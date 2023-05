7 sự thật về tinh hoàn có thể bạn chưa biết

Tinh hoàn có thể sản xuất hơn 100 triệu tinh trùng mỗi ngày và có nhiệt độ thấp hơn so với phần còn lại của cơ thể.

Tinh hoàn là một phần trong hệ thống sinh sản của nam giới, có hình dạng như quả trứng, dài khoảng 5 cm và được bao phủ bởi một túi da gọi là bìu. Mỗi nam giới có hai tinh hoàn. Dưới đây là những thông tin về cơ quan này mà có thể nhiều người chưa biết.

Là nhà máy sản xuất tinh trùng

Tinh hoàn sản xuất khoảng 1.500 tinh trùng mỗi giây, khoảng 90.000 tinh trùng mỗi phút, 5,4 triệu mỗi giờ và 130 triệu tinh trùng mỗi ngày. Tinh hoàn liên tục tạo ra tinh trùng thông qua một quá trình gọi là sinh tinh. Ngoài ra, tinh hoàn cũng tham gia sản xuất hormone testosterone, nội tiết tố quan trọng trong quá trình phát triển cũng như trưởng thành của nam giới, giúp tạo ra cơ bắp, khiến giọng nói họ trầm hơn và mọc lông trên cơ thể.

Mỗi người sẽ có số lượng tinh trùng khác nhau. Một lần xuất tinh trung bình chứa từ 40 đến 130 triệu tinh trùng.

Nhiệt độ thấp hơn phần còn lại của cơ thể

Nhiệt độ tinh hoàn thấp hơn khoảng 3 độ C so với phần còn lại của cơ thể để tạo ra và bảo quản tinh trùng đúng cách. Bìu chứa tinh hoàn có nhiệt độ khoảng 34 độ C, trong khi nhiệt độ cơ thể thường là 37 độ C. Các cơ bìu đóng vai trò kiểm soát nhiệt độ cho tinh hoàn bằng cách di chuyển chúng đến gần hoặc ra xa cơ thể khi không khí ấm hoặc mát hơn.

Đồ lót bó sát khiến tinh hoàn không đủ thời gian để điều chỉnh nhiệt độ gây ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Ảnh: Freepik

Tinh hoàn bên trái thấp hơn

Tinh hoàn bên trái thường treo thấp hơn một chút so với bên phải, cho phép nhiệt độ của một bên tinh hoàn thay đổi mà không cần truyền năng lượng đến bên còn lại, giống như khi chúng ở gần hoặc chạm vào nhau. Bằng cách này, cơ thể có thể tăng hoặc giảm nhiệt độ của một tinh hoàn mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tinh hoàn còn lại. Việc có một bên tinh hoàn to hơn một chút cũng là điều bình thường. Bên phải có xu hướng lớn hơn bên trái.

Dễ bị tổn thương vì nằm ngoài cơ thể

Tinh hoàn sở hữu nhiều dây thần kinh nhạy cảm với cơn đau. Các cơ trong bìu cũng sẽ kéo tinh hoàn lại gần cơ thể hơn nếu chúng cảm thấy có bất kỳ mối nguy hiểm nào, dù đôi khi, đó không hẳn là mối nguy hiểm thực sự. Ví dụ, vuốt ve bên trong đùi cũng có khả năng kích hoạt phản xạ này và những cảm xúc liên quan đến phản kháng hoặc bỏ chạy cũng dễ tạo ra phản ứng này. Nếu một người đàn ông cảm thấy bị đe dọa hoặc sợ hãi, các cơ sẽ co rút mà người này thậm chí không hay biết.

Nhạy cảm với tình dục

Tinh hoàn cực kỳ nhạy cảm với cơn đau nhưng tất cả đầu dây thần kinh ở tinh hoàn cũng có thể dẫn đến khoái cảm. Túi bìu xung quanh tinh hoàn chứa đầy các đầu dây thần kinh và được coi là vùng sinh dục.

Ung thư tinh hoàn thường phát hiện muộn

Các dấu hiệu của ung thư tinh hoàn bao gồm: đau nhức ở lưng, háng, bụng hoặc bìu; cảm giác nặng ở bìu; thay đổi kích thước của một hoặc cả hai tinh hoàn... Mọi người thường phát hiện các khối u tinh hoàn muộn vì chúng có thể phát triển mà không chèn ép bất kỳ cơ quan nào quanh đó nên gần như không gây đau đớn. Da bìu cũng lỏng lẻo đến mức khối u tinh hoàn có thể phát triển mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, loại ung thư này có khả năng chữa khỏi cao.

Hiện tượng "bóng xanh"

Tăng huyết áp mào tinh hoàn (EH), hay còn gọi là "bóng xanh", xảy ra khi các mạch máu đến dương vật và tinh hoàn giãn ra để tạo chỗ cho lưu lượng máu tăng lên. Trong quá trình quan hệ tình dục, nam giới có thể gặp phải tình trạng "bóng xanh", khiến tinh hoàn đau nhức. Hậu quả là khi bắt đầu cuộc yêu, đàn ông không đạt được cực khoái dù đối tác cố gắng kích thích.

Tuy nhiên, tinh hoàn không thực sự chuyển sang màu xanh hoặc nam giới có thể nhận thấy màu hơi xanh vì có nhiều máu tích tụ hơn. "Bóng xanh" không nguy hiểm và phái mạnh không cần phải quan hệ tình dục với bạn tình để giảm các triệu chứng. Khi dương vật về trạng thái bình thường, cảm giác đau sẽ giảm.

Như Ý (Theo Health)