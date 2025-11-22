7 vấn đề về mắt thường gặp khi bạn già đi

Lão hóa khiến mắt khó tập trung vào các vật ở gần, giảm độ nhạy sáng, dễ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, glôcôm và thoái hóa điểm vàng.

Tuổi tác tăng khiến cơ thể trải qua nhiều thay đổi và đôi mắt cũng không ngoại lệ. Lão hóa có thể ảnh hưởng đến thị lực dần dần, đôi khi khó nhận thấy, có thể dẫn đến các vấn đề về mắt nghiêm trọng hơn. Khám mắt thường xuyên và chăm sóc mắt đúng cách có thể giúp kiểm soát những ảnh hưởng này và bảo vệ thị lực. Dưới đây là một số thay đổi thị lực thường gặp liên quan đến tuổi tác.

Lão thị

Một trong những thay đổi phổ biến nhất theo tuổi tác là lão thị, thường biểu hiện rõ rệt từ tuổi 40 trở đi. Thủy tinh thể của mắt dần mất đi tính đàn hồi, khiến khó tập trung vào vật gần như đọc chữ nhỏ, sử dụng điện thoại thông minh hoặc xâu kim. Lão thị là một phần bình thường của quá trình lão hóa và thường có thể được điều chỉnh bằng kính đọc sách, kính hai tròng hoặc kính áp tròng đa tròng.

Giảm kích thước đồng tử và độ nhạy sáng

Lão hóa khiến đồng tử có xu hướng co lại và các cơ mống mắt yếu đi, dần làm giảm lượng ánh sáng đi vào mắt, gây khó khăn khi nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc vào ban đêm. Người lớn tuổi có thể khó lái xe vào ban đêm hoặc di chuyển trong khu vực thiếu sáng. Sử dụng đèn sáng hơn ở nhà và kính chống chói giúp kiểm soát vấn đề này.

Khô mắt

Tuổi tác có thể dẫn đến giảm sản xuất nước mắt, gây khô, nóng rát và cảm giác cộm trong mắt, phổ biến sau mãn kinh do thay đổi nội tiết tố. Thuốc nhỏ mắt bôi trơn không kê đơn, giữ nước và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử giúp làm giảm khó chịu.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể xảy ra khi thủy tinh thể của mắt bị đục, dẫn đến nhìn mờ. Đục thủy tinh thể ảnh hưởng đến phần lớn người trên 65 tuổi. Các triệu chứng bao gồm khó đọc, chói mắt do ánh sáng và màu sắc bị phai. Phẫu thuật đục thủy tinh thể là phương pháp điều trị hiệu quả cao, giúp phục hồi thị lực cho hầu hết người bệnh.

Glôcôm

Đây là một nhóm bệnh về mắt gây tổn thương dây thần kinh thị giác, thường do áp lực trong mắt tăng cao. Tuổi tác là yếu tố nguy cơ đáng kể, những người trên 60 tuổi dễ mắc bệnh hơn. Bệnh có thể tiến triển âm thầm, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không được phát hiện. Khám mắt định kỳ là điều cần thiết để phát hiện cũng như điều trị glôcôm sớm.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Bệnh này ảnh hưởng đến phần trung tâm của võng mạc (điểm vàng), gây mờ hoặc méo thị lực trung tâm. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người cao tuổi. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi tác, hút thuốc, di truyền. Dù không có cách chữa khỏi bệnh nhưng một số thay đổi lối sống, bổ sung dinh dưỡng phù hợp cùng với điều trị có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh.

Bệnh võng mạc tiểu đường

Tuổi tác làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, có thể dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường. Lượng đường trong máu cao làm tổn thương các mạch máu ở võng mạc, gây ra vấn đề về thị lực và trong trường hợp nghiêm trọng dẫn đến mù lòa. Kiểm soát đường huyết, khám mắt thường xuyên hay can thiệp y tế kịp thời hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)