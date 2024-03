7 thực phẩm giúp 'cuộc yêu' thăng hoa

Ngoài hàu, trứng, mật ong, cải bó xôi, ớt cũng chứa nhiều dưỡng chất thúc đẩy các hormone giới tính, cải thiện đời sống tình dục.

Trứng

Trứng chứa phần lớn là protein, cung cấp nguồn năng lượng lâu dài cho cơ thể. Thực phẩm này còn chứa một chất hóa học tự nhiên là choline, kích hoạt sản xuất oxit nitric (NO), làm tăng lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục nam và nữ giới.

Choline là tiền thân của acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát hành vi tình dục thông qua hoạt động trong não. Mức acetylcholine cao có liên quan đến tăng ham muốn, kéo dài thời gian thăng hoa.

Hàm lượng vitamin B5 và B6 cao trong trứng còn giúp cân bằng hormone trong cơ thể, góp phần chống căng thẳng, nâng cao tinh thần cho "cuộc yêu".

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sinh lý. Ảnh: Anh Ngọc

Ớt

Ớt làm tăng quá trình trao đổi chất và kích thích endorphin, gây đổ mồ hôi, cay nóng trên miệng và tăng nhịp tim. Điều này giúp tăng lượng máu đến tất cả các khu vực thiết yếu như cơ quan sinh dục.

Chất béo lành mạnh

Chất béo lành mạnh hơn có khả năng duy trì hormone giới tính ở mức cần thiết. Ăn hạt óc chó và hạnh nhân, chế biến đồ ăn bằng dầu thực vật, dầu hạt ép lạnh có thể cải thiện đời sống chăn gối.

Dầu ép lạnh giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn so với các loại dầu được chế biến bằng nhiệt, trong đó có vitamin E, rất cần thiết để cân bằng nội tiết tố. Tiêu thụ cá hồi, quả mọng, trứng và chocolate đen cũng làm tăng cholesterol tốt (HDL).

Cải bó xôi

Loại cải này chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tình dục. Chúng cung cấp mangan, magiê hỗ trợ sản xuất nội tiết tố nữ estrogen, tăng khả năng sinh sản của phụ nữ.

Cải bó xôi cũng chứa nhiều kẽm, giúp hạn chế sản xuất hormone tuyến yên prolactin. Ở mức độ cao, prolactin có thể gây rối loạn chức năng tình dục. Các thực phẩm khác chứa nhiều kẽm là thịt nạc, thịt gia cầm sẫm màu, gạo lứt, bánh mì nguyên hạt.

Mật ong

Các nghiên cứu cho thấy khoáng chất boron trong mật ong làm tăng nồng độ testosterone trong máu, loại hormone thúc đẩy ham muốn tình dục và đạt cực khoái ở nam và nữ. Boron còn giúp cơ thể chuyển hóa và sử dụng hormone estrogen.

Hàu

Hàu nổi tiếng là thực phẩm tăng cường sinh lý nam. Chúng chứa nhiều khoáng chất là thành phần quan trọng của các hormone giới tính, rất quan trọng cho chức năng não và hệ thần kinh. Hàu cung cấp kẽm dồi dào, nuôi dưỡng tuyến tiền liệt và tăng cường sản xuất testosterone.

Chocolate đen

Phụ nữ ăn chocolate đen hàng ngày cải thiện đời sống tình dục. Thực phẩm này có chứa chất hóa học gọi là phenethylamine, tạo ra cảm giác thư giãn, tăng khoái cảm. Nó cũng giải phóng serotonin có tác dụng cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, kích thích tiếp xúc cơ thể và bớt ức chế.

Cacao trong chocolate đen còn tăng mức serotonin, tăng cường ham muốn và lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục, đạt cực khoái dễ dàng hơn.

Anh Ngọc (Theo Eat this not that)