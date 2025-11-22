Guardiola: 'Mùa giải thực sự giờ mới bắt đầu'

AnhHLV Pep Guardiola cho rằng Man City chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, sau loạt trận quốc tế cuối cùng trong năm 2025.

Man City trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11 - đợt FIFA Days cuối cùng trước tháng 3/2026. Từ thời điểm này, các đội bóng sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc kéo dài suốt mùa đông, và Guardiola xem đây là giai đoạn bản lề của cuộc đua vô địch.

"Bây giờ mới thực sự là lúc mùa giải bắt đầu", ông nói hôm 21/11 trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Newcastle ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. "Mùa bóng có hai giai đoạn: sau khi đóng cửa chuyển nhượng và sau khi các loạt trận quốc tế kết thúc. Giờ thì những kỳ nghỉ đã xong, từ nay tới tháng 3 chúng tôi sẽ thi đấu ba ngày một lần. Quan trọng là phải luôn hiện diện trong cuộc đua để đến cuối mùa vẫn còn cơ hội chiến đấu".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xem quãng nghỉ quốc tế vừa qua giống như một khoảng lặng hiếm hoi trước giai đoạn thi đấu dồn dập. "Tôi thích những quãng nghỉ như vậy", ông nói. "Tôi yêu công việc của mình nhưng thỉnh thoảng được hít thở cũng tốt. Nếu dài hơn chút nữa thì càng tốt. Dù thế nào, chúng tôi luôn thích nghi với World Cup, với mùa đông, họ quyết thế nào, chúng tôi theo thế đó".

HLV Pep Guardiola mừng bàn mở tỷ số của Erling Haaland trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: Man City

Trong thời gian tập trung đội tuyển vừa qua, Erling Haaland tiếp tục thăng hoa với bốn bàn, nâng tổng số lên 32 bàn cho CLB và ĐTQG sau 20 trận mùa này. Haaland ghi hai cú đúp vào lưới Estonia và Italy, giúp Na Uy lần đầu giành vé dự World Cup sau 28 năm.

"Haaland đang phá nhiều kỷ lục cá nhân", Guardiola ca ngợi học trò. "Tôi mừng cho Haaland và đội tuyển Na Uy. Tôi đọc được rằng nhiều cầu thủ trong đội chưa chào đời lần cuối cùng Na Uy dự World Cup. Với đất nước đó, với một cầu thủ đẳng cấp thế giới, đây là điều xứng đáng".

Guardiola xác nhận Mateo Kovacic và Rodri không thi đấu tại St. James' Park hôm nay. Trong đó, Rodri đang hồi phục tích cực nhưng tiếp tục nghỉ để tránh rủi ro. "Rodri đang tiến triển tốt, gần ba tuần từ lần gặp vấn đề trước. Cậu ấy hiểu cần thời gian để hồi phục cả về thể lực lẫn tinh thần, để có thể duy trì sự ổn định đến cuối mùa", Guardiola cho biết.

Dù phải làm khách, Man City được đánh giá cao hơn chỉ thua một trong 35 trận gần nhất gặp Newcastle. Nếu thắng, đội bóng của Guardiola sẽ rút ngắn cách biệt xuống một điểm với đội đầu bảng Arsenal - CLB đại chiến với Tottenham ngày 23/11.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)