽ gặp chính Chelsea trên sân Stamford Bridge.

Hồng Duy