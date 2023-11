7 loại quả giúp giảm nếp nhăn

Đu đủ giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và lycopene. Theo nghiên cứu năm 2017 của Trường Đại học Kyushu (Nhật Bản), chất chống oxy hóa trong đu đủ có thể chống lại tác hại của gốc tự do, giúp làn da mịn màng và trẻ trung. Các thành phần khác cũng giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giảm nếp nhăn.

Huyền My (Theo WebMD, Times Now, Eat This, Not That)