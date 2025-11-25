Amorim: 'Everton thiếu người nhưng xứng đáng thắng Man Utd'

AnhHLV Ruben Amorim thừa nhận Man Utd đáng phải thua Everton, dù được chơi hơn người tới 77 phút ngay tại Old Trafford, ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Man Utd nhập cuộc lép vế, nhưng bất ngờ được chơi hơn người ở phút 13, sau khi tiền vệ Idrissa Gueye tát vào mặt đồng đội Michael Keane và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Với lợi thế hơn người, chủ nhà vẫn không áp đặt được thế trận và thậm chí thủng lưới từ cú sút xa của Kiernan Dewsbury-Hall trong hiệp một.

"Everton chơi tốt hơn, dù đá với 11 hay 10 người," Amorim nói sau trận thua 0-1 hôm 24/11. "Tôi cảm nhận ngay từ phút đầu rằng chúng tôi không có cùng cường độ thi đấu như đối thủ, nên họ xứng đáng thắng".

HLV Ruben Amorim vỗ tay tri ân khán giả sau trận trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh hôm 24/11/2025. Ảnh: Reuters

HLV người Bồ Đào Nha đánh giá vấn đề không nằm ở kết quả, mà ở thái độ thi đấu. Ông không lo lắng về kết quả, mà là thái độ tiếp cận trận đấu của cầu thủ Man Utd. "Đối thủ giúp chúng tôi với thẻ đỏ, nhưng điều đáng làm khi họ còn 10 người là phải đẩy họ về sân nhà, kiểm soát mọi giai đoạn chuyển trạng thái, tập trung tuyệt đối. Chúng tôi đã không làm điều đó", ông nói thêm. "Kết quả đã tệ, nhưng cảm giác của tôi trong trận còn tệ hơn".

Man Utd dồn ép được Everton trong hiệp hai, nhưng cũng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Tình huống nguy hiểm nhất là cú đệm lòng ra ngoài của hậu vệ Patrick Dorgu trong hiệp một. Tiền đạo Joshua Zirkzee cũng hai lần đánh đầu khá hiểm ở cuối trận, nhưng đều bị thủ môn Jordan Pickford đẩy ra.

Về tình hình lực lượng, Amorim cho biết ông sẽ chờ đánh giá thêm tình trạng của Matheus Cunha khi anh vắng mặt trận này. Người đá thay, Joshua Zirkzee "làm tròn vai nhưng toàn đội đều phải chơi tốt hơn".

Những điều chỉnh của Amorim với Mason Mount, Kobbie Mainoo và Diogo Dalot vào sân chỉ giúp đội tạo ra thêm vài cơ hội, nhưng không đủ để thay đổi cục diện. HLV 40 tuổi còn tiết lộ không nói gì trong phòng thay đồ sau trận. "Ngày mai toàn đội tập, tôi sẽ xử lý", ông nói.

Thất bại này khiến Man Utd lỡ cơ hội chen vào Top 5. Đây cũng là lần đầu họ thua tại Old Trafford sau khi chơi hơn người ở Ngoại hạng Anh. Còn Everton rời sân đấu này với chiến thắng, điều chỉ xảy ra hai lần trong 32 năm qua.

Hoàng An (theo NBC)