7 thói quen khiến da nổi mụn, lão hóa nhanh

Rửa mặt quá nhiều, tẩy da chết 3-4 lần mỗi tuần, quên tẩy trang, không chống nắng là những sai lầm thường gặp khiến làn da lão hóa, xỉn màu, dễ nổi mụn.

BS.CKI Thạch Thị Hoàng Dung, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết da xấu không chỉ do cơ địa hay tuổi tác mà còn xuất phát từ những sai lầm trong thói quen chăm sóc da hằng ngày. Bác sĩ Dung chỉ ra 7 thói quen thường gặp gây hại da.

Rửa mặt quá nhiều

Nhiều người nghĩ rửa mặt càng nhiều thì da càng sạch. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dung, thói quen này có thể gây hại nhiều hơn lợi. Rửa mặt quá 3 lần một ngày hoặc sử dụng sữa rửa mặt có tính tẩy mạnh dễ làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da khô ráp, kích ứng và tiết nhiều bã nhờn hơn. Chỉ nên rửa mặt 2 lần một ngày vào buổi sáng và tối, ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp với loại da.

Lạm dụng tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp da già cỗi, làm sạch lỗ chân lông và kích thích tái tạo, nhờ đó da sáng và đều màu hơn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng (3-4 lần mỗi tuần) hoặc dùng sản phẩm có tính tẩy mạnh, da trở nên mỏng, nhạy cảm, dễ bắt nắng và lão hóa sớm. Chỉ nên tẩy tế bào chết 1-2 lần mỗi tuần, chọn sản phẩm phù hợp với loại da.

Bác sĩ Dung khám da cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Quên tẩy trang

Đây là một trong những sai lầm mà nhiều người hay mắc phải. Bỏ qua bước tẩy trang trước khi ngủ khiến lớp trang điểm, kem chống nắng và bụi bẩn tích tụ trên da, gây bít tắc lỗ chân lông, dễ nổi mụn và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Bỏ qua chống nắng

Theo bác sĩ Dung, kem chống nắng có thể ngăn ngừa lão hóa, sạm nám. Nhiều người chỉ dùng khi ra ngoài hoặc thoa quá ít nên hiệu quả bảo vệ rất thấp. Thoa kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi ở trong nhà, thoa lại sau 2-3 giờ là phù hợp. Khi hoạt động ngoài trời, nên kết hợp thêm trang phục chống nắng để bảo vệ da tối ưu.

Dùng mỹ phẩm không phù hợp

Mỗi loại da như da dầu, da khô hay da nhạy cảm có những đặc điểm và nhu cầu chăm sóc riêng. Lựa chọn sản phẩm theo trào lưu hoặc sử dụng quá nhiều lớp dưỡng, trang điểm, có thể khiến da bí tắc và dễ phát sinh mụn.

Thay vì chạy theo xu hướng, bác sĩ Dung khuyên mỗi người nên ưu tiên sản phẩm phù hợp với loại da. Trường hợp có bệnh lý nền về da, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn sử dụng đúng cách, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và an toàn.

Ngủ không đủ giấc

Làn da khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống. Thiếu ngủ hoặc căng thẳng kéo dài có thể gây rối loạn nội tiết, khiến da xỉn màu, dễ nổi mụn và hình thành nếp nhăn sớm. Duy trì giấc ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày cùng tinh thần thoải mái để da sáng khỏe, săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa.

Tự chữa bệnh da tại nhà

Không ít người khi gặp các vấn đề về da như mụn, nám hay sẹo nghe theo các quảng cáo và tự mua thuốc bôi hoặc thuốc uống mà không qua thăm khám chuyên khoa. Theo bác sĩ Dung, điều này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, da có thể bị viêm nhiễm, để lại sẹo nặng nề, biến chứng nguy hiểm. Người bệnh nên đến bác sĩ da liễu khám để được chẩn đoán chính xác và hướng dẫn phương pháp phù hợp.

Minh Hương